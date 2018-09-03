254 kiÅŸilik iÅŸ iÃ§in 15 bin 723 kiÅŸi baÅŸvurdu

Sivas'ta, KYK Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± yurtlarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere alÄ±nacak 254 daimi iÅŸÃ§i iÃ§in 15 bin 723 kiÅŸi baÅŸvuru yaptÄ±.

Sivas'ta, Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± yurtlarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere alÄ±nacak 254 daimi iÅŸçi için 15 bin 723 kiÅŸi baÅŸvuru yaptÄ±. Benzer bir baÅŸvuru yoÄŸunluÄŸu MuÄŸla’da da yaÅŸandÄ±.

Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sivas Ä°l MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, müdürlüÄŸe baÄŸlÄ± yurtlarda cÌ§alÄ±sÌ§tÄ±rÄ±lmak uÌˆzere 60 guÌˆvenlik goÌˆrevlisi, 152 temizlik goÌˆrevlisi, 8 bakÄ±m onarÄ±m personeli, 13 iklimlendirme/kaloriferci, meslek kollarÄ±nda daimi isÌ§cÌ§i ile temizlik meslek kolunda 14 engelli isÌ§cÌ§i ve 7 eski huÌˆkuÌˆmluÌˆ isÌ§cÌ§i olmak uÌˆzere toplam 254 daimi isÌ§cÌ§i alÄ±mÄ± icÌ§in IÌ‡SÌ§KUR uÌˆzerinden ulusal duÌˆzeyde 16-27 AgÌ†ustos 2018 tarihleri arasÄ±nda ilana cÌ§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AlÄ±mÄ± yapÄ±lacak 254 iÅŸçi için ilan sonucunda 15 bin 723 baÅŸvuru olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada, 3 EyluÌˆl 2018 tarihinde saat 10.00'da IÌ‡l MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ tarafÄ±ndan 4 EyluÌˆl Spor Salonu'nda noter huzurunda kura cÌ§ekimi yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

MUÄžLA’DA 35 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K Ä°Åž Ä°ÇÄ°N BÄ°N 413 KÄ°ÅžÄ° BAÅžVURDU

FotoÄŸraf: AA

MuÄŸla’da ise KYK bünyesinde 35 daimi iÅŸçinin alÄ±nacaÄŸÄ± kadro ilanÄ±na bin 413 kiÅŸi baÅŸvurdu.

MuÄŸla SÄ±tkÄ± Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Åžehitler Salonu'nda düzenlenen kura çekimine katÄ±lacak iÅŸçi adaylarÄ± salona aileleri ve çocuklarÄ±yla geldi. Kura çekim törenine eÅŸi ve çocuklarÄ±yla birlikte katÄ±lan iÅŸçi adaylarÄ±ndan isimleri açÄ±klananlar, sevinçlerini aileleriyle paylaÅŸÄ±rken, isimleri okunmayanlar ise üzüntü yaÅŸadÄ±. (AA)â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

YOZGAT'TA 45 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K Ä°ÅžÇÄ° KADROSUNA 1227 BAÅžVURU

FotoÄŸraf: DHA

Yozgat Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ä°l MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± yurtlarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere 45 daimi iÅŸçinin alÄ±nacaÄŸÄ± kadro ilanÄ±na, 1227 kiÅŸi müracaat etti. Mülakat sÄ±navÄ±na katÄ±lacak adaylar, noter huzurunda yapÄ±lan kura çekimiyle belirlendi.

RÄ±za Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi programÄ±na Yozgat Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih Altun, KYK Ä°l Müdürü Rasim Parlak ve iÅŸçi adaylarÄ± katÄ±ldÄ±. Kura çekimi öncesi konuÅŸma yapan KYK Yozgat Ä°l Müdürü Parlak, Türkiye genelinde 3 bin kiÅŸinin iÅŸe alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, eski hükümlü ve engelli kadrolarÄ±na alÄ±nacak iÅŸçilerin belirlenmesi için bugün itibarÄ±yla noter huzurunda kura çekiliÅŸi yapÄ±ldÄ±" dedi.

Parlak, Yozgat'ta görev yapacak 2 kiÅŸilik eski hükümlü kadrosuna 18 kiÅŸi, 2 kiÅŸilik engelli kadÄ±n kadrosuna 19 kiÅŸi, 2 kiÅŸilik erkek engelli kadrosuna 78 kiÅŸi, 39 temizlikçi kadrosuna ise 1112 kadÄ±n adayÄ±n müracaat ettiÄŸini söyledi. Belirlenen kadrolara 3 katÄ± asil, 3 katÄ± da yedek olmak üzere noter huzurunda çekiliÅŸ yapÄ±larak, isimler belirlendi. Asil kadro için isimleri belirlenen iÅŸçi adaylarÄ±nÄ±n daha sonra KYK tarafÄ±ndan belirlenecek tarihte mülakata çaÄŸrÄ±lacaklarÄ± belirtildi. (Yozgat/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 13:57

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