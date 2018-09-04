MÃ¼ÅŸterinin hediye ettiÄŸi pastayÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±ldÄ±

Vedat YALVAÇ

Berivan BALKAY

Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) bulunan Linde Gaz'Ä±n yönetimi, bir müÅŸterinin ona hediye ettiÄŸi kuru pastayÄ± alan Ä°brahim Sabak isimli iÅŸçiyi, iyi niyeti suistimal ettiÄŸi iddiasÄ±yla tazminatsÄ±z ÅŸekilde iÅŸten attÄ±. EÅŸi çalÄ±ÅŸmayan Sabak, tazminatÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için okuyan 3 çocuÄŸunun ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yor, krediyle aldÄ±ÄŸÄ± ev kredisini ödeyemiyor. MaÄŸduriyetinin giderilmesini isteyen iÅŸçi, tazminatÄ±nÄ±n ödenmesini istiyor. Ä°ddialara iliÅŸkin görüÅŸtüÄŸümüz Linde Gaz AvukatÄ± Özgün Poyraz, Ä°brahim Sabak’Ä±n iÅŸ güvenliÄŸini tehdit edecek davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸunu ve fabrikanÄ±n etik kurallarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

2 yÄ±ldÄ±r Linde Gaz deposunda tek baÅŸÄ±na tüp dolum elemanÄ± olarak çalÄ±ÅŸan Ä°brahim Sabak isimli iÅŸçi, depo önünde arabasÄ±nÄ± yÄ±kadÄ±ÄŸÄ±, bahçeden meyve topladÄ±ÄŸÄ± ve bir müÅŸterinin ona hediye olarak getirdiÄŸi kuru pastayÄ± aldÄ±ÄŸÄ± için 2 hafta önce Linde Gaz yönetimi tarafÄ±ndan tazminatsÄ±z olarak iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸ kanununun 25/2 maddesi gerekçe gösterilerek iÅŸten atÄ±lan Sabak, ÅŸöyle konuÅŸtu: Ä°ÅŸverenin iyi niyetini suistimal ettiÄŸim söylenerek iÅŸten atÄ±ldÄ±m. Ben böyle bir art niyet göstermedim. 2 yÄ±ldÄ±r iÅŸimin baÅŸÄ±ndaydÄ±m. Depo olduÄŸu için arabamÄ± yÄ±kadÄ±ÄŸÄ±m, bahçeden meyve topladÄ±ÄŸÄ±m ve bir müÅŸterinin hediye getirdiÄŸi kuru pastayÄ± aldÄ±ÄŸÄ±m için beni tazminatsÄ±z olarak iÅŸten attÄ±. Ben de tazminatÄ±mÄ± istedim. Ödemeyeceklerini söylediler. Ben de ÅŸirketin karÅŸÄ±sÄ±na geçerek tek baÅŸÄ±ma direniÅŸ baÅŸlattÄ±m, eylem yapÄ±yorum.

'HAKLARIMI TALEP EDÄ°YORUM'

Keyfi ve haksÄ±z iÅŸten atÄ±lmalarÄ±n önüne geçilmesini talep eden Sabak, “Okuyan 3 çocuÄŸum var. Okullar açÄ±lÄ±yor, bir sürü okul masrafÄ± var ve benim tazminatÄ±mÄ± vermedikleri için ben maÄŸdur oluyorum. ÇocuklarÄ±mÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamÄ±yorum. EÅŸim çalÄ±ÅŸmÄ±yor. Evin taksitleri var, onlarÄ± ödeyemiyorum” diye konuÅŸtu.

FABRÄ°KA Ä°DDÄ°ALARI KABUL ETMEDÄ°

Ä°ddialara iliÅŸkin görüÅŸtüÄŸümüz Linde AvukatÄ± Özgün Poyraz ÅŸöyle konuÅŸtu: Ä°brahim Bey zaten iÅŸ kanunu 25/2 maddesine göre iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸ maddesinin o maddesine göre çÄ±karÄ±lÄ±nca herhangi bir kÄ±dem ya da ihbar tazminat hakkÄ± söz konusu deÄŸil. SavunmasÄ± da alÄ±ndÄ±. Öncelikle kendisi hakkÄ±nda bir ÅŸikayette bulunuldu. Onun üzerine ÅŸirketimiz bir soruÅŸturma baÅŸlattÄ± kendisinin haberi olmadan. Ä°lgili kiÅŸilerle konuÅŸuldu, ona göre bir rapor hazÄ±rlandÄ±. O rapor da Ä°brahim Bey'in iÅŸ araçlarÄ±nÄ± kullanarak tehlikeli bir ÅŸekilde meyve topladÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Biz tedarikçilerle asla kiÅŸisel iliÅŸki kuramayÄ±z, hediye alamayÄ±z. Çünkü biz bir Alman firmasÄ±yÄ±z. Etik kurallarÄ±mÄ±z var. Kendisi mesai saatlerinde araç yÄ±kÄ±yor. Bizim iÅŸimiz çok tehlikeli bir iÅŸ. DolayÄ±sÄ±yla iÅŸ güvenliÄŸini tehdit edecek bir ÅŸekilde davranan ve etik kurallarÄ±mÄ±za aykÄ±rÄ± davranan kiÅŸilere müsamaha tanÄ±mamÄ±z söz konusu olmuyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 21:53

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