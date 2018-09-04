DoÄŸan Yurdakul Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n birinci yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybeden gazeteci DoÄŸan Yurdakul, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde MuÄŸla'nÄ±n DatÃ§a ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle anÄ±ldÄ±.

GeçtiÄŸimiz yÄ±l MuÄŸla Datça'nÄ±n Mesudiye Mahallesi DamarasÄ± mevkiindeki evinde geçen yÄ±l 71 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden DoÄŸan Yurdakul için anma töreni düzenlendi. Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilen anma törenine, Datça Belediye BaÅŸkanÄ± CHP'li Gürsel Uçar, Datça Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°nci Bilgin, Yurdakul'un yakÄ±nlarÄ±, dostlarÄ± ve sevenleri katÄ±ldÄ±.

ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILARI YAYINLANDI

Gazeteci Hakan Güngör usta gazetecinin ölüm yÄ±l dönümünde, ikili arasÄ±nda geçen sohbetlerin ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Yurdakul o kayÄ±tlarda 1960’lÄ± ve 70’li yÄ±llardaki devrimci mücadeleyi, iÅŸkence günlerini ve o traji komik anÄ±larÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Yurdakul’la sohbetini Evrensel’e anlatan Güngör, “DoÄŸan Yurdakul 68 kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n mensubu olan, 12 Mart sürecinde hapis yatmÄ±ÅŸ, iÅŸkence görmüÅŸ, 12 Eylül döneminde hakkÄ±nda 220 yÄ±l hapis cezasÄ± verilmiÅŸ, yÄ±llarca sürgün hayatÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ bir gazeteciydi ve çok kÄ±ymetli anÄ±larÄ±, gözlemleri vardÄ±. 2013’te bazÄ± sohbetlerimizi kaydetmiÅŸtik. AnlattÄ±klarÄ±nÄ± bazen kahkahalarla bazen hüzünle dinlemiÅŸtim. PlanÄ±mÄ±z bu sohbetleri sürdürmek ve daha sonra yazÄ±ya çevirmekti ancak bu mümkün olmadÄ±. Ölüm yÄ±ldönümü vesilesiyle bu kayÄ±tlardan bir bölümünü yayÄ±nladÄ±k. Yurdakul bu kayÄ±tlarda devrimci mücadele günlerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± trajikomik anÄ±larÄ±nÄ± anlatÄ±yor. “En yakÄ±n dostumdu” diye andÄ±ÄŸÄ± tiyatrocu Erkan Yücel’le hapishane günlerini paylaÅŸÄ±yor. Ders niteliÄŸinde anÄ±lar olduÄŸunu düÅŸünüyorum” dedi.

DoÄŸan Yurdakul, 3 Eylül 2017 tarihinde Datça'daki evinde geçirdiÄŸi beyin kanamasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. 1963 yÄ±lÄ±nda gazeteciliÄŸe baÅŸlayan Yurdakul; Evrensel, Yenigün, Ulus, Vatan, AydÄ±nlÄ±k, GünaydÄ±n gibi gazetelerde çalÄ±ÅŸtÄ±. GazeteciliÄŸin yanÄ± sÄ±ra çevirmenlik de yapan Yurdakul’un “Abi / KabadayÄ±lar”, “Mafya ve Derin Devlet, Reis / Gladio’nun Türk Tetikçisi”, “Bay Pipo / Bir MÄ°T Görevlisinin SÄ±radÄ±ÅŸÄ± YaÅŸamÄ±: Hiram Abas”, “Adalet SavaÅŸçÄ±sÄ± / Menderes’in AvukatÄ± Burhan ApaydÄ±n’Ä±n AnÄ±larÄ±”, “ManÅŸeti YÄ±kÄ±n!”, “Daha BilmediÄŸiniz Neler Var! / Odatv DavasÄ±’nda YargÄ±lanan YazÄ±lar”, “SÄ±rlarÄ±n KavÅŸaÄŸÄ±nda” gibi birçok yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ eseri bulunuyor. YaÅŸamÄ± boyunda birçok kez cezaevine girip çÄ±kan Yurdakul, en son Odatv davasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l cezaevinde kalmÄ±ÅŸ ve beraat etmiÅŸti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 14:20

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