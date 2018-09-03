Ã–ztrak: BelediyeciliÄŸi biz biliriz, gÃ¼ndemimizde ittifak yok

Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak, MYK ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Bizim CHP olarak bir iddiamÄ±z var, belediyeciliÄŸi biz biliriz. YarÄ±m aÄŸÄ±zla söylediÄŸimi düÅŸünen basÄ±n mensuplarÄ± dudaklarÄ±mÄ± okusun: Gündemimizde kesinlikle ittifak yok" diye konuÅŸtu.

CHP MYK, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. MYK'nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulunan Öztrak, enflasyon rakamlarÄ±na iliÅŸkin olarak, "TÜÄ°K hangi marketlerde araÅŸtÄ±rma yapmÄ±ÅŸ açÄ±klasÄ±n. Hükümetin önceliÄŸi enflasyonla mücadele ve borçlarÄ±n kapanmasÄ± olmalÄ±dÄ±r" dedi.

"Enflasyon rakamlarÄ± bir rekor" diyen Öztrak, "Dört kiÅŸilik bir ailenin aylÄ±k elektrik faturasÄ± 126 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Geçen aya göre 31 lira artÄ±ÅŸ söz konusu. Emeklinin parasÄ±nÄ± ödemekten imtina edeceksiniz, bu arada bakanlar baÅŸka ülkelerin bakanlarÄ±nÄ± kendi özel uçaklarÄ±yla taÅŸÄ±yacaklar. Bu olacak ÅŸey deÄŸil" ifadesini kullandÄ±.

Öztrak, yerel seçimlerde HDP'yle ittifak konusuyla ilgili, "Bizim CHP olarak bir iddiamÄ±z var, belediyeciliÄŸi biz biliriz. Tabanda mütabakatÄ± saÄŸlayacak, baÅŸka partilere oy veren seçmenlerin oyunu alacak belediye baÅŸkanlarÄ±yla çÄ±kacaÄŸÄ±z. Gündemimizde kesinlikle ittifak yok. YarÄ±m aÄŸÄ±zla söylediÄŸimi düÅŸünen basÄ±n mensuplarÄ± dudaklarÄ±mÄ± okusun: Gündemimizde kesinlikle ittifak yok" diye konuÅŸtu.

Eski CHP Ä°stanbul Milletvekili Dursun Çiçek, kriterlerine uyan HDP'lileri yerel seçimlerde CHP'den aday gösterebileceklerini söylemiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 16:12

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