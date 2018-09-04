Trump'tan Ä°dlib aÃ§Ä±klamasÄ±: Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar hata yapar

Trump: Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar bu muhtemel insanlÄ±k trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. YÃ¼z binlerce insan Ã¶lebilir.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'Ä±n Ä°dlib'e "düÅŸünmeden" saldÄ±rmamasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar bu muhtemel insanlÄ±k trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar" ifadesini kullandÄ±.

Trump, sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Suriye hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, "Suriye BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad Suriye'nin Ä°dlib ÅŸehrine düÅŸünmeden saldÄ±rmamalÄ±. Ruslar ve Ä°ranlÄ±lar bu muhtemel insanlÄ±k trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce insan ölebilir. OlmasÄ±na müsade etmeyin." ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mda bulundu. (DIÅž HABERLER)

Ä°dlib trafiÄŸi sÄ±klaÅŸÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 07:55

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