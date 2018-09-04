Suikastin ardÄ±ndan DNRâ€™Ä±n yeni devlet baÅŸkanÄ± Trapeznikov oldu

Ukraynaâ€™dan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Donetsk Cumhuriyeti Devlet BaÅŸkanÄ± ZaharÃ§enkoâ€™nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan geÃ§ici devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

Okay DEPREM

Donetsk

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Devlet BaÅŸkanÄ± Aleksandr Vladimiroviç Zaharçenko’nun baÅŸkent Donetsk’te bombalÄ± bir suikast sonucu katledilmesinin ülke içi ve uluslararasÄ± yankÄ±larÄ± devam ederken, cumhuriyet nezdinde acilen bir takÄ±m yönetimsel deÄŸiÅŸiklikler ile yeni güvenlik önlemleri alÄ±nmaya baÅŸlandÄ±.

Bu baÄŸlamda en önemli karar DNR’nin devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸü eylemden sadece birkaç saat sonra alÄ±ndÄ±. AynÄ± günün yani 31 AÄŸustos tarihinin gece saatlerinde Donetsk Haber AjansÄ±’nda Halk Sovyeti (Konseyi) BaÅŸkanÄ± Deniz PuÅŸilin ile 2016’tan beri hem Bakanlar Kurulu BaÅŸkanÄ± Birinci YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸyardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevlerini yürüten Dimitriy Viktoroviç Trapeznikov basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçti.

KÄ±sa süren brifingde PuÅŸilin, Trapeznikov’un vekâleten geçici devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±na aday gösterildiÄŸini ve ertesi gün Halk Konseyi’nde geçici baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± onaylanarak yemin edeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

GEÇÄ°CÄ° DEVLET BAÅžKANLIÄžINA TRAPEZNIKOV GETÄ°RÄ°LDÄ°

1 Eylül Cumartesi günü ise basÄ±n görevlileri olarak Halk Konseyi’nin öÄŸleden sonra gerçekleÅŸtireceÄŸi acil toplantÄ±ya davetliydik. Gubarev’den Litvinov’a ve Nikitina’ya kadar DNR idaresinin ve Donbass direniÅŸinin en tanÄ±nmÄ±ÅŸ simalarÄ±nÄ±n Zaharçenko’nun kaybÄ±ndan sonraki ilk oturumda hazÄ±r bulunduklarÄ± görüldü.

Bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunun ardÄ±ndan oturumu açan PuÅŸilin, hemen öncesinde vekillerden güvenoyu alan Trapeznikov’a sözü verdi. Åžimdilik süresiz olarak, “Ä°zpolnyayuÅŸçiy Abyazannosti GlavÄ±” yani Rusça’dan doÄŸrudan çevirisiyle “BaÅŸkanÄ±n Görev Yürütücüsü” makamÄ±na seçilen Trapeznikov, yemin ettikten sonra gündemle ilgili kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±.

Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na getirilen Trapeznikov (ortadaki). | FotoÄŸraf: Okay Deprem/EVRENSEL

UKRAYNA BAÄžLANTILI KÄ°ÅžÄ°LER GÖZALTINDA

Trapeznikov, Zaharçenko ile baÅŸ korumalarÄ±ndan birisinin ölümü ve birkaçÄ± aÄŸÄ±r 10 kiÅŸinin de yaralanmasÄ± ise sonuçlanan saldÄ±rÄ±yÄ± lanetlerken, soruÅŸturmanÄ±n hÄ±zla sürdüÄŸünü ve Ukrayna özel kuvvetleri ve askeri istihbaratÄ± ile iliÅŸkili olduklarÄ± düÅŸünülen birkaç kiÅŸinin hali hazÄ±rda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. OluÅŸan olaÄŸanüstü halden dolayÄ± sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n yeniden gece saat 01.00’den 23.00’e çekildiÄŸini hatÄ±rlatan Trapeznikov, halk ordusunun tüm birimlerinin görevlerinin baÅŸÄ±nda olduÄŸunu vurgulayarak, Kiev Rejimi’den gelebilecek “her türlü askeri provokasyon ve saldÄ±rÄ± giriÅŸimini göÄŸüslemeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ±” söyledi.

Ancak yine de tek taraflÄ± bir harekâtÄ±n gündemlerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dahasÄ± suikasta yanÄ±tÄ±, daha önce olduÄŸu gibi Ukrayna topraklarÄ±nda herhangi bir “terör eylemi” ile asla vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

GÜVENLÄ°K DURUMUNA DAÄ°R SON AÇIKLAMALAR

AynÄ± gün ise Savunma BakanÄ± Vladimir Petroviç Kononov ve Pazar akÅŸam saatlerinde de Genel Kurmay ve BaÅŸkomutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Eduard Aleksandroviç Basurin, ÅŸehir merkezinde kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçerek DNR’deki askeri hareketliliÄŸe ve genel olarak güvenlik durumuna iliÅŸkin son bilgileri paylaÅŸtÄ±.

Basurin, “bir yoldaÅŸÄ±mÄ±zÄ±, kardeÅŸimizi, savaÅŸçÄ±mÄ±zÄ± kaybettik” sözleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda henüz kesinlik kazanmamÄ±ÅŸ olsa da, olaydan sorumlu tuttuÄŸu Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleri’ni (VSU) sert bir dille uyardÄ±. Ukrayna Ordusu’nun elim hadiseyi fÄ±rsat bilmek suretiyle bilhassa DNR’nin güney sÄ±nÄ±rlarÄ±na yakÄ±n yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiklerini bildirdi. Basurin ayrÄ±ca, son 48 saat içerisinde DNR sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan içeriye doÄŸru VSU’ya ait birkaç insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n girip havadan bazÄ± stratejik mahallerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çektiÄŸini belirtirken, bunlardan düÅŸürdüklerinden elde ettikleri görüntüleri gazetecilere gösterdi.

Öte yandan; Ukrayna tarafÄ±nÄ±n söz konusu suikast ile birlikte DNR’de oluÅŸacak muhtemel bir kaos ortamÄ±ndan yararlanarak aÄŸÄ±r silahlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na yeniden baÅŸlayacaÄŸÄ±na dönük öngörüler de gerçeÄŸe dönüÅŸüyor. Uzun süredir ordunun basÄ±n sözcülüÄŸü görevini yürüten Basurin, Mariupol kenti yönünde saldÄ±rÄ±larÄ±n yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±rken, bazÄ± haber kaynaklarÄ± ise son birkaç gün zarfÄ±nda her iki taraftan da birkaç askerin çatÄ±ÅŸmalarda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bilgisini geçti.

TRAPEZNIKOV KÄ°MDÄ°R?

Bir sonraki devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerine kadar (ilk kez ve son olarak 2 KasÄ±m 2014’te düzenlenmiÅŸti) vekaleten devlet baÅŸkanÄ± seçilen Dimitriy Viktoroviç Trapeznikov, 1981 Krasnodar (Rusya) doÄŸumlu. 1 yaÅŸÄ±ndayken ailesiyle birlikte Donetsk’e göç eden Trapeznikov, Donetsk Devlet Ä°nÅŸaat ve MimarlÄ±k Akademisi’ni bitirdi. 2000’li yÄ±llarda ünlü futbol kulübü “Åžakhtyor” dâhil, farklÄ± türden özel kurum ve kuruluÅŸlarda menajerlik ve yöneticilik yapan Trapeznikov, 2010-12 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ise Petrovskiy Ä°lçesi Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevinde bulundu. 2014 ÅžubatÄ±nda Kiev’deki sivil darbenin ardÄ±ndan özel sektördeki iÅŸinden istifa ederek halk milislerine yazÄ±ldÄ± ve savaÅŸa katÄ±ldÄ±. AynÄ± senenin aralÄ±k ayÄ±ndan itibaren ise hükümetin ve devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n üst düzey görevlerine atandÄ±. 2014 Donbass muharebelerinde gösterdiÄŸi baÅŸarÄ±lardan dolayÄ± kendisine albay rütbesi verildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 14:30

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