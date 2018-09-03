Almanyaâ€™da 50 bin kiÅŸiden Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa anlamlÄ± yanÄ±t: 'Ã‡oÄŸunluk Biziz'

Almanyaâ€™da binlerce kiÅŸi, Chemnitz kentinde Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen konserde bir araya geldi.

Almanya’nÄ±n Chemnitz kentinde hafta sonunda Neonazilerin yaptÄ±ÄŸÄ± eyleme bugün akÅŸam yapÄ±lan dev konserle yanÄ±t verildi. “ÇoÄŸunluk Biziz” sloganÄ±yla yapÄ±lan büyük konsere deÄŸiÅŸik uluslardan binlerce insan katÄ±ldÄ±. IrkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± düzenlenen ve birçok ünlü grubun sahne aldÄ±ÄŸÄ± konserde bir araya gelen binlerce kiÅŸi göçmenlere dönük saldÄ±rÄ±larÄ± lanetledi. Alman birinci televizyon kanalÄ± ARD, konsere katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± 50 bin olarak duyurdu. Neonazilerin kentte gövde gösterisi yapmasÄ±na tepki gösteren Kraftclub müzik grubu ve Chemnitz’de Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± tutumlarÄ± ile tanÄ±nan bir çok sanatçÄ± birlikte sahne alarak ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± söyledi.

Konser baÅŸlamadan önce Almanya’nÄ±n bir çok kentinden antifaÅŸistler otobüslerle Chmnitz’e gelerek konserin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Johannis MeydanÄ±’nÄ±n doldurdu. 17:00’de konserin baÅŸlamasÄ± ile birlikte alanda coÅŸku daha da arttÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda yaÅŸanan Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ±lara dikkat çekilerek hükümetin göçmenlere yönelik ayrÄ±mcÄ±, dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ± politikalarÄ± eleÅŸtirildi.

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tretttmann, Feine Sahne Fishcfilet, K.I:Z, Kraftclub, Nura/ Marteria &Casper, Die Toten Hosen sahne aldÄ±. Alman CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier de konsere destek verdi. Hükümet partisi CDU ise konserde antifaÅŸist rock grubu Feine Sahne Fischfilet’in sahne almasÄ±nÄ± gerekçe göstererek organizasyona tepki gösterdi.

26 AÄŸustos’ta kentte düzenlenen bir festivalde, nedeni henüz belli olmayan bir kavgada Daniel H. adÄ±ndaki bir Alman iki göçmenin bÄ±çaklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Kavga nedeniyle dört kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine Ä±rkçÄ± gruplar sokaklara çÄ±karak göçmen avÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Göçmenlere ait iÅŸyerlerine ve göçmenlere yönelik saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± Alman polisi gerekli önlemleri almamÄ±ÅŸ; hükümet ise yaÅŸananlara sessiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.

GençliÄŸin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu konserde “YaÅŸasÄ±n uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸma” , “FaÅŸizm bir daha asla” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. (Chemnitz/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Emre ÖÄŸüt/EVRENSEL

FotoÄŸraf: Emre ÖÄŸüt/EVRENSEL

Almanyaâ€™daki Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lar sÃ¼rpriz mi?

Chemnitzâ€™de binlerce kiÅŸi Neonazilere karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 21:56

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