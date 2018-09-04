Kayserili Ermeniler: Her ÅŸeyi anlatamam

Hrant Dink VakfÄ±â€™nÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± â€˜SessizliÄŸin Sesiâ€™ projesinin 5â€™inci kitabÄ± â€˜Kayserili Ermeniler KonuÅŸuyorâ€™ raflardaki yerini aldÄ±.

Hrant Dink VakfÄ± tarafÄ±ndan 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlatÄ±lan “SessizliÄŸin Sesi” projesinin 5’inci kitabÄ± olan “Kayserili Ermeniler KonuÅŸuyor” kitabÄ± raflardaki yerini aldÄ±. VakÄ±f yürüttüÄŸü Sözlü Tarih Projesi kapsamÄ±nda Anadolu Ermenilerinin geçmiÅŸten bugüne olan yaÅŸamlarÄ±na eÄŸiliyor. Proje kapsamÄ±nda yapÄ±lan mülakatlar Hrant Dink VakfÄ± YayÄ±nlarÄ± etiketiyle yayÄ±mlandÄ±. Bu kitaptan önce de, “Türkiyeli Ermeniler KonuÅŸuyor”, “DiyarbakÄ±rlÄ± Ermeniler KonuÅŸuyor”, “AnkaralÄ± Ermeniler KonuÅŸuyor”, “Ä°zmitli Ermeniler KonuÅŸuyor” isimli 4 kitap okuyucuyla buluÅŸmuÅŸtu.

10 MÜLAKAT YER ALIYOR

Serinin 5’inci eseri olan “Kayserili Ermeniler KonuÅŸuyor” kitabÄ±nda 2017 yÄ±lÄ±nda 28 Kayseriliyle yapÄ±lan mülakattan 10’u bulunuyor. YapÄ±lan görüÅŸmecilerden 9’unu kadÄ±n oluÅŸtururken mülakatlardan 2’si Ermenice diÄŸerleri ise Türkçe. Kitapta editör olarak Ä°clal AyÅŸe KüçükkÄ±rca ve AltuÄŸ YÄ±lmaz’Ä±n isimleri yer alÄ±yor. Eserde mülakatlar dÄ±ÅŸÄ±nda Mehmet Polatel’in “Kayseri’de Ermeniler” baÅŸlÄ±klÄ± giriÅŸ yazÄ±sÄ±, ABD’de yaÅŸayan Kayserili Ermeni Stephen Ohanian’Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± ailesinin hikayesi ve sonsöz kapsamÄ±nda yer alan Ä°clal AyÅŸe KüçükkÄ±rca’nÄ±n mülakatlara iliÅŸkin genel deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ± var.

NÜFUSTAKÄ° AZALMA

KitabÄ±n giriÅŸ bölümünde Mehmet Polatel, bölgedeki Ermeni tarihine dair kayÄ±tlara geçen rakamlarÄ± okuyucuyla paylaÅŸÄ±yor. Kapadokya bölgesinde Ermenilerin 3’üncü yüzyÄ±la kadar dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Polatel, Kayseri’nin Ermenilerin HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸa geçiÅŸ merkezlerinden biri olduÄŸuna dikkat çekiyor.

KOLLEKTÄ°F KÄ°MLÄ°K KORUNUYOR

Kentteki göçün asÄ±l olarak 1915’te yaÅŸanan soykÄ±rÄ±m ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± kitapta, Kayserililerin göç ettikleri Ä°stanbul ve diaspora gibi yerlerde Kayserlilik kimliÄŸini kolektif olarak korumaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Güvenlik nedeniyle mülakat yapÄ±lan kimsenin adÄ± verilmezken görüÅŸme gerçekleÅŸtirilen hiçbir Ermeni’nin ÅŸuan Kayseri’de yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Yine mülakat için büyük zorluklarla ulaÅŸÄ±lan Kayserili Ermenilerin bir kÄ±smÄ± Türkiye’de var olan ortamdan ve kimliÄŸinden ötürü konuÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtirken konuÅŸanlarÄ±n bir kÄ±smÄ± ise, “her ÅŸeyi” anlatamayacaklarÄ±nÄ± vurguladÄ±ktan sonra çalÄ±ÅŸmaya dahil oluyor. Kitapta Kayseri’de Ermenilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerlere ait eski fotoÄŸraflara da yer veriliyor. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 14:44

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