Mevsimlik iÅŸÃ§ilerin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r yÃ¼kÃ¼

Samsunâ€™da ailelerin fÄ±ndÄ±k tarlalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± saatlerde kardeÅŸlerine bakan, gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerle ilgilenen Ã§ocuklar oyun oynamaya fÄ±rsat bulamÄ±yor.

YaÅŸar KARAMAN

Karadeniz’e fÄ±ndÄ±k tarlalarÄ±nda çalÄ±ÅŸmak için GüneydoÄŸu Anadolu’dan gelen mevsimlik tarÄ±m iÅŸçilerinin çocuklarÄ±, yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n aksine yaz tatilinde ailelerinin zorlu yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n yükünü çekiyor.

Samsun’un ÇarÅŸamba ilçesinde fÄ±ndÄ±k hasadÄ± sürerken, bölgeye aileleriyle gelen mevsimlik iÅŸçiler dere kenarlarÄ±na kurduklarÄ± derme çatma çadÄ±rlarda yaÅŸamÄ±nÄ± sürdürüyor.

KadÄ±nlar, taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± suyla, açÄ±k alanda yaktÄ±klarÄ± ateÅŸ üzerinde yemeklerini piÅŸirip yine aynÄ± ateÅŸ üzerinde kaynattÄ±klarÄ± suyla çamaÅŸÄ±rlarÄ± yÄ±kÄ±yor.

Ekmeklerini imece usulü yapan kadÄ±nlar, bu iÅŸlerde ter akÄ±tÄ±rken ya da tarlada çalÄ±ÅŸÄ±rken çocuklar kardeÅŸlerinin bakÄ±mÄ±nÄ± üstleniyor, gündelik iÅŸlerde ailelerine yardÄ±m ediyor.

Çocuklar, fÄ±rsat bulduklarÄ± zamanlarda ise oyun oynayarak çocuk olmanÄ±n tadÄ±nÄ± çÄ±karÄ±yor.

MayÄ±stan beri aileleriyle farklÄ± bölgelere gitmek zorunda kalan, evlerine ise ekim ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda dönecek olan çocuklar, eÄŸitim hayatlarÄ±nÄ± da saÄŸlÄ±klÄ± ÅŸekilde sürdüremiyor.

Mevsimlik tarÄ±m iÅŸçilerinden Mehmet CeyhanlÄ±, dört ay önce ÅžanlÄ±urfa’dan 80 kiÅŸi olarak yola çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Önce Konya’da 3 ay kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve tarlalarda çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten CeyhanlÄ±, “Bizim burada ne doÄŸru düzgün yerimiz var, ne elektriÄŸimiz var, ne de suyumuz var. Suyu kendi imkanlarÄ±mÄ±zla çekiyoruz. Konya’da iÅŸçiler için konteynerler yapmÄ±ÅŸlar, elektrik ve su vardÄ±. Burada tehlike altÄ±ndayÄ±z. Hemen yanÄ±mÄ±zdaki yoldan tali yol olmasÄ±na raÄŸmen arabalar 100 kilometre hÄ±zla geçiyorlar. ÇalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±mÄ±z zor, kazancÄ±mÄ±z da iyi deÄŸil” diye konuÅŸtu.

TarÄ±m iÅŸçilerinden Mahmut Karatay da karÄ±n tokluÄŸuna ter döktüklerini, çocuklarÄ±n farklÄ± bölgelerde çalÄ±ÅŸmak zorunda olduklarÄ± için eÄŸitimlerini sürdüremediÄŸini anlattÄ±.

Ailesinin ihtiyaçlarÄ±nÄ± gideremediÄŸini dile getiren Ahmet YÄ±ldÄ±ran ise “YaklaÅŸÄ±k 5 ay önce ÅžanlÄ±urfa Harran’dan yola çÄ±ktÄ±m. KÄ±rÅŸehir, Konya, Yozgat ve Çorum’a gittik. Yevmiyemiz 50 liradÄ±r. Masraflar çok” dedi. DiÄŸer mevsimlik tarÄ±m iÅŸçileri de yaÅŸamlarÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu, çocuklarÄ±nÄ± da bu ÅŸartlarda büyütmek zorunda olduklarÄ±nÄ± ifade etti. (Samsun/AA)

FotoÄŸraf: YaÅŸar Karaman/AA

FotoÄŸraf: YaÅŸar Karaman/AA

FotoÄŸraf: YaÅŸar Karaman/AA

FotoÄŸraf: YaÅŸar Karaman/AA

FotoÄŸraf: YaÅŸar Karaman/AA

FotoÄŸraf: YaÅŸar Karaman/AA

FotoÄŸraf: YaÅŸar Karaman/AA

FotoÄŸraf: YaÅŸar Karaman/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 15:29

www.evrensel.net