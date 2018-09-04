BMâ€™den Myanmarâ€™a tepki: Gazetecilere hapis kararÄ± gÃ¶zden geÃ§irilmeli

BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, Myanmarâ€™da iki Reuters muhabirinin yediÅŸer yÄ±l hapse mahkum edilmesine tepki gÃ¶sterdi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar’da ArakanlÄ± Müslümanlara yönelik yargÄ±sÄ±z infazlarla ilgili askeri belgeleri ifÅŸa ettikleri gerekçesiyle Reuters haber ajansÄ±nÄ±n iki muhabirinin yediÅŸer yÄ±l hapse mahkum edilmesine tepki gösterdi.

Dujarric, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Genel Sekreter (Antonio Guterres) bugün Myanmar’da gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo’nun suçlu bulunmasÄ±nÄ± ve yediÅŸer yÄ±l hapse mahkum edilmesini endiÅŸeyle not ediyor. Guterres, yetkilileri kararlarÄ±nÄ± yeniden gözden geçirmeye davet ediyor.” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°fade ve bilgi alma özgürlüÄŸünün önemine iÅŸaret eden Dujarric, “Bu gazetecilerin Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik büyük çapta insan haklarÄ± ihlallerini haberleÅŸtirirken mahkum edilmesi kabul edilemez. Genel Sekreter Guterres gazetecilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için haklarÄ±nÄ± savunmaya devam edecek. Guterres, Myanmar’da basÄ±n özgürlüÄŸü ve tüm insan haklarÄ±na saygÄ± duyulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Yangon Mahkemesi, yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Wa Lone ve Kyaw Soe Oo’yu Devlet SÄ±rlarÄ± YasasÄ±’nÄ± ihlal etmekten suçlu bularak yediÅŸer yÄ±l hapse mahkum etmiÅŸti. Muhabirler, 13 AralÄ±k’ta ellerinde Arakan eyaletindeki bir mevkinin haritasÄ± ve askeri raporlarÄ±n bulunmasÄ± üzerine Devlet SÄ±rlarÄ± YasasÄ± çerçevesinde tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

Myanmar’da parlamento binasÄ± yakÄ±nÄ±nda drone ile görüntü aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 27 Ekim’de gözaltÄ±na alÄ±nan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaÅŸÄ± ÅŸoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe da ruhsatsÄ±z drone bulundurmaktan yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±. TRT World adÄ±na çalÄ±ÅŸan 4 kiÅŸi, 10 KasÄ±m’da ikiÅŸer ay hapse mahkum edilmiÅŸti.

BM raporlarÄ±na göre, 700 binden fazla ArakanlÄ± Müslüman, 25 AÄŸustos 2017’den bu yana Myanmar’da zulüm ve katliamlardan kaçarak BangladeÅŸ’e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Köylerinin bazÄ±larÄ± tamamen yakÄ±lan ArakanlÄ± Müslümanlardan binlercesinin katledildiÄŸi belirtiliyor. (AA)

Myanmar'da iki Reuters muhabirine 7'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verildi

RSF: SAHTE BÄ°R YARGILAMA

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) de, Reuters muhabirlerinin sahte bir yargÄ±lama ile yedi yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek karara tepki gösterdi. KararÄ±n tutarsÄ±z olduÄŸunu söyleyen kÄ±nadÄ± ve derhal serbest bÄ±rakÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi. RSF genel sekreteri Christophe Deloire, “Kyaw Soe Oo ve Wa Lone’a verilen mahkumiyet kararÄ± Myanmar’da basÄ±n özgürlüÄŸüne yönelik korkunç bir darbe oldu” dedi.

Deloire açÄ±klamasÄ±na ÅŸu ifadelere yer verdi: “Myanmar’da basÄ±n özgürlüÄŸü için kara bir gün yaÅŸadÄ±k. Kyaw Soe Oo ve Wa Lone, tam olarak bir yÄ±l bir gün önce Inn Dinn’de bir köyde on bir RohingyalÄ± sivilin katledilmesini araÅŸtÄ±rmak için Rakhine eyaletinin kuzeyinde yaptÄ±klarÄ± çekimler nedeniyle ülkenin Resmi SÄ±rlarÄ± YasasÄ±’nÄ± ihlal etmekten suçlu bulundu. Adalet sistemi, bu davada emirleri açÄ±kça takip ettiÄŸinden, devlet lideri Aung San Suu Kyi’den baÅŸlayarak, tek suçu iÅŸini yapmak olan bu gazetecileri serbest bÄ±rakmak için ülkenin en üst düzey yetkililerini göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Bu çirkin karar Myanmar’Ä±n demokrasiye geçiÅŸini sorgulamaya açÄ±yor.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 14:36

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