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25 Ã¼steÄŸmen hakkÄ±nda 'FETÃ–' Ã¼yeliÄŸi iddiasÄ±ndan gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 25 muvazzaf Ã¼steÄŸmen hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 'FETÖ'nün 'mahrem imamlarÄ±' ile haberleÅŸtikleri belirlenen, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 25 muvazzaf üsteÄŸmen hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, örgütün "mahrem imamlarÄ±" ile kontörlü telefonlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardÄ±ÅŸÄ±k arama sistemiyle haberleÅŸtikleri ve terör örgütüyle irtibatlarÄ± tespit edilen 25 üsteÄŸmen hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildiÄŸi bildirildi.
Bu kapsamda, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan Ankara merkezli 16 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Åžüphelilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. (Ankara/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 10:05