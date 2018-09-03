AsansÃ¶r boÅŸluÄŸuna dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaralandÄ±

AydÄ±n'da bir inÅŸaatÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki asansÃ¶r iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i Ferda Ã–zkan, dÃ¼ÅŸerek yaralandÄ±.

AydÄ±n'Ä±n Nazilli ilçesinde 3'üncü kattan asansör boÅŸluÄŸuna düÅŸen iÅŸçi Ferda Özkan, aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Olay, bugün saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda, Zafer Mahallesi 167 ve 500 sokaklarÄ±n kesiÅŸtiÄŸi yerde bulunan inÅŸaatta meydana geldi. 3'üncü katta asansör için çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden Ferda Özkan, asansör boÅŸluÄŸuna düÅŸtü. Beraber çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. YaralÄ± iÅŸçi Özkan, yaklaÅŸÄ±k 30 dakikalÄ±k çalÄ±ÅŸma sonucunda düÅŸtüÄŸü yerden kurtarÄ±ldÄ±. Özkan, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Tedaviye alÄ±nan Özkan'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 19:24

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