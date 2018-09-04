Sezai Temelli: Yerel seÃ§imlere HDP olarak gireceÄŸiz

Partisinin DiyarbakÄ±r'daki yerel seÃ§im hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Sezai Temelli, seÃ§imlere HDP olarak gireceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, daha önce Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile yerel seçimlere girdiklerini, ilk kez HDP olarak yerel seçimlere gireceklerini belirterek, "Biz, HDP olarak Türkiye'nin her yerinde seçime gireceÄŸiz. Bu, bileÅŸenlerimizin siyasi perspektifini ortadan kaldÄ±ran bir ÅŸey deÄŸildir. Seçim strateji olarak önümüzdeki yerel seçime HDP olarak girmeyi uygun gördük" dedi.

HDP DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yerel seçimlere hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±sÄ± EÅŸ Genel BaÅŸkan Sezai Temelli'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda düzenlendi. Çok sayÄ±da HDP milletvekili ve parti yöneticisinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da 2 gün süreyle, yerel seçimlerde yapÄ±lacak çalÄ±ÅŸmalar deÄŸerlendirilecek.

'BÄ°ZÄ°M Ä°TTÄ°FAK ANLAYIÅžIMIZ TABANLA DÄ°YALOG'

ToplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Sezai Temelli, yerel seçimlerde ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yorumladÄ±. Partiler arasÄ± ittifak görüÅŸmelerini olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Temelli, ittifaklarÄ±n tabanda yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Erken seçim beklentilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Temelli, ittifaklara iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi: "24 Haziran seçimlerinden önce yeni koalisyon modellerinden biri de bu ittifak anlayÄ±ÅŸlarÄ± olmaya baÅŸladÄ±. Bunu Cumhur Ä°ttfakÄ±'nda gördük. Hep koalisyonsuz iktidarlardan övünenler, artÄ±k bu ittifak modeliyle koalisyon yapÄ±yorlar. O zaman da bizim dile getirdiÄŸimiz, çok önemli bir nokta vardÄ±. VurguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey ÅŸuydu, bu türden ittifaklar aslÄ±nda bir pazarlÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Bu pazarlÄ±k anlayÄ±ÅŸlarÄ±yla yol almak, bu türden ittifaklarla Türkiye siyasetinde sorunlarÄ± aÅŸmak, demokrasideki sorunlarÄ± aÅŸmak çok mümkün deÄŸil. Ä°ttifak tabanda olmalÄ±. Ä°ttifak gençlerin, kadÄ±nlarÄ±n, emekçilerin, halklarÄ±n yanyana gelmesiyle olabilir. Türkiye'deki demokrasi güçlerini yan yana getirebilecek hassasiyetleri dikkate alabilecek siyaseti dinlendirmek, siyaseti toplumlaÅŸtÄ±rmak gerek. Bizim ittifak anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z tabanla olan diyalogdur. Bu diyaloga baÄŸlÄ± olarak da, tabanlarÄ±n, halklarÄ±n, emekçilerin yan yana gelebileceÄŸi zeminleri yaratmÄ±ktÄ±r, bu platformlarÄ± var etmektir. Yerel seçimlere giderken de önceliÄŸimiz bu noktada olacaktÄ±r."

Yerel seçimlerin, genel seçimlerden çok daha farklÄ± bir dinamiÄŸe sahip olduÄŸunu belirten Temelli, adaylarÄ±n belirlenmesinde, yerel politikalarÄ±n belirlenmesinde, yerele daha fazla söz ve inisiyatif bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Seçimlere daha 7 ay gibi bir süre varken, partiler arasÄ± ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ankara kulislerine baÄŸlamanÄ±n çok saÄŸlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Temelli, bu 7 ayda yerel dinamiklerin taleplerini açÄ±ÄŸa çÄ±karacak politikalar izleyeceklerini belirtti. Temelli, "Kulislere sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±k bir ittifak anlayÄ±ÅŸ yoktur. Bunu en iyi yapan Cumhur Ä°ttifak'Ä±dÄ±r. YaptÄ±klarÄ± ÅŸey, seçmen iradesine ipotek koymaktÄ±r, siyasi iradenin gaspÄ±dÄ±r. 24 Haziran'da yaptÄ±klarÄ± gibi seçmen iradesine saygÄ± göstermeyen bir anlayÄ±ÅŸtÄ±r. Biz böyle bir anlayÄ±ÅŸÄ±n içinde olmak istemiyoruz" dedi.

HDP Ä°LK KEZ YEREL SEÇÄ°MLERE GÄ°RÄ°YOR

Önceki seçimlerde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile girilen yerel seçimler bu kez HDP ile girme kararÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Temelli, "HDP olarak Türkiye'nin her yerinde seçime gireceÄŸiz. Bu, bileÅŸenlerimizin siyasi perspektifini ortadan kaldÄ±ran bir ÅŸey deÄŸildir. Biz, çoklu hukuka dayanan bir siyasi parti olduÄŸumuz için seçime girerken, seçim strateji olarak önümüzdeki yerel seçime HDP olarak girmeyi uygun gördük" diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 13:23

www.evrensel.net