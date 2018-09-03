Bergama Kozak YaylasÄ± Festivali'nin ilki gerÃ§ekleÅŸtirildi

Bu yÄ±l ilki dÃ¼zenlenen ve yoÄŸun katÄ±lÄ±mla gerÃ§ekleÅŸen Bergama Kozak YaylasÄ± Festivali'nde bÃ¶lgeye yapÄ±lmak istenen madene karÅŸÄ± tepki Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

Bergama Belediyesi ve Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin bu yÄ±l ilkini düzenledikleri “Bergama Kozak YaylasÄ± Festivali”, yoÄŸun katÄ±lÄ±mla gerçekleÅŸti. Kozak Piknik AlanÄ±’nda gerçekleÅŸen etkinlikte bölgeye yapÄ±lmasÄ± planlanan altÄ±n madenine karÅŸÄ± önemli mesajlar verildi.

Dünya'nÄ±n en kaliteli çam fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yetiÅŸtiÄŸi ve Türkiye'de çam fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ana vatanÄ± olarak kabul edilen, havasÄ± ve eÅŸsiz doÄŸasÄ±yla ünlü Kozak YaylasÄ±’nÄ± tanÄ±tmak amacÄ±yla düzenlenen “Bergama Kozak YaylasÄ± Festivali”nin ilki, adeta düÄŸün havasÄ±nda gerçekleÅŸti. Åženlikte, Kozak YaylasÄ±’nda yetiÅŸen doÄŸal ürünlerden domates, üzüm ve çam fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bal, reçel ve çam fÄ±stÄ±klÄ± tatlÄ±larÄ±n satÄ±ÅŸa sunulduÄŸu stantlar büyük ilgi gördü.

FotoÄŸraf: Oben Ulu

'KOZAK YAYLASI TÜM Ä°NSANLIÄžIN ORTAK DEÄžERÄ°'

Halk oyunlarÄ± gösterisinin ardÄ±ndan açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Bergama Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Gönenç, Kozak YaylasÄ± Festivali’nin gelenekselleÅŸeceÄŸi müjdesini verdi. Bergama’da yaÅŸanan 25 yÄ±llÄ±k çevre mücadelesine ve Kozak YaylasÄ±’nÄ±n durumuna deÄŸinen BaÅŸkan Gönenç, “AsÄ±rlÄ±k çam fÄ±stÄ±ÄŸÄ± aÄŸaçlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Kozak YaylasÄ± sadece Bergama’nÄ±n deÄŸil tüm insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak deÄŸeri, dünyada böyle alanlar yasalarla korunuyor. Kozak’ta ise bunun tam tersi bir süreç yaÅŸÄ±yoruz. KorkarÄ±m böyle giderse 10 yÄ±l sonra Kozak diye bir yer kalmayacak. Kozak’Ä±n havasÄ±nÄ±, suyunu koruyacak kalabalÄ±klara ihtiyacÄ±mÄ±z var, ancak böyle sonuç alabiliriz. Çünkü güvenebileceÄŸimiz bir hukuk kalmadÄ±. Biz de yasal sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸmadan, demokratik hakkÄ±mÄ±zÄ± koruyacaÄŸÄ±z. Bu bir parti mücadelesi deÄŸil, siyaset deÄŸil, yaÅŸam hakkÄ±” dedi.

FotoÄŸraf: Oben Ulu

'SONUÇ HEPÄ°MÄ°Z Ä°ÇÄ°N YIKICI OLUR'

BaÅŸkan Gönenç, “AltÄ±n madenine karÅŸÄ± mücadelemiz sürüyor. YakÄ±n zamana kadar yargÄ± güvencemizin olduÄŸunu düÅŸünüyor ve ‘yargÄ± var’ diyorduk. 15 gün önce iki DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ve kazanmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz tüm davalar iptal edildikten sonra hukuki bir dayanaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Burada yaÅŸam alanÄ±mÄ±zÄ±, Kozak’Ä±n zenginliÄŸini maalesef birileri yok etmek istiyor” dedi.

'KOZAK BÄ°ZÄ°M SERVETÄ°MÄ°Z'

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu ve Bergama Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Gönenç (FotoÄŸraf: Oben Ulu)

BaÅŸkan Gönenç’in konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söz alan Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu ise “DünyanÄ±n en özellikli coÄŸrafyalarÄ±ndan birinde altÄ±n arayarak, öbür taraftan taÅŸ çÄ±kartarak doÄŸayÄ± kirletmeye hiçbirimizin hakkÄ± yok. OvacÄ±k altÄ±n madenini biliyorsunuz. Oradan çÄ±kan altÄ±nlarÄ±n ülkemizin baÅŸÄ±na ne gibi dertler açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, açmak istediÄŸini hepimiz biliyoruz. Kozak bizim servetimiz. Bu deÄŸerimizi geleceÄŸimize, gelecek nesillere taÅŸÄ±mak zorundayÄ±z” dedi.

'YARGI SÄ°YASALLAÅžTI'

BaÅŸkan KocaoÄŸlu, “Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± olarak göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m 22 Haziran 2004 tarihinden 2011 yÄ±lÄ±na kadar, haksÄ±z yere doÄŸayÄ± kirletmek için verilen ÇED izinlerine, planlara açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z davalarÄ±n yüzde 80-90’Ä±nÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±k. Ancak 2011 yÄ±lÄ±ndan sonra bu durum tamamen deÄŸiÅŸti. 2011'den itibaren haklÄ± olarak çevremizi, doÄŸamÄ±zÄ±, insanÄ±mÄ±zÄ±, suyumuzu, topraÄŸÄ±mÄ±zÄ± korumak için açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün davalarÄ±n yüzde 90’Ä±nÄ±n kaybettik. Çünkü adalet siyasallaÅŸtÄ±, yargÄ± siyasallaÅŸtÄ±” dedi.

Feryal Öney Kozak YaylasÄ± Festivali'nde sahne aldÄ± (FotoÄŸraf: Oben Ulu)

FotoÄŸraf: Oben Ulu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 14:48

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