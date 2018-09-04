Ä°negÃ¶l HasanpaÅŸa Deresi'nde 'toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mÃ¼'

Ä°negÃ¶l HasanpaÅŸa Deresi'ndeki kirlilik nedeniyle balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±. KÃ¶ylÃ¼ler dereye kimyasal atÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde bulunan HasanpaÅŸa deresindeki toplu balÄ±k ölümlerine köylüler tepki gösterdi.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde bulunan HasanpaÅŸa deresinde yaÅŸanan kirlilik nedeniyle balÄ±k ölümleri meydana gelmeye baÅŸladÄ±. Derenin üzeri ölü balÄ±klarla doldu. BalÄ±k ölümlerinin, dereye yakÄ±n bölgedeki fabrikadan veya dereye atÄ±lan kimyasal maddeden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden köylüler, eylem yaptÄ±. HasanpaÅŸa Mahallesi sakinleri, derelerinin kirlenmesi ve balÄ±k ölümleri sebebiyle büyük endiÅŸe yaÅŸarken, mahalle sakinleri, "Deredeki balÄ±klarÄ±n öldüÄŸünü dere kenarÄ±nda gezenler fark etti. Bizlerde merak ederek gelip baktÄ±k. SonrasÄ±nda durumu jandarma ekiplerini bildirdik. Mahallemizde ilk defa yaÅŸanÄ±yor. Sebebi ya zehirli atÄ±k ya da derenin üst tarafÄ±nda kurulan fabrikalarÄ±n boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± atÄ±klar" ifadelerini kullandÄ±lar. HasanpaÅŸa Mahallesi MuhtarÄ± Suat Karakaya ise, “Durum içler acÄ±sÄ±. Haberimiz olduÄŸunda durumu hemen yetkili yerlere haber verdik. Daha öncede buna benzer bir olay Kulaca deresinde yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. OlayÄ±n sebebini tam olarak bilemiyoruz. Muhtemelen dereye boÅŸaltÄ±lan zehirli bir atÄ±ktan kaynaklanÄ±yor. Derenin üst tarafÄ±nda da fabrikalar bulunuyor. Yetkililerin gerekli araÅŸtÄ±rmayÄ± yaparak, sorumlularÄ±nÄ± bulmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Binlerce balÄ±k öldü. Belki sabaha kadar dere de balÄ±k kalmayabilir” diye konuÅŸtu. (Bursa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 00:15

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