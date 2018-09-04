TTB: Saklayarak ÅŸarbonun Ã¼stesinden gelinemez

TTB Merkez Konsey BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, ithal hayvanlardan bulaÅŸan ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemleri anlattÄ±.

Birkan BULUT

Ankara

Ankara’da ithal edilen hayvanlarda ÅŸarbon çÄ±kmasÄ± ve Ä°stanbul’da ÅŸarbon teÅŸhisiyle birçok kiÅŸinin hastaneye gitmesinin yankÄ±larÄ± sürüyor. Åžarbon tehdidine iliÅŸkin önlemlerin ÅŸeffaf ve ciddi biçimde alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini belirten TTB Merkez Konsey BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, “HalkÄ±n çok ciddi olarak SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bilgilendirmesi gerekiyor. Bunu saklayarak ya da küçümseyerek üstesinden gelemeyiz” dedi.

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) Merkez Konsey BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, ÅŸarbon tehdidinin artÄ±k genel bir tablo halini aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Ankara’daki büyükbaÅŸ hayvanlarda ortaya çÄ±kan ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul’da birçok kiÅŸinin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AdÄ±yaman, bu nedenle tüm Türkiye sathÄ±nda bir tehlike söz konusu olduÄŸunu söyledi. Türkiye’nin yÄ±llardÄ±r hayvan ithal ettiÄŸini belirten AdÄ±yaman, ithalat iÅŸlerinin özel sektöre devredildiÄŸini ve denetimlerin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Eskiden hayvanlarÄ±n ithal edilmeden önce geldikleri ülkede de kontrol edildiÄŸini dile getiren AdÄ±yaman, ancak bunun artÄ±k yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Veteriner kontrolleri yeterince yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için hastalÄ±ÄŸÄ±n topluma yayÄ±labildiÄŸini kaydeden AdÄ±yaman, her an yeni vaka ortaya çÄ±kabileceÄŸini söyledi.

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FotoÄŸraf: Evrensel

SOLUNUMLA BULAÅžMASI ZOR AMA ÖLÜMCÜL

Åžarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n genellikle deri yoluyla bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AdÄ±yaman, solunum ya da sindirim yoluyla bulaÅŸan ÅŸarbonun çok tehlikeli olduÄŸunu söyledi. Åžarbon sporlarÄ±nÄ±n solunum yoluyla bulaÅŸmasÄ±nÄ±n zor olduÄŸunu, ancak bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± zaman insanÄ± kÄ±sa sürede ölüme götürebildiÄŸini vurgulayan AdÄ±yaman, “HalkÄ±n çok ciddi olarak SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan bilgilendirilmesi gerekiyor. Bunu saklayarak ya da küçümseyerek üstesinden gelemeyiz” dedi. AdÄ±yaman, ilgili bakanlÄ±klar, Veteriner Hekimler BirliÄŸi ve Türk Tabipler BirliÄŸi’nin bu konuda birlikte çalÄ±ÅŸma yapmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

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10 YILDA 8 KÄ°ÅžÄ° ÅžARBONDAN ÖLDÜ

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre 2008-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Türkiye’de ÅŸarbon nedeniyle 8 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Genel MüdürlüÄŸü Zoonotik ve Vektörel HastalÄ±klar Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n web sitesinde ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yer alan verilere göre 2008’de 235, 2009’da 149, 2010’da 94, 2011’de 165, 2012’de 135, 2013’de 197, 2014’de 150, 2015’de 139, 2016’da 32, 2017’de 37 ÅŸarbon vakasÄ± görüldü.

SÄ±ÄŸÄ±r, koyun ve keçi gibi hayvanlardan insanlara bulaÅŸan ÅŸarbon, deri, baÄŸÄ±rsak, akciÄŸerlerde hastalÄ±k yapÄ±yor. Türkiye’de en fazla deri ÅŸarbonuna rastlanÄ±yor. Hasta hayvanlar veya ÅŸarbon bulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± eÅŸya ve benzeri nesneler ile temas sonucunda deri yoluyla insanlara geçebilen ÅŸarbon mikrobu, hasta hayvan etinin yenilmesi sonucu baÄŸÄ±rsak yoluyla veya solunum yoluyla akciÄŸere de bulaÅŸabiliyor. Mikrobun insan vücuduna bulaÅŸmasÄ±yla birlikte, 2-7 gün sonra etkileri görülüyor.

Deri ÅŸarbonunda deride kabarÄ±klÄ±k ve kaÅŸÄ±ntÄ± baÅŸlÄ±yor, sonra bu içi su dolu kabarcÄ±ÄŸa dönüÅŸüyor. ArdÄ±ndan ortasÄ± siyah renkte yara meydana geliyor. BaÄŸÄ±rsak ÅŸarbonu sonucunda bulantÄ±, kusma, iÅŸtahsÄ±zlÄ±k, ateÅŸ meydana geliyor. DevamÄ±nda karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, kanlÄ± kusma ve kanlÄ± ishal görülüyor. AkciÄŸer ÅŸarbonu ise en çok ölümle sonuçlanan ÅŸarbon biçimi. SoÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gibi belirtilerle baÅŸlayan hastalÄ±k, yüksek ateÅŸ ve titremelerle devam ediyor. Birkaç gün sonrasÄ±nda aÄŸÄ±r solunum güçlüÄŸü ve ÅŸok geliÅŸiyor ve hasta hayatÄ±nÄ± kaybediyor.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 15:58

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