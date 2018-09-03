SÃ¼tyen takmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÅŸten kovulan kadÄ±n insan haklarÄ± davasÄ± aÃ§tÄ±

Kanadaâ€™da Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken sÃ¼tyen takmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle iÅŸten atÄ±lan Christina Schell, iÅŸyeri hakkÄ±nda insan haklarÄ± davasÄ± aÃ§tÄ±.

Kanada’nÄ±n Alberta eyaletinde yaÅŸayan Christina Schell, çalÄ±ÅŸÄ±rken sütyen takma zorunluluÄŸu getiren iÅŸverenine insan haklarÄ± davasÄ± açtÄ±. Schell, Osoyoos adÄ±ndaki kadÄ±n Golf Klubü’ndeki garsonluk iÅŸinden sütyen takmayÄ± reddettiÄŸi için kovulmuÅŸtu. Schell’e kovulma nedeni olarak servis yaparken tiÅŸörtün altÄ±na sütyen ya da atlet giyilmesi yönündeki yeni yönetmeliÄŸe uymamasÄ± gösterildi.

‘BENÄ°M MEME UÇLARIM VARSA ERKEKLERÄ°N DE VAR’

Ä°ki yÄ±l önce “berbat bir ÅŸey olduÄŸu” için sütyen takmayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Schell, erkeklere yönelik bu tür bir giysi yönetmeliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± için konuyu mahkemeye taÅŸÄ±ma kararÄ± verdi. Yerel bir haber sitesine konuÅŸan Schell, “Bu cinsiyete dayalÄ± bir konu o yüzden de insan haklarÄ± meselesi. Benim meme uçlarÄ±m varsa erkeklerin de var” dedi.

CBC televizyonuna bu konuda görüÅŸ bildiren avukat Nadia Zaman “Sadece kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±n sütyen takmasÄ± talep edilir ve buna benzer bir uygulama erkek çalÄ±ÅŸanlar için istenmezse bunu meÅŸru gösteremezler” dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 15:06

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