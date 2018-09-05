Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji'nin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ä°stanbul'da bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre Ä°stanbul'da öÄŸleden sonra yerel saÄŸanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünün açÄ±klamasÄ±na göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalÄ± ve yer yer çok bulutlu, Marmara, BatÄ± Karadeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ile Kütahya, Afyon, KÄ±rÄ±kkale, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinin saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak , diÄŸer yerlerin az bulutlu ve açÄ±k geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

BATI KESÄ°MÄ°NDE SICAKLIKLAR AZALACAK

Tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n batÄ± kesimlerde 1 ila 3 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, güney ve doÄŸu kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ÅŸöyle:

Ä°stanbul: ParçalÄ± bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 30

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu, öÄŸle saatlerinde kuzey kesimleri, akÅŸam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 33

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 32

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 37

Bursa: ParçalÄ± bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 30

Adana: Az bulutlu ve açÄ±k, kuzey kesimleri yer yer parçalÄ± bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 30

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinde saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 28

Trabzon: ParçalÄ± bulutlu 29

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 29

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 10:18

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