Evlilik programlarÄ±yla tanÄ±nan Caner Toygar'a hapis istemi

Evlilik programlarÄ± ile tanÄ±nan Caner Toygar hakkÄ±nda 4 yÄ±la varan sÃ¼rede hapis istemi ile dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Evlilik programlarÄ± ile tanÄ±nan Caner Toygar hakkÄ±nda 4 yÄ±la kadar hapis istemi ile dava açÄ±ldÄ±. Hürriyet'te aktarÄ±lan habere göre Toygar, boÅŸanma davasÄ± devam eden eÅŸine yönelik tehdit ve hakarette bulunmakla suçlanÄ±yor. DavanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lacak.

Berke Toygar (36), hakkÄ±nda boÅŸanma davasÄ± açtÄ±ÄŸÄ± Caner Toygar (37) hakkÄ±nda, AvukatÄ± Resul Özmen aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Büyükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na suç duyurusunda bulunmuÅŸtu. Geçen yÄ±l yapÄ±lan suç duyurusu sonrasÄ± yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±.

'BAÅžKASI Ä°LE BASTIM DERÄ°M'

HazÄ±rlanan iddianameye göre Caner Toygar eÅŸine yönelik “O… seni herkese rezil edeceÄŸim. Seni öldürürüm. BaÅŸkasÄ± ile bastÄ±m derim. Türkiye’ye rezil ederim seni...” dedi. SavcÄ±lÄ±k, söz konusu ifadelerin tehdit ve hakaret suçu oluÅŸturduÄŸuna karar verdi.

4 YILA KADAR HAPÄ°S Ä°STEMÄ°

Taraflar arasÄ±nda uzlaÅŸma da saÄŸlamayÄ±nca Caner Toygar hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±. Toygar’Ä±n 9 aydan 4 yÄ±la varan sürede hapis istemi ile yargÄ±lanmasÄ± talep edildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 23:57

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