â€˜Ben yaptÄ±m olduâ€™ mantÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶ÄŸrencilerin kaderiyle oynanÄ±yor

EÄŸitim Sen Genel Ã–rgÃ¼tlenme Sekreteri Ä°smail SaÄŸdÄ±Ã§, 2018 YKS yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Buse VURDU

Ankara

EÄŸitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ä°smail SaÄŸdÄ±ç, bu yÄ±l ilk kez uygulanan YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±’nÄ± (YKS) ve yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±nÄ± Evrensel’e deÄŸerlendirdi. SaÄŸdÄ±ç, “Ben yaptÄ±m oldu” mantÄ±ÄŸÄ±yla ve pilot uygulamalar denenmeden yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerin öÄŸrencilerin kaderleriyle oynamak anlamÄ±na geldiÄŸini söyledi.

Binlerce öÄŸrencinin heyecanla beklediÄŸi YKS yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±, 31 AÄŸustos’ta gece saatlerinde açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Sisteme giriÅŸ için bekleyen öÄŸrencilerin bir kÄ±smÄ± sistem hatasÄ± nedeniyle ilk saatlerde yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±nÄ± göremezken binlerce öÄŸrenci ise herhangi bir tercihinin tutmamasÄ± sonucu açÄ±kta kalmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stedikleri bölümlere yerleÅŸemeyen öÄŸrenciler, sonuçlarÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Twitter’da #ÖSYMHakYeme etiketiyle tepkilerini dile getirmiÅŸti.

‘ORTAÖÄžRETÄ°MDE VERÄ°LEN EÄžÄ°TÄ°M YETERSÄ°Z’

Bu yÄ±l ilk kez uygulanan YükseköÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±’nÄ±n (YKS) öÄŸrencilere etkilerini, baÅŸarÄ± oranlarÄ±nÄ± ve yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±nÄ± EÄŸitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ä°smail SaÄŸdÄ±ç ile konuÅŸtuk. Ä°lk olarak sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren SaÄŸdÄ±ç, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olarak ikiye ayrÄ±lan YKS’nin, ortalama doÄŸru-yanlÄ±ÅŸ sayÄ±larÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye’de eÄŸitimin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görüldüÄŸünü söyledi.

Temel yeterlilik ve alan bilgisi açÄ±sÄ±ndan ortalamanÄ±n çok düÅŸük olduÄŸunu dile getiren SaÄŸdÄ±ç, ortaöÄŸretimde verilen eÄŸitimin yükseköÄŸretime geçiÅŸte yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. SaÄŸdÄ±ç, sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lan yÄ±llarda öÄŸrenciler ve veliler açÄ±sÄ±ndan mutlaka sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bunun nedeninin pilot uygulamalarÄ±n gerçekleÅŸtirilmemesi olduÄŸunu söyledi. “Ben yaptÄ±m oldu” mantÄ±ÄŸÄ±yla gerçekleÅŸtirilen sistem deÄŸiÅŸikliklerinin milyonlarca öÄŸrencinin kaderiyle oynamak anlamÄ±na geldiÄŸini dile getiren SaÄŸdÄ±ç, pilot uygulamalar sayesinde bu sorunlarÄ±n en aza indirilebileceÄŸini ifade etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ÖÄžRENCÄ°LERÄ°N HESAP SORABÄ°LECEÄžÄ° BÄ°R MEKANÄ°ZMA YOK’

ÖSYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mahmut Özer’in Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevine getirilmesine de deÄŸinen SaÄŸdÄ±ç, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi yetmezmiÅŸ gibi bir de ÖSYM BaÅŸkanÄ±, bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atandÄ±. ÖSYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸu hâlâ boÅŸ. Sistem deÄŸiÅŸikliklerinde sistemin doÄŸru iÅŸlememesinden dolayÄ± maÄŸduriyete uÄŸrayan öÄŸrenciler ve velilerin hesap sorabileceÄŸi bir mekanizma yok. Kimden hesap soracaklar? Genelde demokratik ülkelerde bu tür durumlar olduÄŸunda iÅŸin baÅŸÄ±ndaki, sorumlu kiÅŸiler istifa eder ya da yargÄ± önünde hesap verir ama bizim ülkemizde sorumlu kiÅŸi ödüllendirilerek Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na atanÄ±yor. Temel Yeterlilik Testi’nde öÄŸrencilerin yalnÄ±zca yüzde 20’si baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸ, iÅŸin vahameti ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸken yapÄ±lÄ±yor üstelik bu. Yani demek ki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k Türkiye’de özellikle AKP hükümetleri döneminde ödüllendirilen bir ÅŸey. Tek kriter, hükümetin siyasal-ideolojik yaklaÅŸÄ±mlarÄ± doÄŸrultusunda yapÄ±lan sistem deÄŸiÅŸikliklerini canÄ± gönülden savunmak, hükümetin önünde barikat oluÅŸturmak. Bu durumda baÅŸarÄ±sÄ±z olsan da ödüllendiriliyorsun”

‘ÖSYM VERÄ°LERÄ° AÇIKLAMALI’

SaÄŸdÄ±ç, öÄŸrencilerin geçen yÄ±lki sÄ±ralamalara göre yerleÅŸmeyi bekledikleri okullara kayÄ±t yaptÄ±ramamasÄ±nÄ±n ve binlerce öÄŸrencinin açÄ±kta kalmasÄ±nÄ±n büyük bir sorun olduÄŸunu ifade ederek ÖSYM’nin bu konuda bir açÄ±klama yapmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Kendi sÄ±ralamalarÄ±ndan çok daha düÅŸük sÄ±ralamaya sahip yerleri tercih listesine yazan öÄŸrencilerin açÄ±kta kalmasÄ±nÄ±n öÄŸrencinin bir yÄ±llÄ±k emeÄŸinin harcanmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini belirten SaÄŸdÄ±ç, “Hükümet ve ÖSYM öÄŸrencileri ve velileri maÄŸdur etmiÅŸtir” dedi. SaÄŸdÄ±ç, yerleÅŸtirme sonuçlarÄ±na iliÅŸkin tüm verilerin olduÄŸu gibi kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n sisteme dair net bir tablonun ortaya çÄ±kmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu söyleyerek “Verilerin paylaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda biz de bir dahaki yÄ±llarda böyle bir durumun yaÅŸanmamasÄ± için önerilerimizi söyleyebiliriz” diye konuÅŸtu.

TEMEL YETERLÄ°LÄ°K SINAVINDA DÜÅžÜK SONUÇLAR

ÖSYM tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz günlerde yayÄ±mlanan 2018-YKS SonuçlarÄ± Ön DeÄŸerlendirme Raporu’na göre Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) baÅŸvuran ve sÄ±navÄ± geçerli sayÄ±lan 2 milyon 260 bin 273 adayÄ±n testlerdeki ortalama doÄŸru cevap sayÄ±larÄ± ÅŸöyle oldu:

“Türkçe (40 soru): 16,179 ortalama, Sosyal Bilimler (20 soru): 6,003 ortalama, Temel Matematik (40 soru) 5,642 ortalama, Fen Bilimleri (20 soru) 2,828 ortalama.”

AYT’DE TÜRKÄ°YE ORTALAMALARI 5 SORUNUN ALTINDA

Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) sÄ±navÄ± geçerli sayÄ±lan 1 milyon 877 bin 568 adayÄ±n doÄŸru yanlÄ±ÅŸ ortalamasÄ± ise ÅŸöyle:

Türk Dili ve EdebiyatÄ± (24 soru): 4,743 ortalama

Tarih-1 (10 soru): 1,617 ortalama

CoÄŸrafya-1 (6 soru): 2,271 ortalama

Tarih-2 (11 soru): 1,465 ortalama

CoÄŸrafya-2 (11 soru): 2,856 ortalama

Felsefe grubu (12 soru): 2,017 ortalama

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek Felsefe grubu (6 soru): 2,098 ortalama

Matematik (40 soru): 3,923 ortalama

Fizik (14 soru): 0,467 ortalama

Kimya (13 soru): 1,109 ortalama

Biyoloji (13 soru): 1,669 ortalama

80 sorudan oluÅŸan YabancÄ± Dil Testi’nde (YDT) ise 101 bin 185 adayÄ±n girdiÄŸi Ä°ngilizce testinin ortalamasÄ± 24,824, 2 bin 208 adayÄ±n girdiÄŸi Almanca testinin ortalamasÄ± 31,453, bin 4 adayÄ±n girdiÄŸi FransÄ±zca testinin ortalamasÄ± 29,992, 4 bin 786 adayÄ±n girdiÄŸi Arapça testinin ortalamasÄ± 11,727, 410 adayÄ±n girdiÄŸi Rusça testinin ortalamasÄ± ise 31,009 olarak hesaplandÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 17:42

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