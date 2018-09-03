AKP'li belediye baÅŸkanÄ±ndan Trump'a 'BaÅŸbelasÄ±' ÅŸiiri

FotoÄŸraf: DHA

AKP'li belediye baÅŸkanÄ±ndan Trump'a 'BaÅŸbelasÄ±' ÅŸiiri

    • 03 EylÃ¼l 2018 18:49

    KÃ¶rfez Belediye BaÅŸkanÄ± AKP'li Ä°smail Baran, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump iÃ§in eleÅŸtiriler yer alan cÃ¼mleler kullanarak ÅŸiir yazdÄ±.

    Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Baran, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a eleÅŸtirilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸiir yazdÄ±.

    DHA'nÄ±n  haberine göre, ÅŸairlik de olduÄŸu belirtilen ve bir ÅŸiir kitabÄ± yayÄ±nlanan Körfez Belediye BaÅŸkanÄ± AKP'li Ä°smail Baran, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump için eleÅŸtiriler yer alan cümleler kullanarak ÅŸiir yazdÄ±.

    Ä°smail Baran ÅŸiirinde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar nedeniyle eleÅŸtirilerde bulundu. Ä°smail Baran ÅŸiiri sosyal medya hesabÄ±nda yayÄ±nlayarak duyurdu. Ä°smail Baran'Ä±n 'BaÅŸ BelasÄ±' isimli ÅŸiiri ÅŸöyle:

    "Herkes bela neymiÅŸ baktÄ±

    BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±

    CanÄ±mÄ±zÄ± biri sÄ±ktÄ±

    BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±.


    Allah versin belasÄ±nÄ±

    AratmÄ±yor atasÄ±nÄ±

    Gör kefere babasÄ±nÄ±

    BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±


    KafasÄ±nda haçlÄ± ruhu.

    Yok ki onun ruhu muhu

    Hak ediyor elbet yuhu

    BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±.


    Bela oldu tüm dünyaya

    Sanki kendi ilah güya

    Ne edep var nede haya

    BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±


    Dinimizin tam düÅŸmanÄ±.

    Ne Türk tanÄ±r, ne AlmanÄ±

    YalnÄ±z dolar din, imanÄ±

    BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±


    Tam bir deli, kural bilmez

    Zannediyor ki hiç ölmez

    Ne desende yola gelmez

    BaÅŸ belasÄ± Trump çÄ±ktÄ±" (DHA)

    FotoÄŸraf: DHA

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 18:57
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