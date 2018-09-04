Ä°BB yalanladÄ±: â€˜MartÄ± Projesiâ€™ iptal edilmedi, yeniden dÃ¼zenlenecek

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, 2 yÄ±ldÄ±r yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan â€˜KabataÅŸ MartÄ± Projesiâ€™ni iptal ettiÄŸi iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi’nin, denize dolgu, kÄ±yÄ± çizgisine martÄ± ÅŸeklinde yapÄ± ve alt galeriler, Dolmabahçe-FÄ±ndÄ±klÄ± kara ulaÅŸÄ±m trafiÄŸi beton dalÄ±ÅŸ tünelleri içeren KabataÅŸ MartÄ± Projesi’ni, imalatÄ±nÄ±n 2’nci yÄ±lÄ±nda iptal ettiÄŸi iddia edildi. Ä°BB ise iddiayÄ± yalanladÄ±.

Politeknik.org.tr, projenin FÄ±ndÄ±klÄ±’daki tanÄ±tÄ±m ofisinde bulunan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi çalÄ±ÅŸanÄ± martÄ± ÅŸeklindeki iskele ve yeraltÄ± galerileri projesinin iptal edildiÄŸini peyzaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan meydanÄ±n açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini iddia etti.

Ä°BB ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada iddiayÄ± yalanladÄ±: "KabataÅŸ Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (MartÄ±) projesinde iptal söz konusu deÄŸildir. Proje karayolu trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± yer altÄ±na almaksÄ±zÄ±n yeniden düzenlenecektir. KabataÅŸ Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kÄ±sa sürede tamamlanarak Ä°stanbullularÄ±n hizmetine sunulacaktÄ±r.”

MÄ°MARLAR ODASI: SUÇ MEÅžRULAÅžTIRILMAYA ÇALIÅžILIYOR

Ä°BB'nin projenin iptal edilmediÄŸi yönündeki açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mimarlar OdasÄ± projenin onaysÄ±z olduÄŸu vurgulayarak “Kent suçu meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor” dedi.

Mimarlar OdasÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Hiçbir onayÄ± olmayan devasa bir projeye göre kamuyu ve kenti geri dönüÅŸü mümkün olmayan zararlara uÄŸratan baÅŸtan aÅŸaÄŸÄ± hukuksuz ve usulsüz bir süreç halen devam ettirilmektedir” denildi ve eklendi: Ä°BB, yaptÄ±ÄŸÄ± son açÄ±klama da bu usulsüzlüÄŸü zÄ±mnen kabul etmekte ve zaten metro inÅŸaatÄ±nda da çökmelerle kendini gösterdiÄŸi gibi fiziki olarak yapÄ±lmasÄ± olaÄŸan üstü zeminsel ve çevresel tehditler oluÅŸturacak olan ‘onaysÄ±z proje’de önerilen yeraltÄ± yol inÅŸaatlarÄ±ndan vazgeçildiÄŸini bildirip asÄ±l sorunu geçiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r.

Bianet’in haberine göre açÄ±klamada ayrÄ±ca “AsÄ±l sorun esasen onayÄ± olmayan bir projenin kÄ±smen iptal edildiÄŸi ya da iptal edilmediÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ± arasÄ±nda gözden kaçÄ±lmayacak kadar önemlidir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

‘YARGI TARAFINDAN Ä°PTAL EDÄ°LMÄ°Åž BULUNMAKTADIR’

Mimarlar OdasÄ±’nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda proje alanÄ±nÄ±n geçmiÅŸi 5. yüzyÄ±la uzanan bir dünya mirasÄ± olduÄŸu vurgulanarak, yÄ±llardÄ±r bu önemli sit alanÄ±nÄ±n ve etkileÅŸimde bulunduÄŸu baÅŸta Tarihi YarÄ±mada olmak üzere sit alanlarÄ±nÄ±n görsel ve fiziksel bütünlüÄŸünün korunmasÄ±na dair alÄ±nan onlarca koruma kurulu kararÄ±, ilke ve yargÄ± kararÄ±na raÄŸmen hukuksuzluklarÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi. AçÄ±klama ÅŸu ifadelerle sona erdi: Bugüne kadar yapÄ±lan bütün hukuksuzluk ve usulsüzlüklerle kamunun ve çevrenin uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zararlarÄ±n tazmin edilmesi ve tüm idari, teknik ve mesleki sorumlulardan adil bir yargÄ± önünde hesap sorulmasÄ± gerekir. AsÄ±l sorun esasen onayÄ± olmayan bir projenin kÄ±smen iptal edildiÄŸi ya da iptal edilmediÄŸi tartÄ±ÅŸmalarÄ± arasÄ±nda gözden kaçÄ±rÄ±lmayacak kadar önemlidir. Bu olay, kentimiz ve ülkemiz açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±yan kamusal ve toplumsal projelerin planlama, projelendirme, uygulama ve kamusal denetim aÅŸamalarÄ±ndaki sorumsuzluk ve hukuksuzluÄŸu örneklediÄŸi için bir o kadar da vahimdir.

KABATAÅž BETONA GÖMÜLMÜÅžTÜ

KabataÅŸ MartÄ± Projesi, bilim ve meslek insnalarÄ±nÄ±n tüm uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Proje baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bugüne KabataÅŸ’ta deniz dolgusu yapÄ±ldÄ±, hafriyat çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±, imalat sürecinde binlerce metreküp beton kullanÄ±ldÄ±. Projenin reklam çalÄ±ÅŸmalarÄ± için binlerce TL’lik harcamalar yapÄ±ldÄ±.

PROJE MÄ°MARI, PROJEYÄ° ELEÅžTÄ°RENLERE DAVA AÇMIÅžTI

Proje mimarÄ± Hakan KÄ±ran, projenin yaratacaÄŸÄ± sorunlarÄ± dile getiren, Mimarlar OdasÄ± Ä°stanbul Büyükkent Åžubesi YK BaÅŸkanÄ± Sami YÄ±lmaztürk, yine Mimarlar OdasÄ± Ä°stanbul Büyükkent Åžubesi’nden Mücella YapÄ±cÄ±, inÅŸaat mühendisi Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, Cihan UzurçarÅŸÄ±lÄ± Baysal, Politeknik ve Politeknik YK BaÅŸkanÄ± inÅŸaat mühendisi Ersin KiriÅŸ hakkÄ±nda dava açmÄ±ÅŸtÄ±. Politeknik YK BaÅŸkanÄ± Ersin KiriÅŸ’in beraat ettiÄŸi Ä°stanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, MartÄ± Projesi’nin, topluma mal olmuÅŸ ve her kesimi ilgilendiren geniÅŸ kapsamlÄ± bir proje olduÄŸunu, kamunun eleÅŸtiri hakkÄ± bulunduÄŸunu ve KÄ±ran’Ä±n katlanma yükümlülüÄŸü olduÄŸunu belirtmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

KabataÅŸâ€™a martÄ± deÄŸil, beton konacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 17:37

www.evrensel.net