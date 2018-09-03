GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, A Milli TakÄ±m aday kadrosundan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±

Futbolcu GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, A Milli TakÄ±m'Ä±n Rusya ve Ä°sveÃ§ ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§larda forma giyemeyecek.

GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n Rusya ve Ä°sveÃ§ ile oynayacaÄŸÄ± UEFA Uluslar Ligi B Grubu mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n aday kadrosundan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Bursaspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± Spor Toto SÃ¼per Lig 4'Ã¼ncÃ¼ hafta mÃ¼cadelesinde sakatlÄ±k geÃ§iren deneyimli saÄŸ bek oyuncusu GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, A Milli TakÄ±m'Ä±n Rusya ve Ä°sveÃ§ ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§larda forma giyemeyecek.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼'nde forma giyen GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, saÄŸ omzundaki sakatlÄ±k nedeniyle A Milli TakÄ±m'Ä±n Rusya ve Ä°sveÃ§ maÃ§larÄ± aday kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±" denildi.

BEÅžÄ°KTAÅž'TAN DA AÃ‡IKLAMA GELDÄ°

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼, Bursaspor ile oynanan Spor Toto SÃ¼per Lig 4'Ã¼ncÃ¼ hafta mÃ¼cadelesinde sakatlÄ±k yaÅŸayan Caner Erkin ve GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ile ilgili aÃ§Ä±klama yayÄ±mladÄ±.

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada oyuncularÄ±n tedavisine saÄŸlÄ±k ekibi tarafÄ±ndan baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Siyah beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: "DÃ¼n akÅŸam oynanan Bursaspor maÃ§Ä±nda sakatlanan oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n yapÄ±lan ortopedik muayene ve MRI incelemeleri sonucunda; GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l'Ã¼n saÄŸ omuzunda posterior kapsÃ¼lde kÄ±smi yÄ±rtÄ±k, labrumda zedelenme ve kemik Ã¶demi, Caner Erkin'in sol uyluk arka adale Biceps kas zarÄ±nda yÄ±rtÄ±k ve buna baÄŸlÄ± kanama tespit edilmiÅŸtir. Her iki oyuncumuzun tedavisine saÄŸlÄ±k ekibimiz tarafÄ±ndan baÅŸlanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 23:18

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