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FotoÄŸraf: Pixabay
Metro seferleri 1 saatin ardÄ±ndan normale dÃ¶ndÃ¼
04 EylÃ¼l 2018 08:52
Metro seferleri, arÄ±zadan dolayÄ± YenikapÄ±-Taksim ve Taksim-HacÄ±osman olarak aktarmalÄ± yapÄ±ldÄ±. 1 saatin ardÄ±ndan seferler normale dÃ¶ndÃ¼.
Teknik bir arÄ±zadan dolayÄ± metro seferleri Taksim aktarmalÄ± yapÄ±lÄ±yor. 1 saatin ardÄ±ndan metro seferleri normale döndü.
Metro Ä°stanbul'dan konuyla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada, "M2 YenikapÄ±-HacÄ±osman HattÄ±'nda yaÅŸanan teknik bir arÄ±zadan dolayÄ± seferlerimiz, Taksim Ä°stasyonu'ndan aktarmalÄ± ÅŸekilde yapÄ±lmaktadÄ±r. Seferlerimiz YenikapÄ±-Taksim ve Taksim-HacÄ±osman olarak yapÄ±lmaktadÄ±r" denildi.
Aktarma nedeniyle Taksim Ä°stasyonu'nda yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yordu. YaklaÅŸÄ±k 1 saat süren teknik arÄ±za giderilerek seferler normale döndü. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 09:23
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