â€˜Transfobik aÃ§Ä±klamalar katillerin sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlÄ±yorâ€™

Ä°stanbul LGBTÄ° DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± KÄ±vÄ±lcÄ±m Arat, trans cinayetlerini deÄŸerlendirdi.

Nefret söylemleri ve cezasÄ±zlÄ±k politikasÄ±yla paralel olarak artan trans cinayetlerinin politik olduÄŸunu belirten Ä°stanbul LGBTÄ° DerneÄŸi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± KÄ±vÄ±lcÄ±m Arat, “Yasa yapÄ±cÄ±lar ve uygulayÄ±cÄ±lar, homo/transfobik açÄ±klamalarla katillerin sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlÄ±yor” dedi.

2016 yÄ±lÄ±nda nefret cinayeti sonucu trans kadÄ±n ve LGBTÄ° haklarÄ± savunucusu Hande Kader’in ölümüne iliÅŸkin hiçbir geliÅŸme yaÅŸanmazken, peÅŸ peÅŸe yaÅŸanan ve çoÄŸu zaman da kayÄ±tlara dahi geçmeyen trans kadÄ±n ölümlerine her geçen gün yenileri ekleniyor. Bunun en son örneÄŸi de 25 AÄŸustos’ta Ä°stanbul BeyoÄŸlu’nda bir erkek tarafÄ±ndan öldürülen trans kadÄ±n Esra AteÅŸ oldu. Gösterilen yoÄŸun tepki sonucunda AteÅŸ’i öldüren kiÅŸi yakalanarak tutuklandÄ±.

‘CÄ°NAYETLERÄ°N POLÄ°TÄ°K OLDUÄžUNU HEP SÖYLEDÄ°K’

Cinayetlerin politik olduÄŸunu her defasÄ±nda dile getirdiklerini söyleyen Ä°stanbul LGBTÄ° DerneÄŸi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± KÄ±vÄ±lcÄ±m Arat, bu durumu politikleÅŸtiren nedenlere iliÅŸkin de, “Sistematik olarak iÅŸlenen ve on yÄ±llardÄ±r süregelen bir cinayetler serisi mevcut. Ve bu cinayetlerin iÅŸlendiÄŸi, hedef aldÄ±ÄŸÄ± grup transeksüel kadÄ±nlar. Eceli gelip de ölen trans sayÄ±sÄ± sadece iki kiÅŸi. DüÅŸünün ki ortak bir kimliÄŸe sahip bir topluluÄŸun tüm mensuplarÄ± ya öldürülüyor ya da intihara zorlanÄ±yor. Hal böyle olunca bu cinayetleri politikleÅŸtiren durumlara bakmak gerekiyor. Cinayetin iÅŸlendiÄŸi andan itibaren kolluk, delilleri ya toplamÄ±yor ya karartÄ±yor. Üstüne bütün katillerin karakol ifadeleri de aynÄ±. Yüzlerce cinayette aynÄ± ifade, aynÄ± akÄ±ldan çÄ±kmÄ±ÅŸçasÄ±na bu katillere söyletiliyor. ÖrneÄŸin cinnet geçiren katillerin, cinnet varsayÄ±mÄ± mahkeme heyetince kabul edilir. Ama bir tanesi cinnet geçiren biri maktulün kÄ±ymetli eÅŸyalarÄ±nÄ± neden yaÄŸmalar diye sormaz, sorulsa da cezai karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir indirim olmaz” dedi. Arat, yasa yapÄ±cÄ±larÄ± ve uygulayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n eÅŸitlik taleplerini görmezden gelmesi, kulak tÄ±kamasÄ± ve homo/transfobik açÄ±klamalarla cinayetlere yol vermesinin katillerin sÄ±rtÄ±nÄ±n sÄ±vazlanmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini belirtti.

TÜRKÄ°YE TRANS CÄ°NAYETLERÄ°NDE AVRUPA BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ°

Transgender Europe'un en son 2016 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada dünya çapÄ±nda bin 731 trans birey cinsiyet kimlikleri yüzünden öldürüldü. Buna göre Türkiye en çok trans cinayeti iÅŸlenen ülkeler arasÄ±nda Avrupa'da birinci, dünyada ise 9'uncu sÄ±rada yer aldÄ±. Ocak 2008 ile Nisan 2016 tarihlerini kapsayan raporda, Türkiye'de 8 yÄ±lda kayÄ±tlara geçmiÅŸ 43 trans cinayeti iÅŸlendi. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana ise toplam 4 trans birey öldü, 11 trans birey de fiziksel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Bu saldÄ±rÄ± ve cinayetlerin yaÅŸanmasÄ±nda ise cinsiyet kimliÄŸi temelinde var olmayan koruma önlemleri ve trans bireylerin nefret söylemleri ile hedef haline getirilmesi yatÄ±yor. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 16:03

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