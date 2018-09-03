â€˜Almanya istihbaratÄ± AfDâ€™yi izlesinâ€™ tartÄ±ÅŸmasÄ±

Almanya siyaseti, Ä±rkÃ§Ä± eylemleri destekleyen AfD'nin istihbarat tarafÄ±ndan izlenmesini istiyor.

Bir Alman’Ä±n öldürülmesi sonrasÄ± Chemnitz kentinde düzenlenen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ protestolara destek veren Ä±rkçÄ± AfD partisi eleÅŸtirilerin odaÄŸÄ±nda. Alman siyaseti partinin iç istihbaratça izlenmesini tartÄ±ÅŸÄ±yor.

DW Türkçe’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Sosyal Demokrat Partili Federal Meclis BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Thomas Oppermann, AfD ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar arasÄ±ndaki muhtemel iÅŸbirliÄŸinin AnayasayÄ± Koruma TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan izlenmesini istedi. Hristiyan Demokrat Birlik partisinin Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Thomas Strobl da aynÄ± yönde görüÅŸ belirtirken Schleswig-Holstein eyaletinin Hristiyan Demokrat BaÅŸbakanÄ± Daniel Günther bu konudaki tereddütlerini dile getirdi. Chemnitz’in bulunduÄŸu Saksonya eyaletinin Sosyal Demokrat Partili BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Martin Dulig ise Die Welt gazetesinde yayÄ±mlanan açÄ±klamasÄ±nda AfD’nin önde gelen isimlerini faÅŸistlikle suçlayarak “AfD tutsaklÄ±ÄŸÄ±ndan kurtulmalÄ±yÄ±z” dedi.

Öte yandan Chemnitz’deki Ä±rkçÄ± protesto gösterilerinden sonra Almanya için Alternatif partisinin oy potansiyelinde artÄ±ÅŸ kaydedildi. RTL/n-tv televizyonlarÄ±nÄ±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ankete göre AfD’nin oy oranÄ± iki puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 16’ya yükseldi. (DIÅž HABERLER)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 17:34

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