FotoÄŸraf: DHA
Darbedilen mizah dergisi kurucusu Ã‡aÄŸÄ±n TÃ¼rker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Ä°stanbulâ€™da darbedilen mizah dergisi kurucusu Ã‡aÄŸÄ±n TÃ¼rker tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Ä°stanbul BeyoÄŸlu'da darbedilen mizah dergisi kurucusu ÇaÄŸÄ±n Türker, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olaya iliÅŸkin 4 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye göre, Türker, önceki gün Arap Camii Mahallesi Fermenciler Caddesi'nde bazÄ± kiÅŸilerce darbedildi.
Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Türker, müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.
GÖZALTINA ALINAN ÅžÜPHELÄ° TUTUKLANDI
Türker'in ölümüne iliÅŸkin gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli Yusuf Åž. tutuklandÄ±.
Mizah dergisi kurucusu ÇaÄŸÄ±n Türker'in, önceki gün Arap Camii Mahallesi Fermenciler Caddesi'nde bazÄ± kiÅŸilerce darbedildikten sonra kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmesine iliÅŸkin gözaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸüpheliden F. Ü, F. B. ve O. D. emniyet ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸüphelilerden Yusuf Åž. ise, ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirildi. Åžüpheli Åž., savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi’nde ifade veren ÅŸüpheli Yusuf Åž.’nin tutuklanmasÄ±na karar verildi. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 19:57