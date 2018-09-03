AKP'li belediye baÅŸkanÄ±ndan Trump'a 'BaÅŸbelasÄ±' ÅŸiiri

KÃ¶rfez Belediye BaÅŸkanÄ± AKP'li Ä°smail Baran, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump iÃ§in eleÅŸtiriler yer alan cÃ¼mleler kullanarak ÅŸiir yazdÄ±.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Baran, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a eleÅŸtirilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸiir yazdÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre, ÅŸairlik de olduÄŸu belirtilen ve bir ÅŸiir kitabÄ± yayÄ±nlanan Körfez Belediye BaÅŸkanÄ± AKP'li Ä°smail Baran, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump için eleÅŸtiriler yer alan cümleler kullanarak ÅŸiir yazdÄ±.

Ä°smail Baran ÅŸiirinde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle eleÅŸtirilerde bulundu. Ä°smail Baran ÅŸiiri sosyal medya hesabÄ±nda yayÄ±nlayarak duyurdu. Ä°smail Baran'Ä±n 'BaÅŸ BelasÄ±' isimli ÅŸiiri ÅŸöyle:

"Herkes bela neymiÅŸ baktÄ±

BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±

CanÄ±mÄ±zÄ± biri sÄ±ktÄ±

BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±.



Allah versin belasÄ±nÄ±

AratmÄ±yor atasÄ±nÄ±

Gör kefere babasÄ±nÄ±

BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±



KafasÄ±nda haçlÄ± ruhu.

Yok ki onun ruhu muhu

Hak ediyor elbet yuhu

BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±.



Bela oldu tüm dünyaya

Sanki kendi ilah güya

Ne edep var nede haya

BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±



Dinimizin tam düÅŸmanÄ±.

Ne Türk tanÄ±r, ne AlmanÄ±

YalnÄ±z dolar din, imanÄ±

BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±



Tam bir deli, kural bilmez

Zannediyor ki hiç ölmez

Ne desende yola gelmez

BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±" (DHA)

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 18:57

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