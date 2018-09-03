FuhuÅŸ skandalÄ± ile anÄ±lan Telhamutâ€™ta inceleme yapmak iÃ§in baÅŸvuru

Barolar, kadÄ±n Ã¶rgÃ¼tleri, emek Ã¶rgÃ¼tleri ve Ä°HD, fuhuÅŸ skandalÄ± ile anÄ±lan Telhamut KampÄ±â€™nÄ± ziyaret etmek iÃ§in Urfa Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresiâ€™ne baÅŸvurdu.

Urfa’nÄ±n CeylanpÄ±nar ilçesinde bulunan Telhamut KampÄ±’nda yaÅŸanan fuhuÅŸ skandalÄ±ndan dolayÄ± çadÄ±r kenti incelemek isteyen Zorla AlÄ±konulan KadÄ±nlar Ä°çin Mücadele Platformu, DiyarbakÄ±r Barosu, Urfa Barosu, Ä°HD Urfa Åžubesi, TJA, SES ile KadÄ±n YaÅŸam Evi ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi temsilcilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± heyet, Urfa Ä°l Göç Ä°daresi MüdürlüÄŸü’ne yazÄ±lÄ± baÅŸvuru yaptÄ±.

Heyet ÅŸu gerekçeler ile kampta inceleme yapmak istediklerini açÄ±kladÄ±: “10 AÄŸustos 2018 tarihinde basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla ÅžanlÄ±urfa ili CeylanpÄ±nar ilçesi Telhamut ÇadÄ±r KampÄ±’nda yaÅŸanan istismar olayÄ±yla (Mülteci kadÄ±nlarÄ±n zaruri ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda fuhuÅŸa zorlandÄ±klarÄ±) ilgili heyetimiz 16 AÄŸustos 2018 tarihinde araÅŸtÄ±rma inceleme ve gözlem yapmak üzere kampa gitmiÅŸtir. Heyetimiz kampa alÄ±nmayÄ±p geri çevrilmiÅŸtir. Heyetimizin CeylanpÄ±nar KaymakamÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸme nihayetinde kampa giriÅŸ izni için ÅžanlÄ±urfa Ä°l Göç Ä°daresi’nden izin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi bilgisi tarafÄ±mÄ±za iletilmiÅŸti. ÅžanlÄ±urfa ili CeylanpÄ±nar içesi Telhamut KampÄ±’nda yaÅŸanan olayla ilgili araÅŸtÄ±rma ve inceleme yapmak, kamptaki kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± gözlemlemek üzere heyetimizin kampa giriÅŸ için izin verilmesi talep olunur.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 16:34

www.evrensel.net