GÄ±dada zam dalgasÄ± geliyor

GÄ±da Ã¼reticileri Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni zamlarÄ±n kapÄ±da olduÄŸunu belirtiyor.

GÄ±daüreticilerine göre göre döviz artÄ±ÅŸÄ±yla ithal ürünlere gelen zam yerli ürünlerin fiyat artÄ±ÅŸÄ±nÄ± tetikliyor.

dunya.com’dan Ä°mam GüneÅŸ’in haberine göre; gÄ±da üreticileri önümüzdeki dönemde yeni zamlarÄ±n kapÄ±da olduÄŸunu belirtiyor.

GÄ±da enflasyonun etkilerinin önümüzdeki aylardan itibaren daha net göreceÄŸimizi söyleyen Hububat, Bakliyat, YaÄŸlÄ± Tohumlar ve Mamulleri Ä°hracatçÄ±larÄ± BirliÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SeyidoÄŸlu GÄ±da Genel Müdürü Mehmet Göksu, özellikle YÄ°-ÜFE'deki artÄ±ÅŸÄ±n yüksek olduÄŸuna ve pazara henüz yansÄ±madÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Buradaki zammÄ±n kendisini gelecek ay göstereceÄŸini belirten Göksu, "Yüksek kur ihracata teÅŸvik ediyor" dedi.

‘Ä°THALE GELEN ZAM TETÄ°KLEDÄ°’

Reis GÄ±da Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Reis, enflasyondaki artÄ±ÅŸÄ±n yüksek belirsizlik ortamÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, döviz artÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklÄ± ithal ürünler karÅŸÄ±sÄ±nda yerlinin de zam yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Reis, "GÄ±da maddelerinde kendi kendimize yetebilmeyi saÄŸlamamÄ±z gerekiyor" diye konuÅŸtu. Henüz raflara yansÄ±mamÄ±ÅŸ zamlarÄ±n bulunduÄŸuna deÄŸinen Reis, üretici fiyatlarÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ±ndan kaynaklÄ±, raf fiyatlarÄ±nÄ±n kademeli olarak artacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 10:01

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