BM, Libyaâ€™da artan Ã§atÄ±ÅŸmalar iÃ§in â€˜durunâ€™ Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Libyaâ€™da artan Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã¼zerine taraflara ateÅŸkes iÃ§in mÃ¼zakere Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Libya’nÄ±n baÅŸkenti Trublus’ta bir haftadÄ±r artan çatÄ±ÅŸmalar konusunda açÄ±klama yaptÄ±, taraflara saldÄ±rÄ±larÄ± durdurma ve ateÅŸkes konusunda müzakerelere baÅŸlama çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

AA’nÄ±n haberine göre, Libya’daki BM Ä°nsani YardÄ±m Koordinatörü Maria Ribeiro, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, yaklaÅŸÄ±k bir haftadÄ±r süren çatÄ±ÅŸmalarda 4’ü çocuk 14 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 100 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ribeiro, tüm taraflardan meskun mahallerde geliÅŸi güzel silah kullanmayÄ± bÄ±rakmalarÄ±nÄ±, her türlü ÅŸiddetin durdurulmasÄ±nÄ± ve ateÅŸkes görüÅŸmelerine geçilmesini talep etti.

ROKETLER SÄ°VÄ°L MAHALLELERE ATILIYOR

Ribeiro açÄ±klamasÄ±nda, Trablus’ta ailelerin roketlerin sivillerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bölgelere geliÅŸi güzel fÄ±rlatÄ±lmasÄ± nedeniyle korku içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

AyrÄ±ca açÄ±klamada, ailelerin evlerinden kaçmak zorunda kaldÄ±klarÄ± ve bir saÄŸlÄ±k merkezinin de zarar gördüÄŸü belirtildi. Libya’nÄ±n baÅŸkenti Trablus, geçen pazar gününden bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) baÄŸlÄ± tugaylar arasÄ±nda çatÄ±ÅŸmalara sahne oluyor.

OHAL Ä°LAN EDÄ°LDÄ°

UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi, kentteki çatÄ±ÅŸmalar dolayÄ±sÄ±yla dün baÅŸkent ve çevresinde olaÄŸanüstü hal ilan etti. Konsey tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, “HalihazÄ±rdaki durumun içerdiÄŸi tehlike ve kamu çÄ±karlarÄ± göz önüne alÄ±narak baÅŸkent Trablus ve çevresinde olaÄŸanüstü hal ilan edildi” denildi. AçÄ±klamada, özellikle baÅŸkent ve diÄŸer kentlerde güvenlik mekanizmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± için bir komisyon oluÅŸturulacaÄŸÄ± duyuruldu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 14:52

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