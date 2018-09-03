Troya Antik Kentiâ€™nde DoÄŸu Roma MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n devamÄ± keÅŸfedildi

Troya Antik Kentiâ€™nde devam eden kazÄ±larda DoÄŸu Roma MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n devamÄ± bulundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi ve Troya Antik Kenti KazÄ± Heyeti BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya Antik Kenti’nde bu yÄ±l 155. kazÄ± dönemine baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Antik kentin ilk kez 1863 yÄ±lÄ±nda Frank Calvert tarafÄ±ndan kazÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Aslan, bölgenin tüm dünya için önemli bir arkeolojik alan olduÄŸunu vurguladÄ±.

Aslan, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 2018’in, Troya’nÄ±n UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne giriÅŸinin 20. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla “Troya YÄ±lÄ±” olarak ilan edilmesiyle kazÄ±larÄ±n da bu yönde farklÄ± bir ivme kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Troya’da 155 yÄ±ldÄ±r farklÄ± kiÅŸilerin farklÄ± kazÄ±lar gerçekleÅŸtirdiklerini anlatan Aslan, “Ancak bu yÄ±l Troya için çok özel bir yÄ±l. Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Troya’nÄ±n UNESCO Dünya Kültür MirasÄ± Listesi’ne giriÅŸinin 20. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 2018 yÄ±lÄ±nÄ± ‘Troya YÄ±lÄ±’ ilan etti. Biz de bu yÄ±lki çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za 1,5 ay önce baÅŸladÄ±k ve devam ediyoruz. AralarÄ±nda yabancÄ± uzmanlarÄ±n da bulunduÄŸu 50 kiÅŸilik bir ekiple çalÄ±ÅŸÄ±yoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MEZARLIÄžIN DEVAMI BULUNDU

Aslan, önceki yÄ±llarda “Agora açmasÄ±” olarak tanÄ±mladÄ±klarÄ± ve son Tunç ÇaÄŸÄ± Homeros Troya’sÄ±nÄ±n güney kapÄ±sÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ilginç sonuçlar ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Troya’da 2016-2017 yÄ±llarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± kazÄ±larda üst katmanlarda bir DoÄŸu Roma MezarlÄ±ÄŸÄ± keÅŸfettiklerini kaydeden Aslan, “Bu mezarlÄ±ÄŸÄ±n altÄ±nda da Helenistik ve son Tunç ÇaÄŸÄ±’na doÄŸru giden kalÄ±ntÄ±lar karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l da DoÄŸu Roma MezarlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n devamÄ±nÄ± bulduk ve bu mezarlÄ±ÄŸÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda da alt katmanlara ve son Tunç ÇaÄŸÄ± katmanlarÄ±na gideceÄŸiz.” bilgisini verdi.

Aslan, bu yÄ±l elde edilen verilerle bölgenin bir kutsal alan olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesinleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Buradaki önemli sonuçlardan bir tanesine 2016-2017 Troya kazÄ±larÄ±nda ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Aslan, “Özellikle 1930’lu yÄ±llarda kazÄ±lan ve ‘BatÄ± Kutsal AlanÄ±’ olarak tanÄ±mlanan yerde ve aynÄ± zamanda Athena TapÄ±naÄŸÄ± olarak tanÄ±mlanan alanda ortaya çÄ±kan, buranÄ±n kutsal alan olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini gösteren buluntular karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. Belki de Troya’da yeni bir ‘Güney Kutsal AlanÄ±’ gibi kutsal alan varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilerleyen kazÄ± sezonunda göreceÄŸiz” dedi. (Çanakkale/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 14:35

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