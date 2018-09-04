EMEP'ten Flormar iÅŸÃ§isiyle dayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ±

Emek Partisi Kocaeli Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ 3,5 aydÄ±r direniÅŸte olan Flormar iÅŸÃ§ilerinin Ã§ocuklarÄ± iÃ§in dayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli Ä°l Örgütü, sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçileri için dayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na sayÄ±lÄ± günler kala, direniÅŸte olan iÅŸçilerin çocuklarÄ± için kampanya baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± duyuran Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan, "DayanÄ±ÅŸma bizi güçlendirecektir" dedi.

'MÜCADELE EDEN Ä°ÅžÇÄ°LER YENÄ°LMEYECEK'

Okul masraflarÄ±nÄ±n kat be kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Erkan, iÅŸçilerin günlerdir direniÅŸte olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "kÄ±rtasiye masraflarÄ± aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti, bu sene emekçileri daha zor günler bekliyor. Ama zor günlerde yan yana olmak önemli. SendikalaÅŸan iÅŸçileri kapÄ±nÄ±n önüne koyan patron, çocuklarÄ±n gözünün yaÅŸÄ±na bakmÄ±yor. Ä°ÅŸçilerin geleceÄŸi ile oynayan Flormar patronu, çocuklarÄ±n geleceÄŸini de karartmak istiyor. Buna izin vermeyelim, dayanÄ±ÅŸma içerisinde olalÄ±m. Mücadele eden, örgütlenen iÅŸçiler yenilmeyecek" diye konuÅŸtu.

12 Eylül'e kadar sürdürülecek kampanya, 13'ünde iÅŸçilere ziyaret ile son bulacak. DayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ± için; Gebze'den 0537 700 2282, DarÄ±ca'dan 0505 689 5196, Körfez'den 0507 769 0905, Derince'den 0546 519 7659, Ä°zmit'ten 0541 602 4310 numaralÄ± telefonlara ulaÅŸÄ±labilir. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 15:19

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