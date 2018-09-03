Soma davasÄ±nÄ±n bir kez daha gÃ¶sterdiÄŸi: Yasalar sermaye iÃ§in iÅŸliyor

Soma davasÄ±ndaki gerekÃ§eli karar ve 301 madencinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu olanlarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± cezalar yasalarÄ±n patronlarÄ±n lehine iÅŸlediÄŸini gÃ¶steriyor.

Soma faciasÄ±nda 4 yÄ±l boyunca devam eden yargÄ±lamanÄ±n sonunda sanÄ±klara verilen cezalar tepki çekmeye devam ediyor. Mahkeme heyetinin eksikleri bildiÄŸi halde üretim yaptÄ±ran Soma Kömür Ä°ÅŸletmeleri AÅž ve sahibi Can Gürkan’Ä± birinci sorumlu olarak tespit ettiÄŸi halde sadece 15 yÄ±l ceza vermesinin kabul edilemez olduÄŸunu söyleyen madenci yakÄ±nlarÄ±ndan anne Gülsüm Çolak, yasalarÄ±n sermaye için iÅŸlediÄŸini dile getirdi. Avukat Can Atalay, karara karÅŸÄ± istinat yoluna baÅŸvurduklarÄ± bilgisini verirken, aileler adalet için mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Manisa'nÄ±n Soma ilçesinde 301 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanÄ±klÄ± davada cezalarÄ± içeren kÄ±sa kararÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, gerekçeli kararÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±. 5 bin 820 sayfadan oluÅŸan kararda, dikkat çekici noktalara vurgu yapÄ±ldÄ±. Mahkeme heyeti, yaklaÅŸÄ±k 1.5 aylÄ±k aradan sonra yazdÄ±ÄŸÄ± gerekçeli kararda; sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±ndan, maÄŸdur ailelerin anlatÄ±mlarÄ±na, yaralÄ± kurtulanlarÄ±n tanÄ±klÄ±klarÄ±ndan, sanÄ±klara yönelik deÄŸerlendirmelerle birlikte birçok maddi gerçeÄŸe deÄŸindi.

SOMUT DELÄ°LLER YER ALDI

Kararda; olay, maÄŸdur ve müÅŸteki beyanlarÄ±, tanÄ±k beyanlarÄ±, sanÄ±k savunmalarÄ±, bilirkiÅŸi raporlarÄ±, bilirkiÅŸi ek raporlarÄ±, adli tÄ±p raporlarÄ±, revize projeleri, defterler ve emanet makbuzlarÄ± gibi birçok somut deliller yer aldÄ±. AyrÄ±ca; iddianameye ilk dayanak oluÅŸturan 5 Eylül 2014 tarihli bilirkiÅŸi raporu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi AraÅŸtÄ±rma Komisyonu (TBMM), ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporlara atÄ±fta bulunuldu. Kararda, Soma Kömür Ä°ÅŸletmeleri AÅž’nin önceki saha yapÄ±sÄ±, iÅŸletmenin nasÄ±l denetlenmesi gerektiÄŸi, uzman görüÅŸleri, bu konuda yazÄ±lmÄ±ÅŸ birçok makale ve davayla benzerliÄŸi bulunan emsal kararlara geniÅŸ yer verildi.

Ä°ÅŸte mahkeme heyetinin gerekçeli kararÄ±nda bazÄ± tespitleri...

KARBONMONOKSÄ°T ZEHÄ°RLENMESÄ°NDEN CAN VERDÄ°LER

301 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi patlamada, mahkeme heyeti çÄ±kan yangÄ±nla birlikte baÅŸlayan karbonmonoksit zehirlenmesi nedenini tespit ederek, sabotaj ihtimali olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Kararda, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “Kanaatimizce elektrik kablolarÄ±ndan veya kömür nakil bandÄ±ndan baÅŸlayan kÄ±vÄ±lcÄ±m ile yangÄ±n baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Kontrol altÄ±na alÄ±namayÄ±nca, ahÅŸap ve plastik tahkimata, kömür nakil bandÄ±na ve üzerindeki kömür ve kömür tozuna sararak büyümüÅŸ, sonrasÄ±nda eski imalatlardaki gazlarÄ±n tutuÅŸmasÄ± ile büyük bir felakete dönüÅŸmüÅŸ, ocak içerisinde oluÅŸan duman havalandÄ±rma eksikliÄŸi nedeniyle tahliye edilememiÅŸ, kaçÄ±ÅŸ yolu bulunmayan iÅŸçiler, içeride mahsur kalmÄ±ÅŸ, oluÅŸan dumanÄ± soluyarak karbonmonoksit zehirlenmesi neticesinde yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirmiÅŸlerdir. Bu oluÅŸa göre kazada sabotaj ihtimaline iliÅŸkin bir delil elde edilememiÅŸ ve bu yönde bir tespit yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°ÅŸçilerin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi nedeniyle olaya sebebiyet veren en önemli faktörün maden ocaÄŸÄ±ndaki havalandÄ±rma eksikliÄŸinden kaynaklanan yapÄ±sal sorunlar olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

‘FÄ°RMA EKSÄ°KLÄ°KLERÄ° GÖZE ALARAK OCAÄžI Ä°ÅžLETTÄ°’

Katliama neden olan yapÄ±sal eksiklere dikkat çeken mahkeme; karada, olayÄ±n meydana geldiÄŸi sahanÄ±n yangÄ±nlar ve çökmeler nedeniyle yüksek risk içeren bir maden sahasÄ± olduÄŸu vurgusunda bulundu. Soma Kömür Ä°ÅŸletmeleri AÅž’nin kendilerinden önce maden ocaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸleten firmadan devralan ÅŸirketin yöneticileri ve temsilcileri olan sanÄ±klarÄ±n tüm riskleri bilerek ocakta faaliyet sürdürmeye devam ettikleri belirtildi. Kararda ayrÄ±ca, “Ä°ÅŸveren ve iÅŸveren temsilcisi olan sanÄ±klarÄ±n ocaktaki yapÄ±sal eksiklikleri bilmedikleri yönündeki savunmalarÄ±na itibar edilmemiÅŸtir. Bu açÄ±klamalar Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda olayÄ±n baÅŸlangÄ±ç tarihi olarak devir sözleÅŸmesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 30/10/2009 tarihi esas alÄ±nmÄ±ÅŸ ve meydana gelen ölümler ve yaralanmalar ile arasÄ±nda illiyet baÄŸÄ± olduÄŸu kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerine yer verildi.

Soma davasÄ±nÄ±n gerekÃ§eli kararÄ±: 301 madenci, bilerek Ã¶lÃ¼me gÃ¶nderildi

ÇÄ°ZÄ°LEN PROJELER KAÄžIT ÜZERÄ°NDE KALDI

Kararda, Soma’da yüklenici firmanÄ±n olayÄ±n yaÅŸanmasÄ±ndan çok önceden sahada olasÄ± yangÄ±nlarla ve havalandÄ±rma sorunlarÄ±yla nasÄ±l mücadele edeceklerine dair projeler çizdiklerini; ama bu projelerin kaÄŸÄ±t üstünde kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. Bununla ilgili kÄ±sÄ±m ÅŸöyle: “Yüklenici Soma Kömür Ä°ÅŸletmeleri AÅž, Eynez yeraltÄ± ocaÄŸÄ±nÄ±n ana nakliye ve hava giriÅŸ yolunun 1050 metrelik, hava çÄ±kÄ±ÅŸ yolunun 250 metrelik kÄ±smÄ±nÄ±n kömür içerisinde sürülmüÅŸ olmasÄ± nedeniyle olasÄ± bir yangÄ±na sebep olabileceÄŸini, yeryüzü baÄŸlantÄ±lÄ± ayrÄ± bir çÄ±kÄ±ÅŸ gerektiÄŸini, ocaÄŸÄ±n yeryüzü ile baÄŸlantÄ±lÄ± iki irtibatÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sürülmesi planlanan üçüncü galeri ile hava çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±, mevcut galerilerden ocaÄŸa temiz hava verileceÄŸini belirterek, yeni galeri için müsaade istemiÅŸ, söz konusu talepteki tarafÄ±ndan Haziran 2011 tarihli revize uygulama projesi adÄ± altÄ±nda uygun görülmüÅŸ olup, galeri hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilmesine raÄŸmen kanaatimizce üretim maliyeti nedeniyle öngörülen bu galeri sürülmeden üretime devam edilmiÅŸtir. Kömür madenindeki yangÄ±n tehlikesi iÅŸveren ve iÅŸveren vekilleri tarafÄ±ndan baÅŸlangÄ±çtan beri öngörülmüÅŸtür.”

‘Ä°KÄ°NCÄ° BAÄžLANTI YOLU YOK’

Bir diÄŸer yapÄ±sal sorun olarak maden ocaÄŸÄ±nda tehlike karÅŸÄ±sÄ±nda ikinci bir yolun bulunmadÄ±ÄŸÄ± kararda yazÄ±ldÄ±. Mahkeme heyeti, “Ancak, 13 MayÄ±s 2014 tarihi itibariyle S panosundaki ayaklarÄ±n A ve H panolarÄ±nda olduÄŸu gibi baÄŸÄ±msÄ±z bir nefeslik görevi görecek ikinci baÄŸlantÄ± yolu yoktur. YukarÄ±da açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± üzere bu eksiklik iÅŸveren ve temsilcileri tarafÄ±ndan bilinmektedir” denildi.

S PANOSUNUN HAVALANDIRMASI YAPILSAYDI 269 MADENCÄ° HAYATTA KALACAKTI

Yüklenici firma tarafÄ±ndan maden ocaÄŸÄ± için hayati önem taÅŸÄ±yan S panolarÄ±ndaki soruna dikkat çeken mahkeme, 269 madencinin saÄŸ olarak dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±karÄ±labileceÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Mahkeme kararÄ±nda “301 kiÅŸinin 269'unun vefat ettiÄŸi ve böylelikle en çok ölüm olayÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi S panolarÄ±nda, yüzeye en uzak olmasÄ±na raÄŸmen yukarÄ±daki müdahale ile kirli havanÄ±n by-pass yapÄ±lmasÄ± sureti ile hayatlarÄ± kurtulan A panosundaki iÅŸçiler gibi, S panosunda da bu denli çok sayÄ±da ölümlerin meydana gelmeyebileceÄŸi, ancak yüklenici ÅŸirketin öngördüÄŸü söz konusu proje tadilini uygulamaya geçirmeyerek S panosundaki havalandÄ±rma problemine raÄŸmen panoda iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rmaya devam ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu eksiklik nedeniyle iÅŸveren ve iÅŸveren vekillerinin bilinçli taksir derecesinde kusurlu olduÄŸu kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” dendi. Kararda, olay anÄ±nda Soma maden yetkililerinin “Acil Durum PlanÄ±”nÄ±n hayata ve fiiliyata geçirmediÄŸi, evrak üzerinde bir acil durum planÄ± mevcut olduÄŸunu yazan mahkeme heyeti ama bunlarÄ±n iÅŸletilmemesinde iç ve dÄ±ÅŸ denetçileri sorumlu tutmadÄ±.

‘ÜRETÄ°M 2 BUÇUK KAT ARTIRILDI’

Ocakta, üretime eÅŸ deÄŸer olarak bir alt yapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmediÄŸini tespit eden mahkeme heyeti, mekanizasyona baÄŸlÄ± üretim artÄ±ÅŸ talep ve yönelimi doÄŸrultusunda, yÄ±llÄ±k 1 buçuk milyon ton asgari üretim miktarÄ± öngörülen ÅŸartnamede yazan miktarÄ±nÄ±n 2 buçuk katÄ± oranÄ±nda arttÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve söz konusu bandÄ±n üretim artÄ±ÅŸÄ± ile aynÄ± düzeyde geliÅŸmesi gereken alt yapÄ±nÄ±n doÄŸru orantÄ±lÄ± geliÅŸmediÄŸine dikkat çekti. TBMM AraÅŸtÄ±rma Komisyonu’nun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda yer alan, “13 MayÄ±s 2014 faciasÄ±nÄ±n temel nedenlerinden birisi budur; birkaç yüz bin ton üretim yapmak için gerekli olan araÅŸtÄ±rma, projelendirme ve uygulama, yÄ±lda 3,5 milyon tonluk üretim yapÄ±lan bir ocaktakinden tamamen farklÄ± olmak zorundadÄ±r” tespitine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±, aileler isyan etti

MAHKEME PATRONUN CEZASINI BÄ°LE BÄ°LE AZALTTI

FotoÄŸraf: Evrensel

Faciadan birinci sorumlu olarak gösterilen maden sahibi Can Gürkan’Ä±n verdiÄŸi, “AslÄ±nda ben bilmiyorum soru gelecek mi? Çok konusu geçtiÄŸi için, üretim baskÄ±sÄ± konusuyla ilgili de bir ÅŸeyler söylemek istiyorum daha sonradan ama bu yangÄ±n normaldir Soma’da. Yani biz Park’tan burayÄ± devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda burasÄ± yanÄ±yordu, yanÄ±yordu, biliyoruz. Bizim de aldÄ±ktan sonra birçok ayaÄŸÄ±mÄ±zda yangÄ±n çÄ±ktÄ±, kapattÄ±k, önlemini aldÄ±k, ileride tekrar açtÄ±k, devam ettik” ÅŸeklinde beyanlarÄ±na dikkat çeken mahkeme heyeti, Åžirket Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ±’nÄ±n Eynez OcaÄŸÄ±’ndaki yangÄ±nlardan ve ocaÄŸÄ±n yapÄ±sal eksikliklerinden ocaÄŸÄ±n devralÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tarihten yani en baÅŸÄ±ndan itibaren haberdar olduÄŸunu kaydetti.

‘CAN GÜRKAN BÄ°RÄ°NCÄ° DERECEDE SORUMLUDUR’

Maden ocaÄŸÄ±nda yaÅŸanan tüm yapÄ±sal sorunlardan doÄŸrudan iÅŸvereni sorumlu bulmayan mahkeme heyeti, sahada takip görevi bulunan iÅŸveren vekilleri, iç denetçiler, teknik nezaretçi ve daimi nezaretçi, dÄ±ÅŸ denetçiler kontrol baÅŸmühendisleri ile sahada icra görevi bulunan iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlarÄ± ve amirlerinin taksir derecesinde kusurlu olduklarÄ±nÄ± belirtti. Can Gürkan ile ilgili kÄ±sÄ±mda ise ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “DolayÄ±sÄ±yla, zarar doÄŸurucu neticenin ortaya çÄ±kmasÄ±na neden olan temel kusurlu hareket olarak kabul edilen, alt yapÄ± ile orantÄ±lÄ± geliÅŸmeyen hÄ±zlÄ± üretim artÄ±ÅŸÄ±ndan kaynaklÄ± yapÄ±sal eksikliklerden, usulüne uygun olarak bir iÅŸletme organizasyonu teÅŸkil edemeyen ve oldukça teknik bir konu olmasÄ±na ve madencilik alanÄ±na dair herhangi bir formasyonu bulunmamasÄ±na raÄŸmen, havalandÄ±rma konusunda gerekli alt yapÄ± oluÅŸturulmadan hÄ±zla artan üretim miktarÄ± için, mekanizasyon üretim talebi ve iÅŸletme politikasÄ± ile bizzat karar alma mekanizmasÄ±na dahil olan Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± sanÄ±k Can Gürkan'Ä±n birinci derecede sorumlu olduÄŸu mahkememizce deÄŸerlendirilmiÅŸtir.”

BÄ°LÄ°YORDU AMA Ä°STEMÄ°YORDU!

Akhisar AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde haklarÄ±nda “OlasÄ± kastla öldürme”, “Bilinçli taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümü ile birlikte birden fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olma”, “Neticesi sebebiyle aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ yaralama” suçlarÄ±ndan 301 kez, 2 yÄ±ldan 25 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle açÄ±lan davada toplam 51 sanÄ±k yargÄ±lanÄ±rken, suç vasfÄ± aynÄ± mahkeme tarafÄ±ndan deÄŸiÅŸtirildi. SanÄ±klara tüm kusur ve ihmallerinden doÄŸan facianÄ±n nedenleri sÄ±ralanmasÄ±na raÄŸmen ödül gibi cezalarÄ±n verildiÄŸi kararda heyet gerekçesini ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: “GörüldüÄŸü üzere iÅŸveren ve temsilcileri maden ocaÄŸÄ±nda yangÄ±n tehlikesini öngörmüÅŸ ve uygulama projesi doÄŸrultusunda gerekli tedbirleri almaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, ancak alÄ±nan bu tedbirler yaÅŸanan faciayÄ± önlemek için yeterli olmamÄ±ÅŸtÄ±r. AÅŸaÄŸÄ±da anlatÄ±lacaÄŸÄ± üzere sanÄ±klar hukuken öngörülebilir bir neticeyi öngörmüÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen gerekli tedbirleri almamÄ±ÅŸ olmakla birlikte dolaylÄ± dahi olsa böyle bir neticenin meydana gelmesini istememiÅŸlerdir. Bu nedenle iÅŸveren ve iÅŸveren vekili olan sanÄ±klarÄ±n eylemleri olasÄ± kast olarak tanÄ±mlanamaz, sanÄ±klarÄ±n taksirli davranÄ±ÅŸlarÄ± bilinçli taksir çerçevesinde deÄŸerlendirilmiÅŸtir.”

Mahkeme, Soma Kömür Ä°ÅŸletmeleri A.Åž.Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Can Gürkan'a “Taksirle öldürme” suçundan 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verirken, 3 yÄ±l maden iÅŸletme iÅŸinden yasaklanmasÄ±na karar verdi.

RESMÄ° KURUMLAR AKLANDI

Mahkeme, Türkiye’ye enerjisine yönelik plan ve programlar düzenleyip, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve bunlarÄ±n gerçekleÅŸmesi denetlenmesini saÄŸlamakla görevli olan Türkiye Kömür Ä°ÅŸletmeleri Kurumunun (TKÄ°) gibi resmi kurumlara herhangi bir cezai yaptÄ±rÄ±ma gitmedi.

YASALAR TAMAMEN SERMAYE Ä°ÇÄ°N Ä°ÅžLÄ°YOR



FotoÄŸraf: MA

Katliamda oÄŸlu UÄŸur Çolak’Ä± kaybeden Gülsüm Çolak, yasanÄ±n tamamen sermaye için iÅŸlediÄŸini söyledi. Çolak, mahkeme heyeti tarafÄ±ndan suçlularÄ±n ödül gibi cezalar aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, “olasÄ± kasten” beklerken “bilinçli taksirden” ceza verilmesinin akÄ±l almaz bir durum olduÄŸunu belirtti. Türkiye’nin ölümler ülkesine dönüÅŸtüÄŸünü dile getiren Çolak, “ParasÄ± olanlara yargÄ± iÅŸliyor. Gerekçeli kararÄ±nÄ± burada açÄ±klamÄ±ÅŸ; ama neden bu cezayÄ± hakim vermedi. En azÄ±ndan biz aÄŸlayacaÄŸÄ±mÄ±za gülerek mahkemeden çÄ±ksaydÄ±k daha iyi olmaz mÄ±ydÄ±? Mahkemede en azÄ±ndan kiÅŸi baÅŸÄ±na 1 yÄ±l ceza verselerdi 301 yÄ±l ederdi. Ä°çimiz rahat ederdi. Bundan sonraki mücadelemizle istinafa gideceÄŸiz. Karar deÄŸiÅŸmezse tekrar Ankara’ya yürümeyi düÅŸünüyoruz. Åžunu da gördüm gittim Ankara’ya da bir baktÄ±m Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± da satÄ±lmÄ±ÅŸ. YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸil. Biz baÄŸÄ±msÄ±z olduÄŸunu düÅŸünüyorduk” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°STÄ°NATA BAÅžVURU YAPILDI

Soma davasÄ±nÄ±n maÄŸdur avukatlarÄ±ndan Can Atalay, Can Gürkan’Ä±n taksirle, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n da birinci taksirle hareket ettikleri neden olasÄ± kasÄ±t denmediÄŸine iliÅŸkin muÄŸlak ve kamuoyunu ikna edici bir hukuki gerekçelendirme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Atalay, “Dosya kapmasÄ±nda; alÄ±nmasÄ± gereken tedbirleri saptadÄ±klarÄ±, bunlarÄ± projelendirdikleri bu projelendirmeye raÄŸmen ek saha aldÄ±klarÄ± ve bütün olanaklara raÄŸmen uygulamadÄ±klarÄ± açÄ±k bir ÅŸekilde ortadadÄ±r. Bunun bir olasÄ± kasÄ±t olduÄŸu ortada buna raÄŸmen asgari düzeyden ceza verilmesi Can Gürkan için taksir, diÄŸer sanÄ±klar için birinci taksir kabul edilemez. Biz istinat yoluna baÅŸvuruda bulunduk. Sonucu bekliyoruz” dedi.

Sosyal Haklar DerneÄŸi (SHD) BaÅŸkanÄ± Kamil Kartal da, mahkeme heyetinin gerekçeli kararda facianÄ±n bir anlÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±na yer verdiÄŸini ifade ederek, karara tepki gösterdi. Kartal “HukukçularÄ±mÄ±z istinafa, gerekçeli karar üzerinden itiraz gerçekleÅŸtirdi. ArkasÄ±ndan da AHÄ°M’e baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± söylediler” dedi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 15:05

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