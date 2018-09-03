FotoÄŸraf: DHA
AKP'li belediye baÅŸkanÄ±ndan Trump'a 'BaÅŸbelasÄ±' ÅŸiiri
KÃ¶rfez Belediye BaÅŸkanÄ± AKP'li Ä°smail Baran, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump iÃ§in eleÅŸtiriler yer alan cÃ¼mleler kullanarak ÅŸiir yazdÄ±.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Baran, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a eleÅŸtirilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸiir yazdÄ±.
DHA'nÄ±n haberine göre, ÅŸairlik de olduÄŸu belirtilen ve bir ÅŸiir kitabÄ± yayÄ±nlanan Körfez Belediye BaÅŸkanÄ± AKP'li Ä°smail Baran, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump için eleÅŸtiriler yer alan cümleler kullanarak ÅŸiir yazdÄ±.
Ä°smail Baran ÅŸiirinde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle eleÅŸtirilerde bulundu. Ä°smail Baran ÅŸiiri sosyal medya hesabÄ±nda yayÄ±nlayarak duyurdu. Ä°smail Baran'Ä±n 'BaÅŸ BelasÄ±' isimli ÅŸiiri ÅŸöyle:
"Herkes bela neymiÅŸ baktÄ±
BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±
CanÄ±mÄ±zÄ± biri sÄ±ktÄ±
BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±.
Allah versin belasÄ±nÄ±
AratmÄ±yor atasÄ±nÄ±
Gör kefere babasÄ±nÄ±
BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±
KafasÄ±nda haçlÄ± ruhu.
Yok ki onun ruhu muhu
Hak ediyor elbet yuhu
BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±.
Bela oldu tüm dünyaya
Sanki kendi ilah güya
Ne edep var nede haya
BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±
Dinimizin tam düÅŸmanÄ±.
Ne Türk tanÄ±r, ne AlmanÄ±
YalnÄ±z dolar din, imanÄ±
BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±
Tam bir deli, kural bilmez
Zannediyor ki hiç ölmez
Ne desende yola gelmez
BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±" (DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 18:57