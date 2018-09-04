Nijer Ã¼niversitelerinde akademik kadro greve Ã§Ä±ktÄ±

Abdou Moumouni Üniversitesinde bir konferans. | FotoÄŸraf: CNF de Niamey organizers/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation License)

Nijer Ã¼niversitelerinde akademik kadro greve Ã§Ä±ktÄ±

    • 04 EylÃ¼l 2018 10:11

    Ãœniversitelerdeki araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlileri ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri, daha iyi Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± talebiyle 1 haftalÄ±k grev baÅŸlattÄ±.

    Nijer'de üniversitelerde görevli akademik personel, daha iyi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± talebiyle 1 hafta süreyle greve gitti.

    Yüksek ÖÄŸretim ÖÄŸretmenleri ve AraÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± BirliÄŸi (SNECS) tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, yeni eÄŸitim yÄ±lÄ±nÄ±n 3 Eylül'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Nijer'de öÄŸretim üyeleri ve araÅŸtÄ±rma görevlilerinin 3-10 Eylül'de tüm eÄŸitim faaliyetlerini durduracaÄŸÄ± belirtildi.

    Akademik personelin daha iyi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± talep ettiÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, istekler karÅŸÄ±lanmazsa grevin tekrarlanacaÄŸÄ± ifade edildi.

    Grev nedeniyle devlet üniversitelerinde eÄŸitime baÅŸlanamadÄ±. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 10:14
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