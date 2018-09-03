Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar iÃ§in meclise Ã§aÄŸrÄ±

CHP'li Ã–mer Fethi GÃ¼rer, meclisteki partilere emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar iÃ§in kanun Ã§Ä±karma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar için kanun teklifi veren CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Mecliste AKP dÄ±ÅŸÄ±nda yer alan partilere çaÄŸrÄ± yaptÄ±: “TBMM’deki aritmetiÄŸe göre AKP’ye raÄŸmen kanunu meclisten çÄ±karabiliriz. Böylece hem yÄ±llardÄ±r devam eden sorun çözülmüÅŸ olur hem de iktidar partisi dÄ±ÅŸÄ±ndaki partilerin de kanun çÄ±karabileceÄŸi görülmüÅŸ olur.”

1999 yÄ±lÄ±nda çÄ±kan yasa öncesinde kadÄ±nlarÄ±n 20 yÄ±l, erkeklerin de 25 yÄ±l sigortalÄ±lÄ±k süresi ve 5 bin gün ile yaÅŸ ÅŸartÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n emekli olabildiklerini anÄ±msatan Ömer Fethi Gürer, bu tarihten sonra çÄ±kan yasanÄ±n ardÄ±ndan kadÄ±nlarÄ±n 58, erkeklerin ise kademeli olarak 60 yaÅŸÄ±nda emekli olabildiklerini, bu nedenle de önemli oranda maÄŸduriyet oluÅŸtuÄŸunu belirtti.

ÇOÄžUNLUÄžU BULUNAN AKP REDDETMÄ°ÅžTÄ°

YasanÄ±n 1999 yÄ±lÄ±nda çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen, bu tarihten önce sigorta baÅŸlangÄ±cÄ± olanlarÄ± da kapsadÄ±ÄŸÄ± için binlerce emekli adayÄ±nÄ±n maÄŸdur edildiÄŸini ifade eden Gürer, “Bu apaçÄ±k bir maÄŸduriyettir ve AKP ne yazÄ±k ki maÄŸdurlarÄ±n sesine kulak vermemiÅŸ, bu konuyla ilgili teklifler iktidar partisi tarafÄ±ndan sürekli reddedilmiÅŸtir” dedi. Bu maÄŸduriyetin giderilmesi için 23 Haziran 2017’de kanun teklifi verdiÄŸini hatÄ±rlatan Gürer, AKP’nin çoÄŸunluÄŸu nedeniyle bu teklifinin reddedildiÄŸi söyledi.

VERDÄ°KLERÄ° KANUN TEKLÄ°FLERÄ°NE SAHÄ°P ÇIKSINLAR

Åžimdi tekrar konuyla ilgili kanun teklifi verdiÄŸini ifade eden Gürer, “Yeni sistemde Meclisin yeni aritmetiÄŸine göre iktidar partisinin 290 sandalyesi varken, muhalefet partilerinin sandalye sayÄ±sÄ± 310’dur. Bu rakam, Mecliste kanun çÄ±karabilecek sayÄ±dadÄ±r” dedi.

CHP, MHP, Ä°YÄ° Parti ve HDP’nin emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorununun çözümünü istediÄŸine dikkat çeken Gürer, “EÄŸer diÄŸer siyasi partiler de kendi verdikleri kanun tekliflerine sahip çÄ±kar ve HDP de desteklerse, bu kanun AKP’ye raÄŸmen çÄ±kmÄ±ÅŸ ve emeklilikle yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunu çözülmüÅŸ olur. AyrÄ±ca yeni dönemde iktidar partisi haricindeki partilerin ortak kararÄ± ile de kanun çÄ±karÄ±labileceÄŸi görülmüÅŸ olur. Bu konuda AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tavrÄ± da net bir ÅŸekilde ortaya çÄ±kar. DiÄŸer yandan MHP’nin bu konuda verdiÄŸi kanun teklifleri ve söylemlerindeki samimiyetinin derecesi de belirginleÅŸir” diye konuÅŸtu.

PRÄ°M GÜN SAYILARINI TAMAMLAYAN 3 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° VAR

Ömer Fethi Gürer verdiÄŸi kanun teklifinde ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “08 Eylül 1999 tarihinden önce iÅŸbaÅŸÄ± yapan SSK’lÄ±, BaÄŸ-Kur’lu, emekli sandÄ±ÄŸÄ± mensubu herkes emeklilikte yaÅŸa takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 08 Eylül 1999 tarihinde çÄ±karÄ±lan 4447 sayÄ±lÄ± yasa ülkemizde yürürlüÄŸe girdikten sonra ilk defa geriye doÄŸru iÅŸletilen bir yasa olarak vatandaÅŸÄ±n hakkÄ±nÄ± gasbetmiÅŸtir. Bu gasbÄ±n sona ermesi için bu yasanÄ±n geriye doÄŸru iÅŸlemesinin iptal edilmesi gerekmektedir. Türkiye genelinde 1999 yÄ±lÄ±ndan önce sigortalÄ± olup emekli olabilmeleri için yaÅŸ sÄ±nÄ±rlarÄ± uzatÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 3 milyon kiÅŸi maÄŸdur edilmektedir. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±n sigorta prim gün sayÄ±larÄ±nÄ± tamamlamalarÄ±na raÄŸmen emekli edilmemesi ülkenin kanayan bir yarasÄ± haline gelmiÅŸtir. Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi dahil birçok yolla haklarÄ±nÄ± arama çabalarÄ±na girmiÅŸlerdir fakat hala bir sonuç elde edememiÅŸlerdir. Prim günü dolanÄ±n yaÅŸa takÄ±lmadan emekli olmasÄ± genç iÅŸsizliÄŸi önlemek açÄ±sÄ±ndan da önem arz etmektedir. VermiÅŸ olduÄŸumuz kanun teklifi ile bu konuya çözüm üretilmesini, maÄŸduriyetlerin giderilmesini ve dolaylÄ± olarak genç iÅŸsizliÄŸin önlenmesini amaçlamaktayÄ±z.” (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 16:19

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