Åžeker PiliÃ§'in kesimhane ile idari binasÄ± Garanti BankasÄ±'na satÄ±ldÄ±

3 yÄ±l Ã¶nce iflasÄ±na karar verilen Åžeker PiliÃ§ FabrikasÄ±'na ait eski kesimhane ile idari bina bÃ¶lÃ¼mÃ¼, Garanti BankasÄ±'na ipotek karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± satÄ±ldÄ±.

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden olan Åžeker Piliç’in, 2015 yÄ±lÄ±nda iflasÄ±na karar verildi. Ä°flas sonrasÄ±nda BandÄ±rma’daki fabrika, 30 milyon lira bedelle satÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. Daha önce yapÄ±lan 2 satÄ±ÅŸta da fabrika için alÄ±cÄ± çÄ±kmadÄ±.

BandÄ±rma 1’inci Ä°flas MüdürlüÄŸü, bu kez tesisi kesimhane ve idare binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alan ile kalan 53 bin 18 metrekarelik arsa vasfÄ±ndaki taÅŸÄ±nmazÄ± ayrÄ± ayrÄ± satÄ±ÅŸa çÄ±kardÄ±. Bugün 1’inci Ä°cra Dairesi mezat salonunda yapÄ±lan ihaleye sadece ipotek alacaklÄ±sÄ± olan Garanti BankasÄ± A.Åž. katÄ±ldÄ±. Toplam 34 bin 731 metrekare alana sahip kesimhane ve idare binasÄ± 18 milyon 72 bin 165 liradan satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±ldÄ±. Garanti BankasÄ±, baÅŸlangÄ±ç fiyatÄ± olarak 9 milyon 750 bin lira fiyat verdi. BaÅŸka fiyat teklifi olmayÄ±nca, kesimhane ve idare binasÄ± ipotek bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Garanti BankasÄ±’nÄ±n oldu. 4’üncü kez satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lan ve 14 milyon 338 bin 666 lira bedel biçilen 53 bin 18 metrekarelik arsaya ise alÄ±cÄ± çÄ±kmadÄ± ve satÄ±ÅŸ düÅŸtü.

Ä°ÅžÇÄ°LERE ÖDEME YAPILMAYACAK

Åžeker Piliç tasfiye memuru Av. Volkan Gözükara, Garanti BankasÄ±nÄ±n ipotek alacaÄŸÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k taÅŸÄ±nmazÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu satÄ±ÅŸtan herhangi bir ücret alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle iÅŸçilere ödeme yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Gözükara, “Bugün Åžeker Piliç’in iki parselden oluÅŸan fabrikalarÄ±nÄ±n 3’üncü ihalesi vardÄ±. Maalesef yine satÄ±ÅŸta baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±k. Ä°ki parselden biri Garanti BankasÄ±’na alacaÄŸÄ±na mahsuben satÄ±ldÄ±.1625 parseldeki eski kesimhane ve idari bina bölümü ipotek alacaklÄ±sÄ± olan Garanti BankasÄ±’na 9 milyon 750 bin lira bedelle ihale edildi. Bu satÄ±ÅŸtan masaya kalan bir bedel maalesef olmayacak. DiÄŸer parselimiz 1572 yeni kesim hane bulunan parselimize maalesef alÄ±cÄ± bulamadÄ±k. SatÄ±ÅŸ düÅŸtü. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za satÄ±ÅŸÄ± yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için maalesef müjdeli bir haber veremeyeceÄŸiz. Önümüzdeki süreçlerde satÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z devam edecek, yine satmaya devam edeceÄŸiz.” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 00:22

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