Antep'te hÄ±zlÄ± tren tÃ¼nel inÅŸaatÄ±nda iÅŸ cinayeti

Antep'te yapÄ±mÄ± sÃ¼ren hÄ±zlÄ± tren tÃ¼nel inÅŸaatÄ±nda akÄ±ma kapÄ±lan Serkan Ã–ztÃ¼rk adlÄ± iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Antep'in NurdaÄŸÄ± ilçesinde, yapÄ±mÄ± süren hÄ±zlÄ± tren tünel inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 25 yaÅŸÄ±ndaki Serkan Öztürk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay, bu sabah NurdaÄŸÄ± ÅžatÄ±rhöyük Mahallesi ile NarlÄ± ilçe arasÄ±ndaki hÄ±zlÄ± tren tünelinde meydana geldi. Bir yÄ±ldÄ±r tünel inÅŸaatÄ±nda iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan Serkan Öztürk, elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±ldÄ±. Öztürk, olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Öztürk'ün cesedi, yapÄ±lan inceleme sonrasÄ± otopsi için Adana Adli TÄ±p Kurumu morguna gönderildi.

Bir yÄ±l önce evlendiÄŸi ve eÅŸinin hamile olduÄŸu öÄŸrenilen Öztürk'ün ölümüne iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 14:59

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