AkaryakÄ±ta zam geldi, pompaya yansÄ±mayacak

Benzinde 51, Motorinde 56, LPG Otogazda 28 krÅŸ/LT fiyat artÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸti.

Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ± (EPGÄ°S), sosyal medya hesabÄ±ndan akaryakÄ±t fiyatlarÄ±na gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren geçerli olan artÄ±ÅŸÄ±n pompaya yansÄ±tÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

EPGÄ°S'in Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "AkaryakÄ±t ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 04/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 51, Motorinde 56, LPG Otogazda 28 krÅŸ/LT Fiyat artÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸmiÅŸ olup artÄ±ÅŸ ÖTV’den karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±ndan pompa fiyatlarÄ±na yansÄ±mayacaktÄ±r" denildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 09:30

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