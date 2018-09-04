Yeni eâ€™de bu ay: KadÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n tehciri

Yeni e, EylÃ¼l sayÄ±sÄ±nda KadÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n Tehciri baÅŸlÄ±klÄ± dosyasÄ±yla AKP dÃ¶neminde inÅŸa edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan yeni toplumsal cinsiyet rejimine odaklanÄ±yor.

“Kimsesizlerin cenaze törenlerinde üç kiÅŸi olur. Cenaze hizmetleri görevlisi, külleri savuran mezarlÄ±k görevlisi ve bir ÅŸair.” Yeni e, eylül sayÄ±sÄ±nda bu satÄ±rlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± “Kimsesizlerin ÅŸairleri” ve hemen ardÄ±ndan gelen “I. M. HanÄ±m’Ä±n uÄŸurlanÄ±ÅŸÄ±” Joke Timmermans ve Peter Mangel Schots imzalÄ± iki içerikle açÄ±lÄ±yor. Bu mini dosyada Hollanda ve Belçika’da her yÄ±l ölen onlarca kimsesiz için hazÄ±rlanan “YalnÄ±z UÄŸurlama” projesi anlatÄ±lÄ±yor.

Derginin ana dosyasÄ±nÄ±n baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ise: KadÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n Tehciri. Dosyada, “Kapitalist önceliklerin Ä°slami referanslarla uyumlulaÅŸtÄ±rÄ±larak hayata geçirildiÄŸi sermaye birikim modeline tekabül eden ve 16 yÄ±ldÄ±r adÄ±m adÄ±m inÅŸa edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lan yeni toplumsal cinsiyet rejimine odaklanÄ±yor. DosyanÄ±n yazarlarÄ± arasÄ±nda Nuray Sancar, Åžahika Yüksel, F. Ceren Akçabay, Erdal DoÄŸan, Burcu KarakaÅŸ, Sevda Karaca, KÄ±vÄ±lcÄ±m TuranlÄ± ve Özlem Ergun yer alÄ±yor.

Dergide “Plastik nasÄ±l sanat oldu?” Ali Ä°hsan Ökten’in kaleminden baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hakkÄ±nÄ± veren yazÄ±yÄ±, Kavel Alpaslan imzalÄ± “Sovyetler’den gelen Nasreddin” yazÄ±sÄ± takip ediyor. YazÄ±nÄ±n konusu Kor Kitap’tan yayÄ±nlanan Leonid Solovyov’un “Huzur Bozan Nasreddin” kitabÄ±. TarÄ±k Güney imzalÄ± “ErdoÄŸan’Ä±n ‘Ä°slam içi laikliÄŸi’ keÅŸfi” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ± ise iktidarÄ±n Ä°slam’a “Arap-olmayan bir yorum katan” Ä°mam Maturidi’yi keÅŸfediÅŸinin kronolojisini veriyor.

Bu ay, Adnan ÖzyalçÄ±ner, Haydar Sancar ve Meryem Demir öyküleri; Yelda EroÄŸlu tefrika romanÄ±; Nihat AteÅŸ, Ä°brahim TÄ±ÄŸ, A. Nail Deniz, Nisa Leyla, Âba Müslim Çelik, Senem Gökel, Ümit Özkan, Batuhan Bozca, Gökhan Taner Günsan ve Tolis Nikiforou ÅŸiirleri; Berna YangÄ±n, Esra Enis, Vahit Akça ve KürÅŸat Zaman çizimleriyle Yeni e’ye katÄ±lÄ±yor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 14:54

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