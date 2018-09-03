Folkart Incity'nin imar planlarÄ± iptal edildi Â 

Ä°zmir'de yerel idare mahkeme, yapÄ±mÄ± devam eden Folkart Incity Projesine ait imar planlarÄ±nÄ± ÅŸehircilik ilkelerine uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile iptal etti.

Metehan UD

Ä°zmir



Ä°zmir'de yerel idare mahkeme, yapÄ±mÄ± devam eden Folkart Incity Projesine ait imar planlarÄ±nÄ± ÅŸehircilik ilkelerine uymadÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile iptal etti. PlanlamalarÄ±n bütüncül ÅŸekilde ele alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyen Mimarlar OdasÄ± inÅŸaatÄ±n bir an önce durdurulmasÄ±nÄ± da istedi.



Ä°zmir'de parsele özel bir imar deÄŸiÅŸikliÄŸi daha yargÄ±dan döndü. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin Folkart'Ä±n talebi doÄŸrultusunda yaptÄ±ÄŸÄ± imar deÄŸiÅŸikliÄŸi mahkeme kararÄ± ile iptal edildi. Folkart, Bornova KazÄ±m Dirik Mahallesi'ndeki 'Konut DÄ±ÅŸÄ± Kentsel ÇalÄ±ÅŸma AlanÄ±'nda kalan arazisinin 'Ticaret Konut AlanÄ±' olarak deÄŸiÅŸtirilmesi için Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'ne baÅŸvurmuÅŸ, büyükÅŸehir bu deÄŸiÅŸikliÄŸi kabul etmiÅŸti.



Plan deÄŸiÅŸikliÄŸi ile birlikte 16 bin 613 metrekarelik alana 513 bin 442 metrekarelik inÅŸaat izni verildi. Alana yapÄ±lmasÄ± planlanan Folkart Incity Projesi biri 28 katlÄ± olmak üzere toplam 8 blok, 700 daire ve 42 ticari konuttan oluÅŸuyor. Proje ayrÄ±ca yüzde 94 oranÄ±nda yapÄ±laÅŸma getiriyor. Alanda inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ± geçtiÄŸimiz aylarda baÅŸladÄ±. Projeye karÅŸÄ± TMMOB'a baÄŸlÄ± Mimarlar OdasÄ± ve Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± itirazda bulundu ancak büyükÅŸehir belediyesi itirazlarÄ± reddetti. Odalar ise süreci yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±.

'Ä°MAR MEVZUATINA, ÅžEHÄ°RCÄ°LÄ°K Ä°LKELERÄ°NE AYKIRI'

DosyayÄ± inceleyen Ä°zmir 1. Ä°dare Mahkemesi, itirazlarÄ± yerinde bularak planÄ±n iptaline karar verdi. Mahkeme, dava konusu parsel deÄŸiÅŸikliÄŸinin parçacÄ±l olmasÄ±nÄ±n imar mevzuatÄ±na, planlama esaslarÄ±na ve ÅŸehircilik ilkelerine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±na kanaat getirdi.

Kararda "Alanda yaÅŸayacak nüfusun gereksinimi olan sosyal ve kültürel tesis alanlarÄ± ile teknik altyapÄ± alanlarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, imar planÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸinin kamu yararÄ± içermediÄŸi, bölgeye iliÅŸkin yapÄ±lan parçacÄ±l bir planlama kararÄ± olduÄŸu saptanarak, bölgenin konut ve ticaret alanÄ± olarak belirlenmesinin bölgedeki nüfus ve ulaÅŸÄ±m yoÄŸunluÄŸunu artÄ±racaÄŸÄ± öngörülmüÅŸtür. Plan deÄŸiÅŸikliÄŸinde ulaÅŸÄ±m çözümlemelerine iliÅŸkin herhangi bir düzenleme ve deÄŸerlendirme çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± görülmektedir" denildi.

'Ä°NÅžAAT BÄ°R AN ÖNCE DURDURULMALI'

Kararla ilgili Evrensel'e açÄ±klamada bulunan Mimarlar OdasÄ± Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim Aslan, projenin bir an öncenin durdurulmasÄ±nÄ± isteyerek "Åžimdiye kadar birçok benzer durumla ilgili yargÄ± kararÄ± aldÄ±k. KararÄ±n uygulanmasÄ± noktasÄ±nda tereddüt gösteren ya da süreci uzatan belediyeler olabiliyor. YakÄ±n zamanda Ä°stinye Park örneÄŸinde bunu yaÅŸadÄ±k. Benzer bir sürecin burada yaÅŸanmamasÄ± için çaba sarf ediyoruz. Belediyeye gerekli yazÄ±larÄ± da yazacaÄŸÄ±z. Her zaman için talebimiz bir planlama yapÄ±lacaksa parsel bazÄ±nda deÄŸil geniÅŸ ölçekli bölgesel bir planlama yapÄ±lmasÄ±. Bu planlamanÄ±n da ÅŸehircilik ve imar ilkelerine uygun olarak gerçekleÅŸtirilmelidir. Bu tür alanlarda kentsel donatÄ± alanlarÄ±nÄ±n ayrÄ±larak bir planlama süreci iÅŸletilmeli diye düÅŸünüyoruz ama Ä°zmir'de ne yazÄ±k ki bir süredir daha parçacÄ±l alanlar üzerinden imar deÄŸiÅŸiklikleri ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Bunlar da olduÄŸunca mücadele etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.



Folkart, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan düzenlenen 9 Eylül'de baÅŸlayacak Ä°zmir Enternasyonal FuarÄ±'nÄ±n ana sponsorlarÄ± arasÄ±nda.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 13:04

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