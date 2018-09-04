KÃ¶ylÃ¼lerin gÃ¼venlik bÃ¶lgesi isyanÄ±: Kendi kÃ¶yÃ¼mÃ¼zde yaÅŸamak istiyoruz

Dersimâ€™de kÃ¶yleri her yÄ±l â€˜Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesiâ€™ ilan edilen kÃ¶ylÃ¼ler, savaÅŸ politikalarÄ±na ve yetkililere tepki gÃ¶sterdi.

Serpil BERK

Dersim

Dersim’de ‘90’lÄ± yÄ±llarda birçok köy boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan günümüzde köylerine dönmelerine izin verilen köylüler ‘özel güvenlik bölgesi’ adÄ± altÄ±nda engellemelerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Engellemelere maruz kalanlardan biri de Zeytin ailesi. Geçimlerini saÄŸladÄ±klarÄ± köylerinden çÄ±kmasÄ± istenilen Zeytin ailesi, “Kendi köyümüzde yaÅŸamak istiyoruz sadece. Kimseye bir zararÄ±mÄ±z yok. SavaÅŸÄ± istemedik hiç bir zaman, barÄ±ÅŸ içerisinde yaÅŸadÄ±k hep. Bitsin bu savaÅŸ artÄ±k” diyor.

Dersim’in EÄŸriyamaç köyünde yaÅŸayanlarÄ±n köyleri 1994 yÄ±lÄ±nda askeri operasyon gerekçe gösterilerek boÅŸaltÄ±lÄ±yor. Bu tarihten sonra tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k yapmak için köylerine gelmenin zor olduÄŸu köylülere 2002 yÄ±lÄ±nda gidebilirsin deniliyor. Ancak güvenlik güçleri izin vermiyor. 2013 yÄ±lÄ±nda çözüm süreci baÅŸlayÄ±nca köylüler, geri dönüÅŸ için yeniden umutlanÄ±yor. Bu sefer iktidar tarafÄ±ndan açÄ±kça dillendirilerek, köylerine geri dönecekler için destek verileceÄŸi açÄ±klanÄ±yor. Ancak bu dönemde de engellemelere maruz kalan köylülerden bazÄ±larÄ± izin alarak köylerinde bahardan sonbahara kadar tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k yapmaya baÅŸlÄ±yor. Çözüm sürecinin bitmesinden sonra ise baÅŸlayan askeri operasyonlarla köylülerin yeniden köylerine dönmesi engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Her seferinde bin bir zorlukla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan EÄŸriyamaç köylülerine son olarak köylerinin “özel güvenlik bölgesi” içinde olduÄŸu belirtilerek, köyü boÅŸaltmalarÄ± istendi. Dersim’de son bir aydÄ±r askeri operasyon sonucu çÄ±kan orman yangÄ±nÄ± bölgesi içinde olan EÄŸriyamaç’ta yaÅŸayan Zeytin ailesi, yÄ±llardÄ±r ‘özel izin’ alarak köylerinde tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k yaparak geçimlerini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor.

FotoÄŸraf: Evrensel

Zeytin ailesinden Hüseyin Zeytin ile yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Köyde Zeytin ailesinden 4 kardeÅŸ, aileleri ile beraber belli dönemlerde yaÅŸÄ±yor. GeçtiÄŸimiz haftalarda köylerine yakÄ±n bölgede çÄ±kan orman yangÄ±nÄ±nda Zeytin ailesine ait arÄ±lar dumanda etkilenerek ölmüÅŸtü. YangÄ±n doÄŸa gönülleri tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±nsa da askeri operasyon sonucu aynÄ± bölgede tekrar çÄ±kan yangÄ±nÄ±n halen devam ettiÄŸi belirtiliyor.

HER YIL AYNI MAÄžDURÄ°YET

Karakoldan çaÄŸÄ±rÄ±larak köyün boÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ±n istendiÄŸini söyleyen Zeytin, ilkbaharda sözlü olarak validen ve jandarma komutanÄ±ndan beyan alarak köylerine geldiklerini söylüyor. ZararlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± sonucu köyden gidebileceklerini belirten Zeytin, kendi bölgelerinde çatÄ±ÅŸma olmamasÄ±na raÄŸmen sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± kendilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. 4-5 yÄ±ldÄ±r benzer sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Zeytin, “Köyümüz 2016’da da “özel güvenlik bölgesi” ilan edildiÄŸi için mahsullerimizi toplayamadÄ±k. ArÄ± tahribatÄ±m oldu. Mahkemeye verdim, arÄ± tahribatÄ±nÄ±n zararÄ±nÄ± kÄ±smen aldÄ±m ama diÄŸer ürünlerin zararÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±m. 2017’de yine izin alarak geldik, tarlalarÄ±mÄ±zÄ± sürdük fakat yine mahsulü toplayamadan çÄ±kmak zorunda kaldÄ±k. Bu yÄ±l ise geç izin verdikleri için üretim zamanÄ± geçtikten sonra köye gelebildik ve ancak yaz bostanÄ± ekebildik. Bu yÄ±l da aynÄ± tedirginlik ve sÄ±kÄ±ntÄ±lar tekrar baÅŸladÄ±” diyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ZARARIMIZI KÄ°M ÖDEYECEK?’

GeçtiÄŸimiz haftalarda çÄ±kan orman yangÄ±nÄ±nda arÄ±larÄ±nÄ±n öldüÄŸünü hatÄ±rlatan Zeytin, “YangÄ±n çÄ±ktÄ±. Duman köye geldi. Gittim 20 kovana baktÄ±m arÄ± yok. 600 tane arÄ±m ölmüÅŸ. Zarar ziyanÄ±mÄ±zÄ± kim ödeyecek? Dilekçe verdim Ä°l TarÄ±m’a zarar, ziyan tespitine gelsin diye, ‘gelemiyorum’ diyor. Komisyona dilekçe veriyorum aylarca gelen giden yok” diyor.

‘DESTEK DEÄžÄ°L ENGEL VAR’

1994’te köy boÅŸaltmalarÄ±ndan beri benzer sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Zeytin, “Köyler boÅŸaltÄ±ldÄ±, 2002’de açÄ±ldÄ±. Köyüne gitmek istiyorsun güvenlik güçleri bÄ±rakmÄ±yor. Valilik ‘serbest’ diyor, diÄŸer taraf bÄ±rakmÄ±yor. ValiliÄŸe gidiyorsun ‘benim böyle bir yasaÄŸÄ±m yok’ diyor. 2013’te barÄ±ÅŸ süreci baÅŸlayÄ±nca yavaÅŸ yavaÅŸ gelip köyümüze yerleÅŸelim dedik ama ne yol ne de baÅŸka bir ÅŸeyi yapamÄ±yorsun. Hükümet ‘köye geri dönüÅŸler için her türlü destek saÄŸlanacak’ diyor, desteÄŸi boÅŸ verin her türlü engelle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz” diyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘BÄ°TSÄ°N BU SAVAÅž’

Kendi köylerinde tapulu arazilerinde yaÅŸamak istediklerini dile getiren Zeytin, “Kendi köyümüzde yaÅŸamak istiyoruz sadece. Kimseye bir zararÄ±mÄ±z yok. Herkes kendi köyüne sahip çÄ±ksÄ±n. SavaÅŸÄ± istemedik hiç bir zaman, barÄ±ÅŸ içerisinde yaÅŸadÄ±k hep. Bitsin bu savaÅŸ artÄ±k. SavaÅŸ psikolojisinden çÄ±kalÄ±m artÄ±k. Buralar maden sahasÄ± ve ben bilerek insansÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” diyor.

‘YANGININ SÖNDÜRÜLDÜÄžÜNÜ GÖRMEDÄ°K’

ValiliÄŸin ‘yangÄ±nÄ±n söndürülmesi için gerekli çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor’ açÄ±klamasÄ±nÄ± da eleÅŸtiren Zeytin, “Biz helikopterlerle yangÄ±na müdahale edildiÄŸini görmedik, baÅŸka bölgede olduysa bilemem ama burada söndürürken görmedik” diyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 17:07

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