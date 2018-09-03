Samsun'da iÅŸÃ§ilerden 'mobbing' protestosu

Bafra'da hava sÃ¼spansiyon sistemleri ve otomobil kÃ¶rÃ¼k Ã¼retimi yapan Fabio'da iÅŸÃ§iler kendilerine mobbing uygulandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle eylem yaptÄ±.

Samsun'un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Fabio fabrikasÄ±nda kendilerine 'mobbing' uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler eylem yaptÄ±. Hava süspansiyon sistemleri ve otomobil körük üretimi yapÄ±lan fabrikada çalÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 50 iÅŸçi, fabrika yönetiminin kendilerine 'mobbing' uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Bir araya gelen iÅŸçiler basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Türk Metal SendikasÄ± Samsun Åžube BaÅŸkanÄ± Yusuf Kurd, 12 Mart tarihinden itibaren fabrikada sürdürülen sendikal faaliyetlerin uzlaÅŸmaz bir aÅŸamaya geldiÄŸini söyledi. Kurd, "Ä°ÅŸverenin uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ±lar ve mobbinglerden iÅŸçilerimiz artÄ±k bÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz bu baskÄ±lar karÄ±ÅŸÄ±ÅŸÄ±nda hala sabÄ±rla devam ederken iÅŸverenin sunmuÅŸ olduÄŸu kötü teklifler bizi bu yöne itmiÅŸtir. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bu mücadeleye onur ve gururla devam ediyor" dedi. (Bafra/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 21:13

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