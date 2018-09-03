BacaklarÄ± yakÄ±lan kedi yuva buldu

Kocaeli'nin Ä°zmit ilÃ§esinde sokakta bacaklarÄ± yanmÄ±ÅŸ halde bulunan kediyi, mahallede yaÅŸayan Edip Uran isimli yurttaÅŸ sahiplendi.

Ergün AYAZ

Dinçer AKBÄ°R

Ä°zmit'te oturan Edip Uran, sokakta bacaklarÄ± yakÄ±lmÄ±ÅŸ halde bulduÄŸu kedininin tedavisini yapmak için çabalÄ±yor.

Olay, Yahya Kaptan Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Edip Uran arada sÄ±rada beslediÄŸi sokak kedisini yaralÄ± halde buldu. BacaklarÄ±nda yanÄ±klar oluÅŸan kediyi eve götüren Edip Uran, kedinin yanan bölgelerine çeÅŸitli yanÄ±k kremleri sürüp tedavi etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Kedinin evlerinin önüne yanmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde geldiÄŸini söyleyen Edip Uran, "Bu sokak kedisi ara sÄ±ra bizim bahçeye geliyor. Ben de arada bir bu kedi ve baÅŸka sokak kedilerine yemek veriyordum. Bu kedi yaklaÅŸÄ±k 1 hafta önce kayboldu. Camdan sesini duyunca baktÄ±m. HayvanÄ± periÅŸan halde bulduk ve buraya sürüklenerek gelmiÅŸ her tarafÄ± yanmÄ±ÅŸ. Eve alÄ±p ilaç ve kremlerle tedavi etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m" dedi.

FotoÄŸraf: Ergün Ayaz/DHA

Bir kedinin daha yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kendilerine yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Edip Uran, "Bunu yapan mutlaka birileri var. AynÄ± ÅŸekilde bir kedi daha var, o biraz daha yabani olduÄŸu için yanÄ±mÄ±za alamadÄ±k. Ön ayaklarÄ± ve suratÄ± yanmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde bizden kaçtÄ±. KeÅŸke kimin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilsek ama bilmiyoruz. Bu bizim gördüÄŸümüz sadece. Demek ki bu semtte hayvanlarla uÄŸraÅŸan birileri var. Bununla nasÄ±l mücadele edilir ve nereden baÅŸlanÄ±r bilemiyorum. Bu kedinin arka bacaklarÄ± tamamen, ön bacaÄŸÄ±nÄ±n birinin yarÄ±sÄ±, kulaklarÄ± ve bÄ±yÄ±klarÄ± yanmÄ±ÅŸ. HayvanÄ±n yanmadÄ±k yeri yok. Benim tedavim yetersiz kalÄ±yor. Mutlaka bir veterinere götüreceÄŸim. Burada bizim beslediÄŸimiz kediler kayboluyordu. Bu durumu site yönetimine bildirdim. Oradaki arkadaÅŸlar böyle bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu konuÅŸmadan yaklaÅŸÄ±k bir hafta sonra bu olay meydana geldi" diye konuÅŸtu. (Kocaeli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 17:20

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