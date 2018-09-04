KarÅŸÄ±yakaâ€™da BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–dÃ¼lleri

Ä°zmirâ€™de 7. kez dÃ¼zenlenen BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–dÃ¼lÃ¼ bu yÄ±l UluslararasÄ± BasÄ±n EnstitÃ¼sÃ¼ adÄ±na TÃ¼rkiye Temsilcisi Kadri GÃ¼rselâ€™e verilecek.

KarÅŸÄ±yaka Belediyesi ve Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti tarafÄ±ndan 7. kez düzenlenen BasÄ±n ÖzgürlüÄŸü Ödülü, bu yÄ±l UluslararasÄ± BasÄ±n Enstitüsü adÄ±na, Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel’e verilecek. Ödül töreni 7 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Hikmet ÅžimÅŸek Sanat Merkezi’nde gerçekleÅŸecek.

KarÅŸÄ±yaka Belediyesi ve Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti tarafÄ±ndan her yÄ±l geleneksel olarak verilen ‘BasÄ±n ÖzgürlüÄŸü Ödülü’ bu yÄ±l; UluslararasÄ± BasÄ±n Enstitüsü’ne verildi. Kurumun, Türkiye’deki baÄŸÄ±msÄ±z ve özgür basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n desteklenmesi amacÄ±yla geçtiÄŸimiz aylarda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± abonelik ve gazete alma kampanyasÄ± ödüle gerekçe olarak gösterildi.

TÖREN 7 EYLÜL’DE

Ödülü, UluslararasÄ± BasÄ±n Enstitüsü adÄ±na Türkiye Temsilcisi Gazeteci Kadri Gürsel alacak. Ödül töreni 7 Eylül Cuma günü, saat 16.00’da KarÅŸÄ±yaka Hikmet ÅžimÅŸek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Gürsel’in yanÄ± sÄ±ra, UluslararasÄ± BasÄ±n Enstitüsü Direktörleri Caroline Stockford ve Ravi Prasad ile AB Türkiye Delegasyonunu temsilen Elçi MüsteÅŸar Simona Gatti ile Avrupa Komisyonu Temsilcisi Seda Erdem de katÄ±lacak. KarÅŸÄ±yaka Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Mutlu AkpÄ±nar “Ne yazÄ±k ki gazetecilerin özgürlüklerinin ellerinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n sorgulandÄ±ÄŸÄ± bir süreci yaÅŸÄ±yoruz. Kadri Gürsel de geçen yÄ±l bu demokrasi mücadelesinde iktidara karÅŸÄ± bedel ödemiÅŸ çok deÄŸerli isimlerden bir tanesi” dedi. Ä°GC BaÅŸkanÄ± Misket Dikmen ise “BasÄ±n emekçilerine desteÄŸini göstermek ve basÄ±n özgürlüÄŸünün önemine bir kez daha dikkat çekmek adÄ±na, herkesi bu anlamlÄ± törene bekliyoruz” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 14:30

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