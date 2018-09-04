CHPâ€™li ErdoÄŸdu: Ãœcretler aylÄ±k olarak enflasyon oranÄ±nda hesaplansÄ±n

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu: TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± enflasyon rakamlarÄ± inandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda hükümetin ekonomik önlemleri yalnÄ±zca sermaye için aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, kötü gidiÅŸatÄ±n faturasÄ±nÄ±n halka çÄ±karÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi. ErdoÄŸdu, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ücret ve maaÅŸlarÄ±nÄ±n aylÄ±k olarak enflasyon oranÄ±nda hesaplanmasÄ±nÄ± talep etti.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile ülkenin ekonomik gidiÅŸatÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. ErdoÄŸdu, TÜÄ°K rakamlarÄ±na göre TÜFE'de 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ±nda bir önceki aya göre yüzde 2.30, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre ise yüzde 17.90 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtiÄŸi açÄ±klamalarÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek temel maddelere gelen fahiÅŸ zamlarÄ±n bunun göstergesi olduÄŸunu ifade etti. TÜÄ°K'in hükümetin gözüne girmek için enflasyonu makyajlamasÄ±nÄ±n, çalÄ±ÅŸanÄ±n rÄ±zkÄ±nÄ±n çalÄ±nmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini dile getiren ErdoÄŸdu, 6 aylÄ±k enflasyonun 1 ayda gerçekleÅŸmesi nedeniyle acilen EÅŸel/Mobil sistemine geçilmesi ve ücretlerin ve maaÅŸlarÄ±n her ay enflasyon oranÄ±nda artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

‘HÜKÜMETÄ°N KRÄ°Z ÖNLEMLERÄ° ÇALIÅžAN KESÄ°MÄ° YOK SAYIYOR’

ErdoÄŸdu, hükümetin krize karÅŸÄ± önlem adÄ± altÄ±nda açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± önlemlerin yalnÄ±zca sermaye kesimlerini kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸan kesimlerin ise yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. ErdoÄŸdu, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n “sÄ±kÄ± maliye politikasÄ±” olarak ifade ettiÄŸi uygulamalara da tepki göstererek “SÄ±kÄ± maliye politikasÄ±, sÄ±kÄ± maliye politikasÄ±... Ä°ki kelimeden oluÅŸan bir kavram, neyi ifade etmek istiyorsun bu kavramla? Tasarruf edeceÄŸim diyorsun, nereden edeceksin?” diye sordu.

Tasarrufun ek vergiler, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n fakirleÅŸtirilmesi ve zorunlu sosyal hizmetlerden kesintiler yoluyla gerçekleÅŸtirilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸdu, sosyal demokrat bir parti olarak bu uygulamalarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda duracaklarÄ±nÄ± ve bu uygulamalara karÅŸÄ± sokaÄŸa çÄ±kacaklarÄ±nÄ± söyledi.

‘TÜRKÄ°YE GIDA KRÄ°ZÄ°NE GÄ°REBÄ°LÄ°R’

ErdoÄŸdu, ÜFE'de yaÅŸanan artÄ±ÅŸa da deÄŸinerek bunun özellikle tarÄ±m kesimini vurduÄŸunu söyledi. Çiftçilerin maliyet artÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± korunmamasÄ± durumunda üretimden çekileceklerini ve Türkiye'nin bir gÄ±da krizine gireceÄŸini belirten ErdoÄŸdu, "Bu durumdan korunmanÄ±n yolu temel tarÄ±m ürünlerinde taban fiyatlarÄ±nÄ±n en az ÜFE kadar artÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r" dedi.

‘TÜRKÄ°YE BATMA RÄ°SKÄ°NDE’

ErdoÄŸdu, Türkiye'nin dÄ±ÅŸ borcunun 466 milyar dolar seviyesine çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ülkelerin batma riskini gösteren CDS oranÄ±nÄ±n ise 550 puana fÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu oranÄ±n borç verilemez iflas oranÄ± olduÄŸuna dikkat çeken ErdoÄŸdu, Türkiye'nin yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± her yüz dolar borç için faizin yani sÄ±ra 5.5 dolar artÄ± iflas primi ödemek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

‘ERDOÄžAN YABANCI YATIRIMCIYI ÜRKÜTTÜ’

Bu süreçte Merkez BankasÄ±'nÄ±n elinin kolunun Saray tarafÄ±ndan baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸdu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Londra'da yatÄ±rÄ±mcÄ±lara anlattÄ±ÄŸÄ± "faiz teorisinin" de saçma olduÄŸunu söyledi. ErdoÄŸdu, faizin enflasyonu yükselttiÄŸini söyleyen ErdoÄŸan'Ä±n yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± ürküttüÄŸünü dile getirdi. YapÄ±lan ikinci hatanÄ±n Merkez BankasÄ± Genel BaÅŸkanÄ±'nÄ±n AKP Genel Merkezi'ne çaÄŸrÄ±larak hizaya çekilmesi olduÄŸunu belirten ErdoÄŸdu, "Bu iki hata Türkiye ekonomisine büyük zarar vermiÅŸ ve fon maliyetlerini yükseltmiÅŸtir" diye konuÅŸtu.(Ankara/EVRENSEL)

Enflasyon 17,90'a yÃ¼kseldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 14:01

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