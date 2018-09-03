Flormar iÅŸÃ§ilerinden GOSB iÃ§erisinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ

Gebze’de Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan Flormar iÅŸçilerinin direniÅŸi 112. gününü geride bÄ±raktÄ±. ValiliÄŸin yasaklamalarÄ±na, polis baskÄ±sÄ±na raÄŸmen Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisinde bulunan sosyal tesislerde buluÅŸan iÅŸçiler, “Sermayenin örgütlü yapÄ±sÄ±na karÅŸÄ± bizler de iÅŸçilerin birliÄŸini tesis edeceÄŸiz” dedi.

GeçtiÄŸimiz günlerde valilik tarafÄ±ndan ses araçlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± yasaklanan Flormar iÅŸçileri Gebze Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yürüyüÅŸ düzenledi. Sosyal tesislerde buluÅŸan iÅŸçiler bölgedeki fabrikalarÄ±n önünden geçerek, çalÄ±ÅŸan iÅŸçileri dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. “KurtuluÅŸ yok tek baÅŸÄ±na yap hep beraber ya hiçbirimiz”, “Sendika hakkÄ±mÄ±z engellenemez”, “Direne direne kazanacaÄŸÄ±z”, “Flormar’a sendika girecek baÅŸka yolu yok” sloganlarÄ± atan iÅŸçiler, GÄ±da-Ä°ÅŸ’te örgütlenen TayaÅŸ iÅŸçilerinin fabrikasÄ±nÄ±n önüne geldiÄŸinde ise “TayaÅŸ’a sendika girecek, baÅŸka yolu yok”, “Ä°ÅŸte burasÄ± sömürü yuvasÄ±” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

YürüyüÅŸü Flormar önünde bitiren iÅŸçiler, fabrika önünde halaylar çekti. Fabrika önünde konuÅŸan Petrol-Ä°ÅŸ Gebze Åžube BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åživan KÄ±rmÄ±zÄ±çiçek, “112 gündür direniyoruz, direnmeye de devam edeceÄŸiz. Ä°ÅŸveren buradan sesimizi duysun, asla bizi yÄ±ldÄ±ramayacaklar. Bizler bu mücadeleyi sürdüreceÄŸiz ve bu mücadeleyi zaferle taçlandÄ±racaÄŸÄ±z. Herkes bunu böyle bilsin. Asla pes etmek yok. Sermayenin örgütlü yapÄ±sÄ±na karÅŸÄ± bizler de iÅŸçilerin birliÄŸini tesis edeceÄŸiz. Mücadelemizi Türkiye’nin, dünyanÄ±n dört bir yanÄ±na duyuracaÄŸÄ±z. Sadece Flormar iÅŸçileri direnmiyor. Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda direniÅŸler var. Bu direniÅŸlerle bir araya geleceÄŸiz” diye konuÅŸtu. (Gebze/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 19:20

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