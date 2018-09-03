Ä°KSV Salon yeni sezonu aÃ§Ä±yor

Yeni sezonu 8 EylÃ¼lâ€™de aÃ§acak olan Ä°KSV Salon, EylÃ¼l 2018 programÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

KulvarÄ±nÄ±n önemli müzisyen ve gruplarÄ±nÄ± sahnesinde aÄŸÄ±rlayan Ä°KSV Salon, yeni sezonu 8 Eylül’de açÄ±yor. Salon, sezonun ilk konserinde KanadalÄ± prodüktör ve vokalist Michael Milosh tarafÄ±ndan 2013’te kurulan Rhye’Ä± konuk edecek. Ä°lk Ä°stanbul konserlerini KasÄ±m 2015’te Salon’da veren Rhye, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda yayÄ±mladÄ±klarÄ± ikinci albümleri “Blood”Ä±n dünya turnesi kapsamÄ±nda, ikinci kez Ä°stanbul’u ziyaret edecek. 8 ve 9 Eylül’de iki konserle Salon’da müzikseverlerle buluÅŸacak.

Rhye’Ä±n vereceÄŸi iki konserle sezona merhaba diyecek olan Salon, sÄ±rasÄ±yla 14 ve 15 Eylül’de Warhaus, 19 Eylül’de Okkervil River, 20 Eylül’de Jehan Barbur, 21 ve 22 Eylül’de Cecilia Krull, 25 ve 26 Eylül’de Joep Beving’i aÄŸÄ±rlayacak. AyÄ±n son konserinde ise Mashrou Leila 28 ve 29 Eylül’de Salon’da olacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 16:24

www.evrensel.net