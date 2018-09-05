FotoÄŸraf: Cem Gül/EVRENSEL
Meteoroloji'den Ä°stanbul iÃ§in saÄŸanak uyarÄ±sÄ±
Meteoroloji'nin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ä°stanbul'da bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre Ä°stanbul'da öÄŸleden sonra yerel saÄŸanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünün açÄ±klamasÄ±na göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalÄ± ve yer yer çok bulutlu, Marmara, BatÄ± Karadeniz, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ile Kütahya, Afyon, KÄ±rÄ±kkale, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinin saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak , diÄŸer yerlerin az bulutlu ve açÄ±k geçeceÄŸi tahmin ediliyor.
BATI KESÄ°MÄ°NDE SICAKLIKLAR AZALACAK
Tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n batÄ± kesimlerde 1 ila 3 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, güney ve doÄŸu kesimlerde güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ÅŸöyle:
Ä°stanbul: ParçalÄ± bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 30
Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± bulutlu, öÄŸle saatlerinde kuzey kesimleri, akÅŸam saatlerinden itibaren il geneli yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 33
Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k 32
DiyarbakÄ±r: Az bulutlu ve açÄ±k 37
Bursa: ParçalÄ± bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 30
Adana: Az bulutlu ve açÄ±k, kuzey kesimleri yer yer parçalÄ± bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açÄ±k 30
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, gece saatlerinde saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 28
Trabzon: ParçalÄ± bulutlu 29
Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 29
(HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 10:18