Karaburun Ekonomi Politik Okulu yarÄ±n sona eriyor

13. Karaburun Bilim Kongresi'nden Ã¶nce dÃ¼zenlenen Karaburun Ekonomi Politik Okulu yarÄ±n son buluyor.

Bu yÄ±l 13. kez düzenlenecek olan Karaburun Sosyal Bilimler Kongresi’nden hemen önce yapÄ±lan Karaburun Ekonomi Politik Okulu 1 Eylül tarihinde baÅŸlayan Ekonomi Politik Okulu, yarÄ±n yapÄ±lacak sunumla sona erecek.

Ekonomi Politik Okuluna katÄ±lÄ±m çoÄŸunlukla üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öÄŸrencilerinden oluÅŸtu. Okula ilk kez katÄ±lanlardan Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi ÖÄŸrencisi Gülnihal Koç, üniversitelerde bir tartÄ±ÅŸma ortamÄ±na duyulan ihtiyacÄ±n alternatif programlar ile karÅŸÄ±lanmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. “Mevcut sistemin dÄ±ÅŸÄ±nda güvenebileceÄŸiniz, bilgi alabileceÄŸiniz bir ortamÄ±n bulunmasÄ± oldukça güç” diyen Koç, böyle platformlarÄ±n önemine dikkat çekti. Koç, “Sosyal Bilimler Kongresi’nin programÄ±nÄ±n içeriÄŸi de her sene cevaplanmasÄ± gereken sorulara iÅŸaret ediyor” diyerek Türkiye’nin her yerinden gelen katÄ±lÄ±mcÄ±larla birlikte gerçekleÅŸtirilen bilgi ve deneyim aktarÄ±mÄ±nÄ±n Ekonomi Politik Okulu içerisinde de geniÅŸ bir alana sahip olduÄŸuna dikkat çekti.

FotoÄŸraf: Evrensel

TARTIÅžMA ORTAMINA HASRET KALDILAR

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden bir arkadaÅŸ grubu olarak gelen katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± ise hocalarÄ±nÄ±n ihraç edildiÄŸi günden bu yana, tartÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ± özlediklerini söylediler. UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler bölümünden bir öÄŸrenci hocalarÄ±n ve derslerin olmamasÄ± halinin alternatif arayÄ±ÅŸlara yönlendirdiÄŸini belirterek, Ekonomi Politik Okulu’nda çeÅŸitli konuÅŸmacÄ±larÄ±n aktivist ya da akademisyen olmalarÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸmalarÄ±n zenginliÄŸi açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu söyledi. ÖÄŸrenciler sunumlarla birlikte ifade özgürlüÄŸü çerçevesinde yeni tartÄ±ÅŸma pencereleri oluÅŸturmanÄ±n önemli olduÄŸuna dikkat çektiler.

Ä°hraç edilen akademisyenlerin akademi dÄ±ÅŸÄ±nda da var olmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu söyleyen bir Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öÄŸrencisi bunun güncel siyasette de bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu söyledi. “Onlar anlatmayÄ± bizler ise dinlemeyi bÄ±rakmÄ±yoruz” diyen öÄŸrenci, akademinin fiziksel bir mekana sÄ±kÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±. ”Son iki senedir Dinçer Hoca’yÄ± (Dinçer Demirkent) yanÄ±nda polis olmadan görmedik” diyen öÄŸrenciler, ÅŸunlarÄ± söyledi: “HocamÄ±zÄ± tutuklayacaklar mÄ±, bizi alacaklar mÄ± kaygÄ±sÄ± olmadan tartÄ±ÅŸmaya ihtiyacÄ±mÄ±z var.”

SINIF VE SERMAYE: FELSEFECE KAVRAYIÅž

Ersin Vedat Elgür ve Özgür Öztürk’ün yürütücüsü olduklarÄ± “SÄ±nÄ±f ve Sermaye: Felsefece KavrayÄ±ÅŸ” baÅŸlÄ±klÄ± oturum iki gün süresince Ersin Vedat Elgür’ün “Marx’a Gelene Kadar: Töz KavramÄ±nÄ±n Tarihsel Evrimi ile Descartes ve Spinoza’dan Fichte, Schelling ve Hegel’e DoÄŸru YapÄ± ve Özne KavrayÄ±ÅŸlarÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± sunumlarÄ± ile geçti.

Elgür, sunumuna “Her ÅŸeyin ondan meydana geldiÄŸi ÅŸey nedir?” sorusuna Thales’in verdiÄŸi “Su” cevabÄ±nÄ±n felsefenin baÅŸlangÄ±cÄ± olarak kabul edildiÄŸini belirtirken, Anaksimenes’in verdiÄŸi hava ile Anaksimandiros’un verdiÄŸi “Belirsizlik” cevaplarÄ±nda önemli olanÄ±n soru sorma biçimleri olduÄŸunu vurguladÄ±. Ä°lk olarak Thales’in su cevabÄ± ile asÄ±l sorunun “Kaynak ne?” sorusu olduÄŸunu, Anaksimenes’e geçildiÄŸinde ise merak edilenin çokluÄŸun kendisinin birlik formunda tutan merkezi ilkenin ne olduÄŸu sorusu olduÄŸunu belirtti. Son olarak ise Anaksimandros’un belirsizlik cevabÄ±nda belirsiz olanÄ±n kendisinin belirlenim kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ne sorusunun dolayÄ±sÄ± ile dönüÅŸüm sürecine dair verilen önemden söz etti. Felsefe tarihinde Demokritos’a giden süreçte bir tarafta yapÄ± diÄŸer yanda ise özne olan ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyin ondan var olduÄŸu ÅŸey atom yanÄ±tÄ± ile yeniden bir araya geliyor. Her ÅŸeyin atomdan dolayÄ±mlanarak mutlak bir zorunluluk ile oluÅŸtuÄŸu belirtildi. Marx için ise her ÅŸeyin ondan meydana geldiÄŸi ÅŸeyin sermaye olabileceÄŸini söyleyen Elgür, sermayenin etrafÄ±ndakileri kendine eklemleyerek gittiÄŸine dikkat çekti.

Antik Yunan felsefesine geçerken Aristoteles’in çokluÄŸu kabul etmesi ile var olanlarÄ±n farklÄ± farklÄ± var olmasÄ± ile güçlü arke ve birlik arayÄ±ÅŸÄ±ndan güçlü bir geri çekiliÅŸ olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Elgür Aristoteles’in bu müdahalesinden sonra felsefenin yeniden bir birlik etrafÄ±nda ayaÄŸa kalkmasÄ±nÄ± saÄŸlayanÄ±n ise “TanrÄ±” olduÄŸunu söyledi.

Sunumun ikinci gününde Descartes ile iki kategoriden oluÅŸan mutlaklÄ±k formu olan doÄŸa ve TanrÄ±’nÄ±n yanÄ±na insan kategorisinin de eklendiÄŸine dikkat çekildi. Descartes’Ä±n özne dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin niteliÄŸinin yalnÄ±zca uzama sahip olmalarÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ülger, Descartes’Ä±n felsefesinde öznenin yükselmesini ona eÅŸlik eden sÄ±nÄ±fsal geliÅŸim olarak burjuvazinin yükselmesi ile iliÅŸkisi olduÄŸunu belirtti.

Feodalitenin çözülmesi ile yeni baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sermaye olduÄŸunu söyleyen Ülger, TanrÄ±’nÄ±n 1500 senedir örgütleyen kendi dÄ±ÅŸÄ±ndaki her ÅŸeyi kendine yedekleyen ÅŸeyin yeni yüzyÄ±lÄ±n TanrÄ±’sÄ± olarak sermayenin geçtiÄŸini belirtti. Descartes’Ä±n devamÄ±nda yalnÄ±zca ben varÄ±m TanrÄ±sallÄ±k ise benim yapÄ±landÄ±rmam diyen Kant’tan söz ettikten sonra Fichte, Schelling ve Hegel felsefesine deÄŸindi.

Sunum mutlak idealite formunda bizleri özerk/ özne olarak var oluÅŸundan kurtaran sermayenin felsefe tarihi boyunca tartÄ±ÅŸmalara taÅŸÄ±nan felsefenin idealitesinin nesnesine kavuÅŸtuÄŸu deÄŸerlendirmesi ile son buldu.

3-4 Eylül’de devam edecek sunum ise Özgür Öztürk’ün Marksist Kuramda YapÄ± özne gerilimi ve devamÄ±nda Marx’Ä±n cevabÄ±: Grundrisse ve SÄ±nÄ±f Ä°nÅŸasÄ± baÅŸlÄ±klÄ± sunumlar ile devam edecek.

Karaburun Bilim Kongresi baÅŸlÄ±yor

PROLETERLEÅžME NEDEN ÖNEMLÄ°?

Karaburun Ekonomi Politik Okulu’nda Arif KoÅŸar ve Diyar SaraçoÄŸlu “ProleterleÅŸtirme ve Yeni Emek Biçimleri” sonumu yaptÄ±. Sunum, Arif KoÅŸar’Ä±n “SÄ±nÄ±f Analizi Literatürü” konuÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±. “ProleterleÅŸme neden önemli?” sorusu ile baÅŸlanÄ±lan sunumda proleterleÅŸmedeki iki temel özelliÄŸe dikkat çekildi.

Ä°lk olarak bir sÄ±nÄ±ftan diÄŸerine geçiÅŸ özelliÄŸine deÄŸinilirken, kapitalizmin dünyanÄ±n en ücra köÅŸelerine girmesinin, o toplumun iliÅŸkilerine nüfus etmesine ve toplumun sÄ±nÄ±fsal yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesine neden olduÄŸu belirtildi. Bu konuda istatiksel bir örnek de verildi: 1950’lerde yüzde 14 olan ücretli emekçi oranÄ± 2016’da yüzde 67’ye vardÄ±.

Ä°kinci özellik olarak ise bilgiye dayalÄ± özerk yapÄ±larÄ± olan, henüz ücretli olmayan profesyonel meslek sahiplerinin proleterleÅŸmesine dikkat çekildi. “ProleterleÅŸme üzerinden yeni bir sÄ±nÄ±f mÄ± doÄŸuyor?” tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da yanÄ±t verilen sunumda “proleterleÅŸme dalgasÄ±nda iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n tanÄ±mÄ±nÄ± doÄŸru yapmanÄ±n gerekliliÄŸine” vurgu yapÄ±ldÄ±.

SÄ±nÄ±fa dair üç yaklaÅŸÄ±m üzerinden ilerleyen sunum Marksist sÄ±nÄ±f yaklaÅŸÄ±mÄ±, Weberyan-Neo Weberyan yaklaÅŸÄ±m ile YapÄ±salcÄ± yaklaÅŸÄ±m tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Her insanÄ±n zorunlu olarak girdiÄŸi kapitalist üretim iliÅŸkileri dolayÄ±sÄ± ile iÅŸçi ve kapitalist arasÄ±ndaki iliÅŸkinin toplumsal üretim süreci içinde iÅŸçi olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KoÅŸar, Weberyan yaklaÅŸÄ±mda ise piyasa iliÅŸkilerinin esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirli bir gelir seviyesi ve mülkiyete göre sÄ±nÄ±flarÄ±n belirlendiÄŸini anlattÄ±. Weber’in analizinin Marx’tan farklÄ± olarak toplumu karÅŸÄ±tlÄ±klar temeli yerine dereceler ile açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran KoÅŸar, son olarak toplumun çeÅŸitli toplumsal düzeylerin üst üste eklenmesi ile oluÅŸtuÄŸunu ileri süren yapÄ±salcÄ± teorinin sÄ±nÄ±f analizinin tüm toplumsal olgularÄ±n ideolojik, politik, ekonomik yapÄ±lar olduÄŸunu söyledi.

YapÄ±salcÄ± teorinin ideolojik ve siyasal düzeylere dayanarak oldukça geniÅŸ tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir orta sÄ±nÄ±f olduÄŸunu belirten KoÅŸar, toplumun bir orta sÄ±nÄ±f toplumu olamayacaÄŸÄ±nÄ± çeÅŸitli hizmet sektörlerinin ve üretken olmayan emek olarak nitelenen emeÄŸin de iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸunu söyledi.

Ä°KÄ°NCÄ° GÜN

Oturumun ikinci gününü Dijital Emek tartÄ±ÅŸmalarÄ± ile devralan Diyar SaraçoÄŸlu ise maddi olmayan emekten bahsettikten sonra Fuchs’un dijital sömürü analizini açÄ±kladÄ±. Fuchs’un sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n emeÄŸinin internete kendi kiÅŸisel bilgilerini girmeleri ve bunlarÄ±n ÅŸirketlere satÄ±lmak amacÄ± ile sosyal medya kuruluÅŸlarÄ±na kâr kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini anlatan SaraçoÄŸlu, dolayÄ±sÄ±yla Fuchs’un sÄ±nÄ±rsÄ±z bir sömürüden bahsettiÄŸini anlattÄ±. SaraçoÄŸlu tartÄ±ÅŸmanÄ±n devamÄ±nda Ursula Huws’un Fuchs’a karÅŸÄ± çÄ±karak kârÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± hedefli reklamcÄ±lÄ±kta, rantta aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 20:30

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