Trump'tan Ä°dlib aÃ§Ä±klamasÄ±: Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar hata yapar

FotoÄŸraf: Shealah Craighead/Beyaz Saray

Trump'tan Ä°dlib aÃ§Ä±klamasÄ±: Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar hata yapar

    • 04 EylÃ¼l 2018 07:30

    Trump: Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar bu muhtemel insanlÄ±k trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. YÃ¼z binlerce insan Ã¶lebilir.

    ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'Ä±n Ä°dlib'e "düÅŸünmeden" saldÄ±rmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar bu muhtemel insanlÄ±k trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar" ifadesini kullandÄ±.

    Trump, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Suriye hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

    Donald Trump,  "Suriye BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad Suriye'nin Ä°dlib ÅŸehrine düÅŸünmeden saldÄ±rmamalÄ±. Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar bu muhtemel insanlÄ±k trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce insan ölebilir. OlmasÄ±na müsade etmeyin." ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mda bulundu. (DIÅž HABERLER)

    Ä°dlib trafiÄŸi sÄ±klaÅŸÄ±yor

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 07:55
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