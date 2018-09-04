Rusya ve Suriye ordusu Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

Rus ve Suriye, cihatÃ§Ä±larÄ±n son kalesi olan Ä°dlibâ€™e 20'den fazla hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. BM'den Ä°dlib uyarÄ±sÄ± geldi.

Suriye'nin Ä°dlib kentine yönelik sabah saatlerinden beri Rusya ve Suriye savaÅŸ uçaklarÄ± tarafÄ±ndan 25'ten fazla hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ± üzerine Türkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki güvenlik önlemleri artÄ±rÄ±ldÄ±.

Saat 11.00'den itibaren Suriye'nin Lazkiye kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Hmeymim askeri üssünden kalkan Rusya'ya ait savaÅŸ uçaklarÄ±, Ä°dlib'in Cisir Åžugur ilçesinde bulunan Tahriru'ÅŸ Åžam Heyeti (HTÅž) kontrolündeki bölgeleri hedef aldÄ±. Rus savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra aynÄ± bölgedeki bazÄ± noktalara, Suriye hükümetine ait savaÅŸ uçaklarÄ± tarafÄ±ndan da hava saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlendi.

Rusya ve Suriye'ye ait savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n ÅŸu ana kadar Ä°dlib'in Cisir Åžugur ilçe merkezi ile Eneb, Canudiye, Sermaniye, MiÅŸek, Mihambel, Katron ÇiftliÄŸi, HacÄ± Hamut ÇiftliÄŸi, Sararif, Cedraya, BeÅŸlamun, Sahan, Keferdin, Lej, Besnekol, Gani, Zeyzun, Maruç ve Cebel Zaviye bölgelerini hedef aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Öte yandan hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi bazÄ± bölgelerin, Suriye hükümetine ait tanklarla da karadan ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

TSK'DEN SURÄ°YE'YE ASKERÄ° SEVKÄ°YAT

Öte yandan Türkiye'nin farklÄ± kentlerindeki birliklerden 'FÄ±rat KalkanÄ±' ve 'Zeytin DalÄ±' harekatlarÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi Suriye'deki bölgelere sevk edilen zÄ±rhlÄ± araçlardan oluÅŸan konvoy, akÅŸam saatlerinde Kilis'e ulaÅŸtÄ±. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri eÅŸliÄŸinde ÖncüpÄ±nar SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye tarafÄ±na geçiÅŸ yaptÄ±. Askeri konvoyda yer alan zÄ±rhlÄ± araç ve personelin, Suriye'de bulunan TSK'ye ait üslerde konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

KREMLÄ°N'DEN AÇIKLAMA

Rusya tarafÄ±ndan da bombardÄ±manÄ±n ardÄ±ndan ilk açÄ±klama geldi. Kremlin'den yapÄ±lan açÄ±klamada, "Ä°dlib'deki son durum, Tahran Zirvesi'nde ele alÄ±nacak. Trump'Ä±n uyarÄ±larÄ±, sorunun çözümü için yardÄ±mcÄ± deÄŸil. Ä°dlib, teröristlerin yuvasÄ±. Militanlar, üslerimizi tehdit ediyor" denildi.

BM'DEN Ä°DLÄ°B AÇIKLAMASI

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib’e olasÄ± operasyon ve Rusya'nÄ±n bugün bölgeye düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± konusunda açÄ±klamalarda bulundu.

Bugün Ä°dlib ve Hama'da düzenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ölüm ve yaralanmalara ayrÄ±ca okul ve market gibi sivil yapÄ±larda zarara yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Dujarric, “BM, Ä°dlib'deki insani durum ve bölgedeki askeri gerginliÄŸin artmasÄ±nÄ±n yol açacaÄŸÄ± potansiyel yÄ±kÄ±cÄ± insani sonuçlardan duyduÄŸu endiÅŸeyi bir kez daha tekrar ediyor” ifadesini kullandÄ±.

Dujarric, Ä°dlib'de 3 milyon civarÄ±nda sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve BM'nin Türkiye üzerinden yardÄ±mlarÄ±nÄ± bölgeye ulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda muhtemel bir operasyon durumunda doÄŸacak ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±lamak için 311 milyon dolar civarÄ± fona ihtiyaç duyduklarÄ±nÄ± belirtti.

“BM, Ä°dlib için yüksek alarmda” ifadelerini kullanan Dujarric, “BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura sürekli Suriye'deki taraflarla telefonla görüÅŸüyor. Ancak bölgedeki sivillerin çatÄ±ÅŸmalardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak bölgedeki taraflarÄ±n sorumluluÄŸu” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

TRUMP: ESAD Ä°DLÄ°B’E UMURSAMAZ ÅžEKÄ°LDE SALDIRMAMALI

Ä°dlib'e olasÄ± bir saldÄ±rÄ± ile ilgili açÄ±klama yapan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda “Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad Ä°dlib'e umursamaz bir biçimde saldÄ±rmamalÄ±. Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar insani trajediye dönüÅŸme riski taÅŸÄ±yan bu olasÄ± operasyona katÄ±lmakla ölümcül bir insanlÄ±k hatasÄ± yapar. Yüzlerce, binlerce insan ölebilir. Buna izin vermeyin” dedi.

AB'DEN Ä°DLÄ°B UYARISI: YENÄ° BÄ°R Ä°NSANÄ° FACÄ°AYA YOL AÇAR

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile telefonda görüÅŸtükten sonra yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikalarÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'de savaÅŸÄ±n milyonlarca insan için büyük acÄ±lara neden olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

Mogherini, “Bu günlerde Ä°dlib'te gerginliÄŸin yeniden artma riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Buna engel olunmasÄ± gerekiyor. Yoksa saldÄ±rÄ± kararÄ± alanlar ya da buna izin verenler tarih ve halk nezdinde sorumlu tutulur” ifadesini kullandÄ±.

Ä°dlib'te olasÄ± bir askeri saldÄ±rÄ±nÄ±n üç milyondan fazla sivilin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atacaÄŸÄ±na dikkat çeken Mogherini, “Bu yeni bir insani faciaya yol açar” deÄŸerlendirmesine yer verdi.

Mogherini, Ä°dlib'te olasÄ± bir askeri operasyonunun halihazÄ±rda hassas bir bölgede gerginliÄŸi daha da tÄ±rmandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

AB'nin Suriye'de BM öncülüÄŸünde siyasi bir çözümü desteklemeye devam ettiÄŸini kaydeden Mogherini, Astana garantörlerine sivilleri koruma konusunu öncelikli olarak ele almalarÄ± için çaÄŸrÄ±da bulundu.

HALEY: KÄ°MYASAL SÄ°LAH KULLANINCAYA KADAR BEKLEMEYECEÄžÄ°Z

ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Ä°dlib'de olasÄ± bir kimyasal saldÄ±rÄ± ihtimaline iliÅŸkin, "Kimyasal silah kullanÄ±lana kadar kenarda durup beklemeyeceÄŸiz. Bu konuda BaÅŸkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açÄ±kça konuÅŸarak eÄŸer kimyasal silah kullanÄ±lÄ±rsa, ABD karÅŸÄ±lÄ±k verecek demek istedi." dedi. (DIÅž HABERLER)

Trump'tan Ä°dlib aÃ§Ä±klamasÄ±: Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar hata yapar

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 09:39

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