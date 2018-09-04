â€˜BakanlÄ±k Surâ€™daki evlerin kime verileceÄŸini aÃ§Ä±klasÄ±nâ€™

DiyarbakÄ±r Surâ€™da inÅŸa edilen evlerin eski sahiplerine verileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± Mimarlar OdasÄ± ve Surâ€™un YÄ±kÄ±mÄ±na HayÄ±r Platformuâ€™na sorduk.

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

GüneÅŸ gazetesinin DiyarbakÄ±r Sur’da Acele KamulaÅŸtÄ±rma KararÄ±’yla yÄ±kÄ±lan ve yeniden yapÄ±lan evlerin eski sahiplerine verileceÄŸine iliÅŸkin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± habere dair Evrensel’e konuÅŸan Mimarlar OdasÄ± ve Sur’un YÄ±kÄ±mÄ±na HayÄ±r Platformu söz konusu durumu yalanladÄ±; evlerin kime vereceÄŸi konusunda Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n açÄ±klama yapmasÄ±nÄ± istedi.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Sur ilçesi AlipaÅŸa ve Lalebey mahallelerinde yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±l önce Acele KamulaÅŸtÄ±rma kararÄ±yla mahallede yaÅŸayan ev sahipleri evlerinden zorla çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2019’da yapÄ±mÄ± bitmesi planlanan evlerin geçtiÄŸimiz gün GüneÅŸ gazetesinde yayÄ±nlanan habere göre tekrar eski sahiplerine verileceÄŸi söyleniyor. YapÄ±lan habere iliÅŸkin Sur’un yÄ±kÄ±m sürecini yakÄ±ndan takip eden Sur’un YÄ±kÄ±mÄ±na HayÄ±r Platformu EÅŸ Sözcüsü BüÅŸra CizrelioÄŸlu ve DiyarbakÄ±r Mimarlar OdasÄ± Åžubesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Åžerefhan AydÄ±n, yapÄ±lan haberin doÄŸruluk payÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±; algÄ± yaratmak amaçlÄ± olduÄŸunu ifade etti.

‘EV SAHÄ°PLERÄ°NE Ä°ADE SÖZ KONUSU DEÄžÄ°L’

FotoÄŸraf: Evrensel

Sur’un YÄ±kÄ±mÄ±na HayÄ±r Platformu EÅŸ Sözcüsü BüÅŸra CizrelioÄŸlu, yapÄ±lan haberin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu ifade ederek, “Buradaki yapÄ±larÄ±n peyderpey tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz, takip ettik. Ä°nÅŸaat alanÄ±na giremiyorduk, surlarÄ±n üzerinden gözlemleyebiliyorduk inÅŸaatlarÄ±n gidiÅŸatÄ±nÄ±. Fakat ÅŸu an evlerin bitip de mülk sahiplerine teslim edilmesi gibi bir durum söz konusu deÄŸil. Çünkü, buradaki evlerden insanlar zorla çÄ±karÄ±ldÄ±lar. ÇÄ±karÄ±lma biçimlerine bile bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu iÅŸin iyi niyetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyorsunuz. Hiçbir ÅŸekilde anlaÅŸma yoluna gitmeyi teklif etmedi, ya da anlaÅŸma yolunda sunduklarÄ± maddelerin hiçbirinde evlerin geri iadesi gibi bir durum söz konusu deÄŸildi. Ä°nsanlara imzalattÄ±klarÄ± evraklarÄ±n hiçbirinde yerinde yapÄ±lacak evlerde otursun gibi bir seçenek yok” dedi.

‘YANDAÅž MEDYANIN HER ZAMANKÄ° ALGI YÖNETÄ°MÄ°’

YandaÅŸ medyanÄ±n olan biteni olduÄŸu gibi aktarmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir algÄ± oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten CizrelioÄŸlu, “Burada bir rant yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ± ve demografya deÄŸiÅŸtirildi. Sur’da yaÅŸayan halk buraya asla geri dönemeyecek bu koÅŸullarda. Bizim de önceliÄŸimiz burada yaÅŸan halkÄ±n buraya geri dönmesidir ama borçlandÄ±rÄ±larak, mülksüzleÅŸtirilerek, yoksullaÅŸtÄ±rÄ±larak deÄŸil. YandaÅŸ medyanÄ±n en baÅŸÄ±ndan beri burada olan biteni olduÄŸu gibi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. Her zamanki algÄ± yönetimi, olan bitenin üzerini kapatma, yaÅŸanan hak ihlallerini üstünü kapatma, her ÅŸey çok mükemmel gidiyormuÅŸ izlenimi verme çabasÄ± var” dedi.

‘BAKANLIK ÇIKIP AÇIKLAMA YAPMALI’

FotoÄŸraf: Evrensel

DiyarbakÄ±r Mimarlar OdasÄ± Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± Åžerefhan AydÄ±n ise, GüneÅŸ gazetesindeki haberin asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu belirterek, bakanlÄ±ÄŸÄ±n bu iddiaya iliÅŸkin çÄ±kÄ±p açÄ±klama yapmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. AydÄ±n, aslÄ±nda nelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸöyle ifade etti:

“Sur’da diyelim ki ortalama 200 metrekarelik bir ev, 560 bin TL ediyor. Devlet ev sahiplerine en fazla 70-100 bin arasÄ± verdi. GeçmiÅŸte eski Bakan Özhaseki, açÄ±klamada bulunmuÅŸ ‘Burada yaÅŸayan insanlar tapusunu devlete versin, gitsin bize bÄ±raksÄ±n. Biz burada tarihi ev yapacaÄŸÄ±z. Bedelini çÄ±karacaÄŸÄ±z, ev sahibinin de eski evine de bir bedel biçeceÄŸiz. Aradaki farkÄ± bize öderse ona ev vereceÄŸiz’ demiÅŸti. FarkÄ± oradaki yurttaÅŸÄ±n karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ± bir miktar istiyorlar ki yurttaÅŸ caysÄ±n. Orada yaÅŸayan insanlarÄ±n gelir düzeyi ortada. DüÅŸünün 1-2 yÄ±l önce bunu söylemiÅŸ. BakanlÄ±k bu iddiayÄ± sahipleniyor mu? Sahiplenmiyor mu? ÇÄ±kÄ±p açÄ±klama yapmasÄ± lazÄ±m. Çevre Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü buna dair bilgi vermeli, o evlerin sahibi kimdir, kimlere verilecek, kimlere satÄ±lacak, eski sahiplerine bir ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nacak mÄ±? SaÄŸlÄ±klÄ± bir bilgi vermeli Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± veya Ä°l MüdürlüÄŸü” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 17:22

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